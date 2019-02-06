3D biyoyazıcılarda öncü Türk şirketi: AxoxoltBio

AxolotlBio bugüne kadar 11 adet 3D biyoyazıcı satışı gerçekleştirdi. Stanford Üniversitesi ve Penn State Üniversitesi de AxolotlBio’nun 3D biyoyazıcılarını satın aldı. AxolotlBio, İTÜ Çekirdek bünyesinde faaliyet gösteriyor.
Öne çıkan diğer bir özelliklerinin dokuların yoğunlaşmasını sağlayan Ultra Viole Curing (UV-C) teknolojisini anlatan Yıldırım, şunları anlattı: “UV ışınlarının kullanılması oldukça hassas bir konu. Doğru zamanlama ile doğru miktarda kullanılması gerekiyor. Yanlış kullanıldığında hücreler öldüğü için doku oluşturulamıyor. Geliştirdiğimiz UV-C teknolojisi dalga boyu ve güç değerleri sayesinde hücreleri öldürmeden doğru şekilde yoğunlaştırma sağlayabiliyoruz.” dedi.
3D biyoyazıcılar konusunda gelinen noktayı anlatan Yıldırım, şu anda insanlarda kullanılabilecek düzeyde organ yapılamadığını, ancak kemik ve kornea implantlarının basılabildiğini anlattı. Yıldırım, “İnsanın doğasında bulunan materyalleri kullanıyoruz. Deri dokularının yanı sıra kolajen, kalsiyum, magnezyum ve fosfat gibi malzemelerin doğru karışımlarını hücrelerle bir araya getiriyoruz. Kornea implantları ameliyatlar için çözülebilir malzemeler üretebiliyoruz. Bu cihazı ilk kez gören insanlar, karaciğer basıp bunu kullanmaya başlayacağız gibi düşünüyor. Evet böyle bir şey olacak. Ama gelecekte. Buradaki en büyük zorluk, damarlaşma. Şu anda bu cihazlarla damarlaşmayı sağlayamadığımız için tam bir organ üretimine ulaşmak zor. Ancak yapay kemik üretmek veya kornea implantları yapmak bu cihazlarla mümkün. Biz de bunun üzerine çalışıyoruz” dedi.
3D yazıcıların organ basabilir konuma gelmesiyle birlikte organ sırası tarihe karışacak. AxolotlBio’nun çalışmaları gelecek için umut veriyor.
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/3-boyutlu-milli-burun-41105480 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Evet teknoloji gelişiyor, bir çok imkan dahilinde de gelişmeye devam edecek. Bu yenilikler de yaygınlaştıkça ve maliyetleri düştükçe biz sıradan insanlara da hitap edebilecek. Öncelikle şunu aklınıza sokun bu makinalar sınırsız organ bağışı ile sizi astronomik bir süre biçmeyecek.
David Rockefeller örneğini herkes bilir. 101 yaşında ölen bu amcamız 100. yaş gününde 200 yaşını göreceğini söylemiş. Ölümü de kalp yetmezliğinden olduğu söyleniyor. Bir taraftanda defalarca kalp ameliyetı olduğu ve bu ameliyatların sadece kalple kalmadığı da ifade ediliyor. Ki dünyanın en zenginlerinden biri olduğu için yasal ve irregal bağış alabilecek güce sahip bir amcamız olduğunu göz önünde bulundurursak doğru olma ihtimali yüksek.
Yani gücüyle organ uyumluluğunu test edebilmesi ve uyumlu organları da alabilecek gücü olmasıyla daha çok yaşama veya ölümden korkma dürtüsü ile daha fazla organ bağışı yaptırmış olması büyük olasılık.
Siz zeki bilgili aydın arkadaşlarımızın düşünceleri bu yönde olsaydı bu amcamız şuan yaşıyor olması gerekirdi.
Evet 3d yazıcılar ile organ yapımı ve organ nakli işlemi daha kolaylaşabilecek, ''bağış bulunamadığından öldü'' nedenini duymayacağız, belkide nakil işlemi sırasında öldü ya da uyum sağlamadı gibi haberleri duyacağız. Yani bu organ nakilleri çok da ölüm oranlarını azaltacağını sanmıyorum. En azından 3d organların maliyetinin düşmesi ile organ mafyalarının azalabileceği ihtimali bile sevindirici bir durum.
Evet teknoloji gelişiyor, bir çok imkan dahilinde de gelişmeye devam edecek. Bu yenilikler de yaygınlaştıkça ve maliyetleri düştükçe biz sıradan insanlara da hitap edebilecek. Öncelikle şunu aklınıza sokun bu makinalar sınırsız organ bağışı ile sizi astronomik bir süre biçmeyecek.
