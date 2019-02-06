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3D biyoyazıcılarda öncü Türk şirketi: AxoxoltBio

Geleceğin en önemli teknolojilerinden biri olması beklenen organ ve doku basabilen 3 boyutlu (3D) biyoyazıcılar için Türk mühendisler harekete geçti. AxolotlBio'nun çalışmaları dikkat çekiyor.
3 ay
2,6b
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14
Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Üç boyutlu yazıcıların kullanım alanları artmaya devam ediyor. Bu yazıcılar, özellikle sağlık sektörüne büyük kolaylık sunuyor. AxolotlBio Biyosistemleri ismindeki Türk teknoloji şirketi, 3D biyoyazıcılar ile organ üretimi gerçekleştiriyor.

AxolotlBio bugüne kadar 11 adet 3D biyoyazıcı satışı gerçekleştirdi. Stanford Üniversitesi ve Penn State Üniversitesi de AxolotlBio’nun 3D biyoyazıcılarını satın aldı. AxolotlBio, İTÜ Çekirdek bünyesinde faaliyet gösteriyor.

AxolotlBio, hassasiyeti ve çift şırınga sistemi ile öne çıkıyor. Geliştirdikleri cihaz hakkında Hürriyet’e röportaj veren AxolotlBio’nun kurucularından Onur Samet Yıldırım, “AxolotlBio’daki en büyük farkımız hassasiyet. Normalde şırıngalar elle basılarak enjekte ediliyor. Geliştirdiğimiz şırınga sistemi 3D biyoyazıcılara özel. Hava tahrikli bir sistemimiz var. Tıpkı nasıl ekranların pikselleri varsa, bizim de basınç çözünürlüğümüz var. Geliştirdiğimiz teknolojiyle 0.1 PSI çözünürlüğü yakaladık. Bu da dokunun oluşturulmasında hem hücre yatakları hem de bu yataklara hücrelerin yerleştirilmesi için oldukça önemli” diye konuştu.

Öne çıkan diğer bir özelliklerinin dokuların yoğunlaşmasını sağlayan Ultra Viole Curing (UV-C) teknolojisini anlatan Yıldırım, şunları anlattı: “UV ışınlarının kullanılması oldukça hassas bir konu. Doğru zamanlama ile doğru miktarda kullanılması gerekiyor. Yanlış kullanıldığında hücreler öldüğü için doku oluşturulamıyor. Geliştirdiğimiz UV-C teknolojisi dalga boyu ve güç değerleri sayesinde hücreleri öldürmeden doğru şekilde yoğunlaştırma sağlayabiliyoruz.” dedi.

3D biyoyazıcılar konusunda gelinen noktayı anlatan Yıldırım, şu anda insanlarda kullanılabilecek düzeyde organ yapılamadığını, ancak kemik ve kornea implantlarının basılabildiğini anlattı. Yıldırım, “İnsanın doğasında bulunan materyalleri kullanıyoruz. Deri dokularının yanı sıra kolajen, kalsiyum, magnezyum ve fosfat gibi malzemelerin doğru karışımlarını hücrelerle bir araya getiriyoruz. Kornea implantları ameliyatlar için çözülebilir malzemeler üretebiliyoruz. Bu cihazı ilk kez gören insanlar, karaciğer basıp bunu kullanmaya başlayacağız gibi düşünüyor. Evet böyle bir şey olacak. Ama gelecekte. Buradaki en büyük zorluk, damarlaşma. Şu anda bu cihazlarla damarlaşmayı sağlayamadığımız için tam bir organ üretimine ulaşmak zor. Ancak yapay kemik üretmek veya kornea implantları yapmak bu cihazlarla mümkün. Biz de bunun üzerine çalışıyoruz” dedi.

3D yazıcıların organ basabilir konuma gelmesiyle birlikte organ sırası tarihe karışacak. AxolotlBio’nun çalışmaları gelecek için umut veriyor.



