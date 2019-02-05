Google trafik satın almak için 7.4 milyar dolar ödedi

Çin’i hariç tutarsak internet arama motoru pazarında tartışmasız tek hâkim Google. Bu hakimiyet elbette Google’a devasa reklam gelirleri olarak dönüyor. Haliyle Google bu hakimiyeti elinde tutabilmek için büyük paralar harcıyor.

Katlanarak artıyor

Çatı firma Alphabet tarafından paylaşılan geçen yıl son çeyrek raporlarına göre elde edilen gelir 39.1 milyar dolar oldu ve yıl bazında yüzde 22 artış yaşandı. Faaliyet karı ise 9.7 milyar dolara yükselerek yüzde 13 artış yaşadı.

Bu rakam içerisinde reklam gelirlerinin toplamı 32.6 milyar dolar oldu ve yüzde 20 artış gösterdi. Bulut bilişim ve donanım gelirleri de 6.49 milyar dolar ile yüzde 31 büyümeyi başardı.

Ayrıca Bkz.

"Xbox için yakında yeni bir çapraz platform desteği sunulacak"

Google her açıdan büyüme yaşarken hissedarları rahatsız eden önemli bir konu var. Google sürekli internette büyük kullanıcı kitlesi olan tarayıcıların varsayılan arama motoru olabilmek için anlaşmalar yapıyor. Genelde yıllık veya birden fazla yıl yapılan anlaşmalar mali tablolarda önemli bir etki yaratıyor.

Örneğin 2018 yılı için sadece Apple’a ödenen miktar 9 milyar dolar civarındaydı. Apple’ın sahip olduğu 1.4 milyar cihazlık ekosistem haliyle anlaşma miktarını da çok pahalı hale getiriyor. Bunun haricinde diğer tarayıcılara ödenene miktarlar da mevcut.

Mali tablolarda Google’ın trafik satın almak için ödediği miktar 7.4 milyar dolar olarak açıklandı. Bu rakam gelirin yüzde 24’üne denk geliyor. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde bu rakam 6.8 milyar dolar civarındaydı. Sürekli artış gösteren bu rakamın yıl genelinde toplam maliyeti 25-30 milyar dolar arasında seyrediyor.

Hissedarlar Google’ın bu denli yüksek bedeller ödemesinden rahatsız. Uzun süredir bu konu eleştiriliyor ve gelecek yıllarda altından kalkılamayacak bir maliyet kalemine dönüşmesinden korkuluyor. Bu nedenle firmanın borsadaki değeri yüzde 2.8 civarında kayıp yaşadı.