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3D Printlife evinizin eşyalarını 3D yazıcılarla üretiyor

4 yıl
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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3D Printlife evinizin eşyalarını 3D yazıcılarla üretiyor

Mühendislik sektörüne has bir teknoloji iken hızlı bir şekilde tüketici pazarı tarafından benimsenen 3D yazıcılar, hayal gücünü zorlayacak derecede ilginç projelere imza atıyor. 3D Printlife bir evi 3D yazıcılarla döşemeyi başardı. 

CES 2015 fuarına 3D ev eşyaları konseptini getirecek olan firma mutfak, oturma odası ve banyoyu tamamen 3D yazıcılardan elde edilmiş mobilyalarla döşemiş durumda. Geçen yıldan bu yana dekorasyon çalışmalarını sürdüren firma çalışmalarını YouTube üzerinden sık sık paylaşıyor. 

Firma bu çalışma için boş bir apartman dairesi kiralamış ve oda oda 3D yazıcıdan elde edilen eşyalarla döşemeye başlamış. Zaman zaman çeşitli engellerle karşılaşan firma farklı çözümlerle bunların üstesinden gelmiş. 

Elbette elektronik cihazlar bu dekorasyon projesine dahil değil. Ancak banyo dolapları, mutfak dolapları, masalar, sandalyeler, koltuklar, oturma grupları yazıcıdan elde ediliyor. Bu yazıcılar tabi ki büyük boyutlarda ve endüstriyel amaçlı kullanılanlardan. Diğer türlü küçük tüketici yazıcıları ile büyük parçaları yazdırabilmek mümkün değil. 

3D Printlife gelecekte tüm odaları 3D yazıcılardan elde edilen eşyalarla döşemeyi planlıyor. Böylece tüketicilere daha fazla özelleştirme seçeneği sunulmuş olacak ve talepler daha düşük maliyetle daha hızlı bir şekilde tüketiciye ulaştırılacak.  

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halitozbasli 4 yıl
On numara mermerit kalıbı olur bundan.
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FromZeroToHero 4 yıl halitozbasli
hocam zaten orjinal mermerit o, sadece üzerindeki mavi-laci plastikler adamların imalatı.
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FromZeroToHero 4 yıl
youtube kanallarını inceledim hatta bazılarını da izleme hatasında bulundum, toplamda 21 tane videoları var ve aman aman heyecan verici ürünleri yok malesef, çok daha tanıtılmaya değer 3D projeleri mevcut etrafımızda.
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