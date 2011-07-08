3.Çeyrekte sevkiyatı gerçekleşen tablet sayısı 22 milyona ulaşabilir

Uzakdoğu'nun önemli yayın organlarından DigiTimes'ın pazardaki kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, 2011 takvim yılının 3.çeyreğinde sevkiyatı gerçekleştirilen tabletlerin sayısı, çeyrek bazda yaklaşık %50'lik artış ile 21- 22 milyona yükselecek ve artıştan en büyük payı Apple kapacak.

Alınan bilgilere göre, iPad 2'e olan yüksek talep hala sürerken; 7 inçlik Coyote ve 10 inçlik Hollywood kod adlı tabletleriyle bu çeyrek içersinde pazara girmesi beklenen Amazon, 1-1,2 milyon adet tablet sevkiyatı hedefliyor. Bu iki isimden sonra Iconia Tab ile Acer, Playbook ile RIM, Galaxy Tab ile Samsung, Eee Pad Transformer ile Asus ve TouchPad ile HP gelirken; geçtiğimiz günlerde fiyatında indirime gidilen Xoom'un sevkiyatı ise yarım milyon birimi aşmaması bekleniyor.

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