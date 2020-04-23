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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    35 watt TDP’li bir Ryzen APU’su ufukta görüldü

    AMD, Ryzen APU’larıyla bütçe dostu giriş seviyesi oyuncu sistemlerinin önünü açtı. Görünüşe göre düşük güç tüketimli bir çözüm hazırlanıyor.
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
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    35 watt TDP’li bir Ryzen APU’su ufukta görüldü
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    Kırmızı ekip son aylarda  7 nm sürecinden geçen Ryzen işlemcileriyle oldukça başarılı sonuçlara imza atmayı başardı. APU kanadında ise halen 12 nm süreci kullanılmaya devam ediliyor.

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    AMD Arctic APU

    Son sızıntıya göre AMD düşük güç tüketimli bir masaüstü APU’su tasarlıyor olabilir. Arctic kod adlı yonga 3 GHz’lik frekansta görev yaparken 3200 MHz’lik bellekle eşleştirilmiş. GPU tarafının ise 1200 MHz’de çalıştığı rapor edilmiş.

    Renoir mobil APU’larıyla 15-45 watt arası TDP değerinde oldukça güzel performans sunan AMD görünüşe göre masaüstü segmentine de düşük güç tüketimli fakat halen güçlü bir model sunmayı planlıyor. Yeni çözüm 35 watt TDP bütçesi altında çalışabilir.

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    İlk sonuçlara göre yonga işlemci tarafında 8/8 Ryzen 7 4700U’dan hızlı konumdayken, 1200 MHz’de görev yapan iGPU ise 6 CU içeren Ryzen 5 4600H’ın GPU’sundan yavaş kalmış. Son olarak yeni APU’nun olası isimlendirmesi olarak Ryzen 3 4200GE tahmin ediliyor.



    https://www.techpowerup.com/266150/amd-35w-artic-apu-with-high-nominal-clock-hints-at-renoir-desktop-version Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    ehhalil (Halil ) 28 dk.
    AMD'nin bugüne kadar izlediği çizgiye bakılırsa muhtemelen Eylül-Ekim gibi 65W TDP'li 4200G ve 4400G gelecek. 35W TDP'li APU'nun ise "Athlon 4000G" ismi ile 2021 ilkbaharında piyasada olacağını tahmin ediyorum.
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