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    Anlık Bildirim

    36 yıllık emektar Atatürk Vapuru elektrikliye dönüştürülecek

    İzmit Körfezi'nde 1988 yılından bu yana yolcu taşıyan Atatürk Vapuru, Avrupa Birliği (AB) Horizon Programı kapsamında verilen 264 milyon liralık bütçeyle elektrikliye dönüştürülecek.
    36 yıllık emektar Atatürk Vapuru elektrikliye dönüştürülecek Tam Boyutta Gör
    İzmit Körfezi'nde 1988 yılından bu yana yolcu taşıyan Atatürk Vapuru, Avrupa Birliği (AB) Horizon Programı kapsamında verilen 264 milyon liralık bütçeyle elektrikliye dönüştürülecek.

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesince hazırlanıp AB Yeşil Teknolojiler İçin Brüksel Araştırma ve Yenilik Merkezince desteklenen projeyle vapurun, elektrikli bataryayla hizmet vermesiyle hem yüzde 70'lik enerji tasarrufu sağlanacak hem de doğaya karbondioksit salınımının önüne geçilecek.

    Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Ali Bilgi, deniz ulaşımı alanında İzmit Körfezi'nde 36 yıldır hizmet veren Atatürk Yolcu Vapuru'nun eski olduğunu ve fosil yakıtla çalıştığını, bu nedenle geminin yaşatılması için bir dönüşüm projesi başlattıklarını anlatan Bilgi, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'yi muasır devletler seviyesine çıkarmakla ilgili hedefleri doğrultusunda kendilerinin de dünyada gelişen teknolojileri kentte devam ettirmek için özellikle bu vapuru tercih ettiklerini kaydetti.

    3 MW gücünde elektrik motoruna sahip olacak

    Bilgi, çevre hassasiyeti anlamında farkındalık oluşturmak ve ulaşımda konforu artırmaya yönelik önemli bir proje hayata geçirdiklerine işaret ederek, şöyle devam etti:

    "Vapurumuz için elektrikli batarya tahrik sistemiyle çalışan bir proje yapmaya karar verdik. Bunu AB'deki heyete sunduk, projemiz kabul gördü ve çok da beğenildi. Avrupa'da ilk dönüşüm projelerinden biri. 3 megavat kapasitesiyle elektrik tahrik sistemiyle çalışacak. Aynı zamanda hibrit sistemle de desteklenen, karbon emisyonunun azaltıldığı bir proje olarak Kocaeli'ye kazandırılacak. Dönüşüm olarak Türkiye'de ilk proje, Avrupa Birliğinin de ilk projelerinden biri. Bizden sonra Norveç Üniversitesi bir geminin dönüşümüyle ilgili proje sundu. Kocaeli olarak Türkiye'den dünyaya rol model olacak proje kazandırmış oluyoruz."

    "2027 yılının başında yolculuğumuza başlayacağız"

    Vapurun elektrikli tahkik sistemiyle çalışmaya geçmesiyle yüzde 70'lik enerji tasarrufu sağlanacağını aktaran Bilgi, "Yüzde 70'lik enerji tasarrufunun yanında farkındalık oluşturması, çevre hassasiyetine ilişkin projelerin geliştirilmesi, yolcuların konforlu yolculuk yapması anlamında da önem arz ediyor." dedi.

    Bilgi, 1 yıl önce kabul edilen projenin 2026 yılının sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini dile getirdi.

    Araştırma, projelendirme ve fizibilite çalışmaları sürecinin devam ettiğini aktaran Bilgi, "2027 yılının başında elektrikli batarya tahrik sistemiyle çalışan gemimizle yolculuğumuza başlamış olacağız. Sadece elektrikli batarya sisteminin makine dairesinin dizaynıyla ilgili bir bütçeleme yapıldı. Batarya dolum istasyonları şu anda 2 tane olarak öngörülüyor. Sonrasında da elektrikli batarya sistemini destekleyen jeneratör ve diğer motor hibrit sistemlerinin de projelendirilmesiyle beraber 8 milyon avroluk proje." ifadelerini kullandı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 5 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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