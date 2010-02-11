Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

3.2 inç dokunmatik ekranlı dünyanın en kompakt telefonu LG GD880 Mini duyuruldu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
38,9b
1
38
Diğer
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

3.2 inç dokunmatik ekranlı dünyanın en kompakt telefonu LG GD880 Mini duyuruldu
Tam Boyutta Gör

Güney Kore'nin en büyük ikinci cep telefonu üreticisi LG Mobile'ın GD880 ''Mini'' kod adlı yeni model üzerinde çalıştığına dair çeşitli bilgileri, gizli çekilmiş görüntülerle beraber ocak ayında sizlerle paylaşmıştık. Görüntülerin internete sızdırılmasından yaklaşık bir ay sonra GD880 Mini, firma tarafından anons edildi.

LG Mobile'ın basın duyurusunda 3.2 inç (~8.2 cm) boyutunda dokunmatik ekrana sahip dünyanın en ufak ve en ince cep telefonu olarak lanse edilen GD880, GSM ve kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSDPA şebekelerini destekliyor; A-GPS dahil olmak üzere Bluetooth ve WI-FI gibi bağlantı seçeneklerini bir arada sunuyor. Ek olarak Dr. Skott Ahn, dokunmatik ekranlı modelleri büyük, kaba, pahalı bulan ve bu durumdan mutsuzluk duyan tüketicilerin özellikle hedef alındığını açıkladı.

Verilen diğer bilgilere göre telefonda FM radyo, microSD kart girişi ve 5 megapiksel çözünürlüğünde dijital kamera da yer alıyor. Kameraya son günlerde yaygınlaşmaya başlayan yüz tanıma özelliği eşlik ediyor.

Basın duyurusunda telefonun video kayıt özelliklerine, ekran çözünürlüğüne ve fiyatına ilişkin açıklamalarda bulunulmamış. Ancak mart ayında Avrupa pazarına sunulması beklenen GD880, Mobil Dünya Kongresi'nde sergilenebilir ve böylece daha detaylı bilgilere ulaşabiliriz. Ekran çözünürlüğünün WVGA olacağı önceden rivayet ediliyordu.

 

3.2 inç dokunmatik ekranlı dünyanın en kompakt telefonu LG GD880 Mini duyuruldu
Tam Boyutta Gör


http://www.koreanewswire.co.kr/?job=news&no=456097 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
900 mah lık bataryayı bu telefon 1 günde silip süpürür. bataryası düşük
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
laerrof 7 yıl
hoooooorrrrtttttt

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
arkadaslar dokunmatık ve ıphonun kı gıbı saga sola duyarlı oyun arıyorum lg mını ıcın bulamadım bıldıgınız adres varsa gonderırmısınız?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheSmallestTall 9 yıl
iPhone kabalığından kurtaracak bir telefon..dün amazon'un Almanya sitesinden (amazon.de)sipariş verdim, 190 Euro. TR fiyatları ile karşılaştırmaya bile değmez, heyecanla beklemekteyim..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selimarhan65 9 yıl
pahali almissin arkadasim, almanya ebayde, hemen siparis, eve teslim 150 euro :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tamerKA 9 yıl
teknosada inceleme fırsatım oldu çok beğendim.799 tl fiyatı vardı,dokunmatik telefon alacaklara alternatif olabilir..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
çok güzel takipteyim. Bu telefon tutulur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
einhander 9 yıl
tasarımda oldukca dıkkat cekıcı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
c34 9 yıl
Bu telefon alinacagina gd900 alinir daha mantikli
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
t-wrecks 9 yıl
güzel alet,tam tipim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
syruse 9 yıl

c34

Bu telefon alinacagina gd900 alinir daha mantikli


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mcebi001 9 yıl
cihazın boyutları............102.1 x 47.8 x 10.5 mm
video kayıt yeteneği......VGA 15 fps
ekranı..........................480 x 854 pixels, 3.2 inches

ayrıca 3,5mm jak da mevcut

cihazın eksileri ise flaş sız alelade görünen kamerası ve 900 mah degerindeki bataryası.....

sonuç olarak uygun bir fiyatla piyasaya çıkacagını düşünüyorum ve bence başarılıda olur......


http://www.gsmarena.com/lg_gd880_mini-review-449.php
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cssbaycelebi 9 yıl
şu lg teknolojiyi ne zaman yakalayacak yahu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mobylette 9 yıl
kompakt kompakt diye diye sanayi tipi kiremit gibi telefonları iteliyolar millete. bu ne yav
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sgnr 9 yıl
Büyük, kaba, çok pahalı buluyordum bunada bir kusur bulurum elbet :) ama ucuz olursa ve şarjı uzun giderse niye olmasın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 9 yıl
alet güzele benziyoda bu lg nin telefonlarına nedense bi türülü ısınamadım. daha öncede 2 yıl kullandım halbuki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
38856 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
wi-fi, bluetooth ve lg mobile
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl TT DuOrb Extreme Ekran Kartı Soğutucu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim