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35$'lık Raspberry Pi modeli satışa sunuldu

7 yıl
11,3b
1
68
Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en ucuz bilgisayarı ünvanıyla bir proje olarak başlayan Raspberry Pi nihayet satışa sunuldu ve beklenenin üzerinde bir ilgi gördü.
Kredi kartı büyüklüğünde olmasına rağmen 700MHz hızında ARM11 tabanlı Broadcom BCM2835 yongada sistemini kullanan Pi modeli, Raspberry organizasyonunun iddiasına göre Tegra 2 ve Apple A5 işlemciden daha iyi performans gösteren bir grafik birimine de sahip. HDMI, USB 2.0 girişi, güç amaçlı microUSB girişi, SD kart slotu ve kompozit çıkış modelin bağlantı özelliklerini oluşturuyor.
Raspberry Pi, Model A ve Model B olmak üzere iki farklı versiyona sahip. Model A yukarıdaki özelliklere ek olarak 256MB RAM'e sahipken Model B aynı RAM, ekstra USB 2.0 portu ve Ethernet yongasına sahip. Pi modeli 1080p videoları oynatabilirken farklı Linux sürümleri de kurulabiliyor.
A modelinin 25$, B modelinin ise 35$ olarak Şubat ayında satışa sunulacağı belirtilmişti. Ayın son günü Farrell adlı elektronik perakendecisi gibi büyük mağazalarda B modeli satışa sunuldu.
Satış şimdilik İngiltere'de başladı. Ancak A modeli için üretim devam ediyor ve yakın zamanda satışa sunulacak. Yoğun bir trafik yaşayan perakende mağazalarının stoğu bitirdiği belirtildi.
Raspberry bununla birlikte stok sıkıntısı yaşanmaması için gerekli tedbirleri aldığını duyurdu.

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dhyorumcusu 7 yıl en beğenilen
Artık iyiden iyiye her eve girmeye başlayan lcd tv'lerle iyi bir kombinasyon sağlanabilirse gerçekten çok önemli bir alet olarak yaşamımıza girer. Klavye ve ekran bulunan her yere cepte taşınabilecek bir bilgisayar.
Taşınabilir bilgisayar tam anlamıyla manasını buluyor sanırım.
Artık iyiden iyiye her eve girmeye başlayan lcd tv'lerle iyi bir kombinasyon sağlanabilirse gerçekten çok önemli bir alet olarak yaşamımıza girer. Klavye ve ekr...
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jibe 7 yıl
Gerçekten teknoloji adına büyük bir adım şu yayınlanan işlemci ve ekran kartı haberlerinden daha çok heyecan verici.
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1 Avatar
DH Misafiri 6 yıl
Merhaba arkadaşlar,
Bir süredir ürüne erişemiyordum, sanırım stoklar talepleri karşılamadı. Halen ürünü bulamayanlar varsa diye paylaşmak istedim.
Dün öğlen RS Components'tan cihazı gerekli aksesuarları ile birlikte satın aldım. Aynı gün kargoye verdiler. Ürün şu an elime ulaştı kurcalamaya hemen başlıyorum :)
Bana gelen bir e-posta üzerine sipariş verdim. Gelen e-posta daki fiyat bilgileri ile birlikte linkleri paylaşmak isterim. (bu arada KDV dahil fiyatlar)
Raspberry Pi (99 TL) tr.rsdelivers.com/...
Plastik kasa (15 TL) tr.rsdelivers.com/...
Adaptör (17 TL) tr.rsdelivers.com/...
SD Kart ve HDMI kablom zaten vardı o yüzden gerek duymadım. Adaptör olarak da samsung telefon şarjı çalıştırabiliyor sanırım ancak ne olur ne olmaz, akım değeri uyumludur diye adaptör de aldım. Malum uzun süredir bekliyorum, devreleri yakmak istemem :)
Sanırım başlangıç olarak wheezy işletim sistemini kullanmam benim için daha mantıklı olacaktır, keza Raspberry Pi sitesinde yeni başlayanlar için bu versiyonu öneriyor.
Herkese selamlar.
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DH Misafiri 6 yıl
Yıldırım Elektronik getiriyor türkiyeye 42 yuro+ kdv ile satıyor
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DH Misafiri 6 yıl
Android 2.3.x'i Sdcard'a yukleyip Raspberry de calistirabilir miyiz?
Bunu basarana 1. milyon verecem..
en azindan nasil yapilir bilgi verin gozunuzun capagini yiyeyem..
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Canok 6 yıl
nerden temin edecez bunu yav.
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DH Misafiri 7 yıl
Merhaba
386dx
486dx
işlemciler hakkında bilgisi olan arkadaşların
bu konu ile ilgi katılımlarını bekliyorum
çünkü ben çok ara verdim.teşekkürler
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DH Misafiri 7 yıl
muhteşem. B modelinden almak istiyorum. Kasa Mühim Değil kasayı ben kendim de yaparım. Hatta yeterince beklersek, aksesuar olarak çeşitli kasaları da çıkacaktır. Türkiyenin öncelik sırasında sonlarda olduğunu düşünüyorum ne yazık ki. Yurtdışından alabilen birileri bize temin etse gayet güzel olabilirdi.
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Umutcan 7 yıl
Download bilgisayarı veya http server amaçlı kullanımlar için süper olur bence, 7/24 çalışmaya uygun düşük güç tüketimi ile elektrikten epey tasarruf sağlar.
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eng304 7 yıl
Çok güzel ve işe yarar amaçlarda kullanılabilir düşünseniz bir projeksiyonun içine entegre ettiğiniz zaman hiçbir şey bağlamanıza gerek yok özellik DIY(el yapımı)projeksiyonlarda bi harika olur.
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kralkarga 7 yıl
adamların hedefi min. maliyetle bilgisayar üretmekken yurdum insanı hala kasa derdinde, performans derdinde, adamların başardığı bu muazzam şeyi göremiyorlar.
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söny 7 yıl
Sipariş veridiğim ürün sırf android de bi şeylerle ugrasmak için cok güzel cihaz bakalım ne cıkıcak karşımıza
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DH Misafiri 7 yıl
lütffen biriniz yıldırım elektorniğğin telefon numarasını yada e mailini verebilirmi
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DH Misafiri 7 yıl
Düşünsenize bununla neler yapılır ! Tamamen sizin isteğinize göre çalışan bir bilgisayar üstelik uygun bir devre ve soğutma sistemiyle güneş enerjisi ile çalıştırdığınızı düşünün !
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