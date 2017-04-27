3D yazıcı ile ev inşa edebilen robot geliştirildi

MIT’de (Massachusetts Institute of Technology) görevli olan bilim insanları 3D yazıcı kullanarak yapı inşa edebilen bir robot ürettiklerini duyurdular. Mekanik bir kola, hareket etmesine olanak sunan araca ve tabii ki 3D yazıcıya sahip olan robot, basit yapılı evler inşa edebiliyor ve hatta oldukça hassas robotik kolu sayesinde birbirinden çeşitli yüzeylerde kullanılabiliyor. Tamamen kendi başına çalışması adına geliştirilen robot, gerçekleştirilen testte yalnızca 14 saat içerisinde 15 metre çapa ve 3.65 metre yüksekliğe sahip olan basit bir yapı oluşturmayı başardı.

Birçok farklı amaç doğrultusunda kullanılabilecek olan bu robot, bilim insanlarının yaptığı açıklamalara göre Ay’da, Mars’ta veya Antarktika’da yapılar oluşturmak amacıyla geliştirilecek.

https://www.cnet.com/news/mit-robot-can-3d-print-a-building/