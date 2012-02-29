35$'lık Raspberry Pi modeli satışa sunuldu

Dünyanın en ucuz bilgisayarı ünvanıyla bir proje olarak başlayan Raspberry Pi nihayet satışa sunuldu ve beklenenin üzerinde bir ilgi gördü.

Kredi kartı büyüklüğünde olmasına rağmen 700MHz hızında ARM11 tabanlı Broadcom BCM2835 yongada sistemini kullanan Pi modeli, Raspberry organizasyonunun iddiasına göre Tegra 2 ve Apple A5 işlemciden daha iyi performans gösteren bir grafik birimine de sahip. HDMI, USB 2.0 girişi, güç amaçlı microUSB girişi, SD kart slotu ve kompozit çıkış modelin bağlantı özelliklerini oluşturuyor.

Raspberry Pi, Model A ve Model B olmak üzere iki farklı versiyona sahip. Model A yukarıdaki özelliklere ek olarak 256MB RAM'e sahipken Model B aynı RAM, ekstra USB 2.0 portu ve Ethernet yongasına sahip. Pi modeli 1080p videoları oynatabilirken farklı Linux sürümleri de kurulabiliyor.

A modelinin 25$, B modelinin ise 35$ olarak Şubat ayında satışa sunulacağı belirtilmişti. Ayın son günü Farrell adlı elektronik perakendecisi gibi büyük mağazalarda B modeli satışa sunuldu.

Satış şimdilik İngiltere'de başladı. Ancak A modeli için üretim devam ediyor ve yakın zamanda satışa sunulacak. Yoğun bir trafik yaşayan perakende mağazalarının stoğu bitirdiği belirtildi.

Raspberry bununla birlikte stok sıkıntısı yaşanmaması için gerekli tedbirleri aldığını duyurdu.