http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/3-boyutlu-milli-burun-41105480 Yorum Yaz
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cntzlm 3 ay en beğenilen sml_akyz
bu yorumu gördükten sonra şirketin kapısına kilit vurmalılar hemen...boşu boşuna çalışıyorlar işte
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Asiti07 3 ay
Satılır bu şirkette
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scorpion20 2 ay Asiti07
ne kadar eder ki?
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CSB yazmayan adam 3 ay
Bu ne lan? Nasıl Türk şirketi ismini okuyamıyorsun bile. Yapacağınız şirketin de işin de. İngiliz gelse o bile okuyamaz. Bir de Türk şirketiymiş hadi lan oradan, sizin her tarafınız Türk olsa ne yazar bu isimle. Bunların yapacağı işten de hayır gelmez. İsmini bile doğru düzgün koyamamışlar siz önce isim koymayı öğrenin.
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tobepeople 3 ay
"Eksolodılbiyo"diye okunuyor olması %90
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sml_akyz 3 ay
Şu forumda kendisini çok kültürlü ve bir o kadar da zeki sanan ama düşündükleri kadar zeki olmayan üye var ki anlatamam.
Evet teknoloji gelişiyor, bir çok imkan dahilinde de gelişmeye devam edecek. Bu yenilikler de yaygınlaştıkça ve maliyetleri düştükçe biz sıradan insanlara da hitap edebilecek. Öncelikle şunu aklınıza sokun bu makinalar sınırsız organ bağışı ile sizi astronomik bir süre biçmeyecek.
David Rockefeller örneğini herkes bilir. 101 yaşında ölen bu amcamız 100. yaş gününde 200 yaşını göreceğini söylemiş. Ölümü de kalp yetmezliğinden olduğu söyleniyor. Bir taraftanda defalarca kalp ameliyetı olduğu ve bu ameliyatların sadece kalple kalmadığı da ifade ediliyor. Ki dünyanın en zenginlerinden biri olduğu için yasal ve irregal bağış alabilecek güce sahip bir amcamız olduğunu göz önünde bulundurursak doğru olma ihtimali yüksek.
Yani gücüyle organ uyumluluğunu test edebilmesi ve uyumlu organları da alabilecek gücü olmasıyla daha çok yaşama veya ölümden korkma dürtüsü ile daha fazla organ bağışı yaptırmış olması büyük olasılık.
Siz zeki bilgili aydın arkadaşlarımızın düşünceleri bu yönde olsaydı bu amcamız şuan yaşıyor olması gerekirdi.
Evet 3d yazıcılar ile organ yapımı ve organ nakli işlemi daha kolaylaşabilecek, ''bağış bulunamadığından öldü'' nedenini duymayacağız, belkide nakil işlemi sırasında öldü ya da uyum sağlamadı gibi haberleri duyacağız. Yani bu organ nakilleri çok da ölüm oranlarını azaltacağını sanmıyorum. En azından 3d organların maliyetinin düşmesi ile organ mafyalarının azalabileceği ihtimali bile sevindirici bir durum.
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Hendrik Johannes Cruijff 3 ay sml_akyz
İstediğin kadar zengin ol uzun yaşamak için beden değiştirmelisin ve şuanki teknoloji ve durum ile u mümkün değil teknolojinin sınırları ne ise seninde ömrünün uzayabildiği son safha o yeri gelir bir insan 120 yıl yaşar ama bu bedene genetiğe bağlı zaten bu zat yaşadığını yaşamış normalde 85-90da giderdi zenginliği ve imkanı ile 10-12 yıl yaşamış işte sana tek yararı bu.Normal insan 65-75 yıl yaşar.Herkes ölecek ölümden kaçış yok dünya kadar servetin olsada öleceksin.İşte aç gözlü doymayan insanlar hiç ölmeyeceğini düşünüyor ama o son elbet birşekilde tezahür edecek.
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sml_akyz 3 ay
Şu forumda kendisini çok kültürlü ve bir o kadar da zeki sanan ama düşündükleri kadar zeki olmayan üye var ki anlatamam.
Evet teknoloji gelişiyor, bir çok imkan dahilinde de gelişmeye devam edecek. Bu yenilikler de yaygınlaştıkça ve maliyetleri düştükçe biz sıradan insanlara da hitap edebilecek. Öncelikle şunu aklınıza sokun bu makinalar sınırsız organ bağışı ile sizi astronomik bir süre biçmeyecek.
David Rockefeller örneğini herkes bilir. 101 yaşında ölen bu amcamız 100. yaş gününde 200 yaşını göreceğini söylemiş. Ölümü de kalp yetmezliğinden olduğu söyleniyor. Bir taraftanda defalarca kalp ameliyetı olduğu ve bu ameliyatların sadece kalple kalmadığı da ifade ediliyor. Ki dünyanın en zenginlerinden biri olduğu için yasal ve irregal bağış alabilecek güce sahip bir amcamız olduğunu göz önünde bulundurursak doğru olma ihtimali yüksek.
Yani gücüyle organ uyumluluğunu test edebilmesi ve uyumlu organları da alabilecek gücü olmasıyla daha çok yaşama veya ölümden korkma dürtüsü ile daha fazla organ bağışı yaptırmış olması büyük olasılık.
