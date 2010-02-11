3.2 inç dokunmatik ekranlı dünyanın en kompakt telefonu LG GD880 Mini duyuruldu

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Güney Kore'nin en büyük ikinci cep telefonu üreticisi LG Mobile'ın GD880 ''Mini'' kod adlı yeni model üzerinde çalıştığına dair çeşitli bilgileri, gizli çekilmiş görüntülerle beraber ocak ayında sizlerle paylaşmıştık. Görüntülerin internete sızdırılmasından yaklaşık bir ay sonra GD880 Mini, firma tarafından anons edildi.

LG Mobile'ın basın duyurusunda 3.2 inç (~8.2 cm) boyutunda dokunmatik ekrana sahip dünyanın en ufak ve en ince cep telefonu olarak lanse edilen GD880, GSM ve kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSDPA şebekelerini destekliyor; A-GPS dahil olmak üzere Bluetooth ve WI-FI gibi bağlantı seçeneklerini bir arada sunuyor. Ek olarak Dr. Skott Ahn, dokunmatik ekranlı modelleri büyük, kaba, pahalı bulan ve bu durumdan mutsuzluk duyan tüketicilerin özellikle hedef alındığını açıkladı.

Verilen diğer bilgilere göre telefonda FM radyo, microSD kart girişi ve 5 megapiksel çözünürlüğünde dijital kamera da yer alıyor. Kameraya son günlerde yaygınlaşmaya başlayan yüz tanıma özelliği eşlik ediyor.

Basın duyurusunda telefonun video kayıt özelliklerine, ekran çözünürlüğüne ve fiyatına ilişkin açıklamalarda bulunulmamış. Ancak mart ayında Avrupa pazarına sunulması beklenen GD880, Mobil Dünya Kongresi'nde sergilenebilir ve böylece daha detaylı bilgilere ulaşabiliriz. Ekran çözünürlüğünün WVGA olacağı önceden rivayet ediliyordu.

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http://www.koreanewswire.co.kr/?job=news&no=456097