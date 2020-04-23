35 watt TDP’li bir Ryzen APU’su ufukta görüldü

Tam Boyutta Gör

Kırmızı ekip son aylarda 7 nm sürecinden geçen Ryzen işlemcileriyle oldukça başarılı sonuçlara imza atmayı başardı. APU kanadında ise halen 12 nm süreci kullanılmaya devam ediliyor.

İlginizi Çekebilir

AMD Ryzen 3 3250U benchmark testinde ortaya çıktı

AMD Arctic APU

Son sızıntıya göre AMD düşük güç tüketimli bir masaüstü APU’su tasarlıyor olabilir. Arctic kod adlı yonga 3 GHz’lik frekansta görev yaparken 3200 MHz’lik bellekle eşleştirilmiş. GPU tarafının ise 1200 MHz’de çalıştığı rapor edilmiş.

Renoir mobil APU’larıyla 15-45 watt arası TDP değerinde oldukça güzel performans sunan AMD görünüşe göre masaüstü segmentine de düşük güç tüketimli fakat halen güçlü bir model sunmayı planlıyor. Yeni çözüm 35 watt TDP bütçesi altında çalışabilir.

Ayrıca Bkz. "Z490 yongaseti PCIe 4.0 desteğiyle geliyor-şimdilik kullanılamayacak"

İlk sonuçlara göre yonga işlemci tarafında 8/8 Ryzen 7 4700U’dan hızlı konumdayken, 1200 MHz’de görev yapan iGPU ise 6 CU içeren Ryzen 5 4600H’ın GPU’sundan yavaş kalmış. Son olarak yeni APU’nun olası isimlendirmesi olarak Ryzen 3 4200GE tahmin ediliyor.

https://www.techpowerup.com/266150/amd-35w-artic-apu-with-high-nominal-clock-hints-at-renoir-desktop-version

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.