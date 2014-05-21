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360 derece fotoğraflar oluşturabilen iOS uygulaması Bubbli, Dropbox tarafından satın alındı

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Can Tunçer
Haber Editörü
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360 derece fotoğraflar oluşturabilen iOS uygulaması Bubbli, Dropbox tarafından satın alındı
Bulut depolama denildiği zamanda akla gelen ilk firmalardan Dropbox, 360 derece fotoğraflar oluşturabilen iOS uygulaması Bubbli'yi satın aldı.
iOS cihazların kameralarıyla hiçbir ekstra donanıma ihtiyaç duymadan 360 derece fotoğraflar çekebilmesine / hazırlanmasına imkan tanıyan Bubbli, özellikle 3D fotoğraf birleştirme teknolojisiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Resmi olarak açıklandığı kadarıyla artık Dropbox bünyesine dahil edileceği söylenen uygulama, daha önce iOS uygulaması üzerinde sağladı faydalı özellikleri kısa zaman içerisinde direkt olarak Dropbox bünyesinde de kişilerin kullanıma sunacak.
Bubbli'nin ücretsiz olarak elde edilebilen iOS uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://thenextweb.com/apps/2014/05/21/dropbox-buys-3d-photo-stitching-app-bubbli/ Yorum Yaz
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