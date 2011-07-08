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3.Çeyrekte sevkiyatı gerçekleşen tablet sayısı 22 milyona ulaşabilir

7 yıl
6,1b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Uzakdoğu'nun önemli yayın organlarından DigiTimes'ın pazardaki kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, 2011 takvim yılının 3.çeyreğinde sevkiyatı gerçekleştirilen tabletlerin sayısı, çeyrek bazda yaklaşık %50'lik artış ile 21- 22 milyona yükselecek ve artıştan en büyük payı Apple kapacak.

Alınan bilgilere göre, iPad 2'e olan yüksek talep hala sürerken; 7 inçlik Coyote ve 10 inçlik Hollywood kod adlı tabletleriyle bu çeyrek içersinde pazara girmesi beklenen Amazon, 1-1,2 milyon adet tablet sevkiyatı hedefliyor. Bu iki isimden sonra Iconia Tab ile Acer, Playbook ile RIM, Galaxy Tab ile Samsung, Eee Pad Transformer ile Asus ve TouchPad ile HP gelirken; geçtiğimiz günlerde fiyatında indirime gidilen Xoom'un sevkiyatı ise yarım milyon birimi aşmaması bekleniyor.

3.Çeyrekte sevkiyatı gerçekleşen tablet sayısı 22 milyona ulaşabilir
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3.Çeyrekte sevkiyatı gerçekleşen tablet sayısı 22 milyona ulaşabilir
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khaos 7 yıl
Gogle daha ne yapsın google I/O da 5000 tane tablet dağıttı sözüm ona geliştiricilere tabi işin üretici boyutuda var firmaların ardı ardına tablet tanıtması ve sadece tanıtımda kalması,donanımsal eksiklikler,üretime geçenlerin komik üretim sayıları ve buna bağlı olarak çok az ülkede çok az modelin olması vs gibi bir sürü neden sayabiliriz açıkçası android bu "rekabet özürlü" üreticilierin elinde malesef harcanıyor!
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Callum 7 yıl
Olursa hiç şaşırmam
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osooso148 7 yıl
Grafik herşeyi gösteriyor...
Android market icin tabletlere yönelik uygulama sayısının kısa sürede artmması...
windows 8 ile tabletlere windows desteği gelmesi...
Donanım olarak notebooklara yakın android yahut windows tabletlerin çoğalması...
sonucu değiştirmeye yetecek mi?
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