David Rockefeller örneğini herkes bilir. 101 yaşında ölen bu amcamız 100. yaş gününde 200 yaşını göreceğini söylemiş. Ölümü de kalp yetmezliğinden olduğu söyleniyor. Bir taraftanda defalarca kalp ameliyetı olduğu ve bu ameliyatların sadece kalple kalmadığı da ifade ediliyor. Ki dünyanın en zenginlerinden biri olduğu için yasal ve irregal bağış alabilecek güce sahip bir amcamız olduğunu göz önünde bulundurursak doğru olma ihtimali yüksek.
Yani gücüyle organ uyumluluğunu test edebilmesi ve uyumlu organları da alabilecek gücü olmasıyla daha çok yaşama veya ölümden korkma dürtüsü ile daha fazla organ bağışı yaptırmış olması büyük olasılık.
Siz zeki bilgili aydın arkadaşlarımızın düşünceleri bu yönde olsaydı bu amcamız şuan yaşıyor olması gerekirdi.
Evet 3d yazıcılar ile organ yapımı ve organ nakli işlemi daha kolaylaşabilecek, ''bağış bulunamadığından öldü'' nedenini duymayacağız, belkide nakil işlemi sırasında öldü ya da uyum sağlamadı gibi haberleri duyacağız. Yani bu organ nakilleri çok da ölüm oranlarını azaltacağını sanmıyorum. En azından 3d organların maliyetinin düşmesi ile organ mafyalarının azalabileceği ihtimali bile sevindirici bir durum.
Evet teknoloji gelişiyor, bir çok imkan dahilinde de gelişmeye devam edecek. Bu yenilikler de yaygınlaştıkça ve maliyetleri düştükçe biz sıradan insanlara da hitap edebilecek. Öncelikle şunu aklınıza sokun bu makinalar sınırsız organ bağışı ile sizi astronomik bir süre biçmeyecek.
David Rockefeller örneğini herkes bilir. 101 yaşında ölen bu amcamız 100. yaş gününde 200 yaşını göreceğini söylemiş. Ölümü de kalp yetmezliğinden olduğu söyleniyor. Bir taraftanda defalarca kalp ameliyetı olduğu ve bu ameliyatların sadece kalple kalmadığı da ifade ediliyor. Ki dünyanın en zenginlerinden biri olduğu için yasal ve irregal bağış alabilecek güce sahip bir amcamız olduğunu göz önünde bulundurursak doğru olma ihtimali yüksek.
Yani gücüyle organ uyumluluğunu test edebilmesi ve uyumlu organları da alabilecek gücü olmasıyla daha çok yaşama veya ölümden korkma dürtüsü ile daha fazla organ bağışı yaptırmış olması büyük olasılık.
Siz zeki bilgili aydın arkadaşlarımızın düşünceleri bu yönde olsaydı bu amcamız şuan yaşıyor olması gerekirdi.
Evet 3d yazıcılar ile organ yapımı ve organ nakli işlemi daha kolaylaşabilecek, ''bağış bulunamadığından öldü'' nedenini duymayacağız, belkide nakil işlemi sırasında öldü ya da uyum sağlamadı gibi haberleri duyacağız. Yani bu organ nakilleri çok da ölüm oranlarını azaltacağını sanmıyorum. En azından 3d organların maliyetinin düşmesi ile organ mafyalarının azalabileceği ihtimali bile sevindirici bir durum.
Evet teknoloji gelişiyor, bir çok imkan dahilinde de gelişmeye devam edecek. Bu yenilikler de yaygınlaştıkça ve maliyetleri düştükçe biz sıradan insanlara da hitap edebilecek. Öncelikle şunu aklınıza sokun bu makinalar sınırsız organ bağışı ile sizi astronomik bir süre biçmeyecek.
David Rockefeller örneğini herkes bilir. 101 yaşında ölen bu amcamız 100. yaş gününde 200 yaşını göreceğini söylemiş. Ölümü de kalp yetmezliğinden olduğu söyleniyor. Bir taraftanda defalarca kalp ameliyetı olduğu ve bu ameliyatların sadece kalple kalmadığı da ifade ediliyor. Ki dünyanın en zenginlerinden biri olduğu için yasal ve irregal bağış alabilecek güce sahip bir amcamız olduğunu göz önünde bulundurursak doğru olma ihtimali yüksek.
Yani gücüyle organ uyumluluğunu test edebilmesi ve uyumlu organları da alabilecek gücü olmasıyla daha çok yaşama veya ölümden korkma dürtüsü ile daha fazla organ bağışı yaptırmış olması büyük olasılık.
Siz zeki bilgili aydın arkadaşlarımızın düşünceleri bu yönde olsaydı bu amcamız şuan yaşıyor olması gerekirdi.
Evet 3d yazıcılar ile organ yapımı ve organ nakli işlemi daha kolaylaşabilecek, ''bağış bulunamadığından öldü'' nedenini duymayacağız, belkide nakil işlemi sırasında öldü ya da uyum sağlamadı gibi haberleri duyacağız. Yani bu organ nakilleri çok da ölüm oranlarını azaltacağını sanmıyorum. En azından 3d organların maliyetinin düşmesi ile organ mafyalarının azalabileceği ihtimali bile sevindirici bir durum.
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