Siz zeki bilgili aydın arkadaşlarımızın düşünceleri bu yönde olsaydı bu amcamız şuan yaşıyor olması gerekirdi.
Evet 3d yazıcılar ile organ yapımı ve organ nakli işlemi daha kolaylaşabilecek, ''bağış bulunamadığından öldü'' nedenini duymayacağız, belkide nakil işlemi sırasında öldü ya da uyum sağlamadı gibi haberleri duyacağız. Yani bu organ nakilleri çok da ölüm oranlarını azaltacağını sanmıyorum. En azından 3d organların maliyetinin düşmesi ile organ mafyalarının azalabileceği ihtimali bile sevindirici bir durum.
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sml_akyz 3 ay
Şu forumda kendisini çok kültürlü ve bir o kadar da zeki sanan ama düşündükleri kadar zeki olmayan üye var ki anlatamam.
Evet teknoloji gelişiyor, bir çok imkan dahilinde de gelişmeye devam edecek. Bu yenilikler de yaygınlaştıkça ve maliyetleri düştükçe biz sıradan insanlara da hitap edebilecek. Öncelikle şunu aklınıza sokun bu makinalar sınırsız organ bağışı ile sizi astronomik bir süre biçmeyecek.
David Rockefeller örneğini herkes bilir. 101 yaşında ölen bu amcamız 100. yaş gününde 200 yaşını göreceğini söylemiş. Ölümü de kalp yetmezliğinden olduğu söyleniyor. Bir taraftanda defalarca kalp ameliyetı olduğu ve bu ameliyatların sadece kalple kalmadığı da ifade ediliyor. Ki dünyanın en zenginlerinden biri olduğu için yasal ve irregal bağış alabilecek güce sahip bir amcamız olduğunu göz önünde bulundurursak doğru olma ihtimali yüksek.
Yani gücüyle organ uyumluluğunu test edebilmesi ve uyumlu organları da alabilecek gücü olmasıyla daha çok yaşama veya ölümden korkma dürtüsü ile daha fazla organ bağışı yaptırmış olması büyük olasılık.
Siz zeki bilgili aydın arkadaşlarımızın düşünceleri bu yönde olsaydı bu amcamız şuan yaşıyor olması gerekirdi.
Evet 3d yazıcılar ile organ yapımı ve organ nakli işlemi daha kolaylaşabilecek, ''bağış bulunamadığından öldü'' nedenini duymayacağız, belkide nakil işlemi sırasında öldü ya da uyum sağlamadı gibi haberleri duyacağız. Yani bu organ nakilleri çok da ölüm oranlarını azaltacağını sanmıyorum. En azından 3d organların maliyetinin düşmesi ile organ mafyalarının azalabileceği ihtimali bile sevindirici bir durum.
1 Yanıt Yanıtla +1
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sml_akyz 3 ay
Şu forumda kendisini çok kültürlü ve bir o kadar da zeki sanan ama düşündükleri kadar zeki olmayan üye var ki anlatamam.
Evet teknoloji gelişiyor, bir çok imkan dahilinde de gelişmeye devam edecek. Bu yenilikler de yaygınlaştıkça ve maliyetleri düştükçe biz sıradan insanlara da hitap edebilecek. Öncelikle şunu aklınıza sokun bu makinalar sınırsız organ bağışı ile sizi astronomik bir süre biçmeyecek.
David Rockefeller örneğini herkes bilir. 101 yaşında ölen bu amcamız 100. yaş gününde 200 yaşını göreceğini söylemiş. Ölümü de kalp yetmezliğinden olduğu söyleniyor. Bir taraftanda defalarca kalp ameliyetı olduğu ve bu ameliyatların sadece kalple kalmadığı da ifade ediliyor. Ki dünyanın en zenginlerinden biri olduğu için yasal ve irregal bağış alabilecek güce sahip bir amcamız olduğunu göz önünde bulundurursak doğru olma ihtimali yüksek.
Yani gücüyle organ uyumluluğunu test edebilmesi ve uyumlu organları da alabilecek gücü olmasıyla daha çok yaşama veya ölümden korkma dürtüsü ile daha fazla organ bağışı yaptırmış olması büyük olasılık.
Siz zeki bilgili aydın arkadaşlarımızın düşünceleri bu yönde olsaydı bu amcamız şuan yaşıyor olması gerekirdi.
Evet 3d yazıcılar ile organ yapımı ve organ nakli işlemi daha kolaylaşabilecek, ''bağış bulunamadığından öldü'' nedenini duymayacağız, belkide nakil işlemi sırasında öldü ya da uyum sağlamadı gibi haberleri duyacağız. Yani bu organ nakilleri çok da ölüm oranlarını azaltacağını sanmıyorum. En azından 3d organların maliyetinin düşmesi ile organ mafyalarının azalabileceği ihtimali bile sevindirici bir durum.
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FlyingUnderpants 3 ay
Saç basın saç!
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sml_akyz 3 ay
Ecel geldiğinde yedek organda kurtarmaz adamı
5 Yanıt Yanıtla +2
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cntzlm 3 ay sml_akyz
bu yorumu gördükten sonra şirketin kapısına kilit vurmalılar hemen...boşu boşuna çalışıyorlar işte
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TheStarBox 3 ay sml_akyz
bi bitmediniz ! Adamlar gen editleyerek hücrelerin yapısını değiştirmeye başladı. Hala ecel diyor.
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