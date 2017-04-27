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3D yazıcı ile ev inşa edebilen robot geliştirildi

MIT, 3D yazıcısını kullanarak basit yapılar inşa edebilen robot ürettiğini duyurdu. Robotun, gelecekte farklı gezegenlerde yaşam alanları üretmek için kullanılabileceği düşünülüyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,9b
1
19
Diğer Bilim ve Teknoloji
Emre Karakullukçu
Yazar
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MIT’de (Massachusetts Institute of Technology) görevli olan bilim insanları 3D yazıcı kullanarak yapı inşa edebilen bir robot ürettiklerini duyurdular. Mekanik bir kola, hareket etmesine olanak sunan araca ve tabii ki 3D yazıcıya sahip olan robot, basit yapılı evler inşa edebiliyor ve hatta oldukça hassas robotik kolu sayesinde birbirinden çeşitli yüzeylerde kullanılabiliyor. Tamamen kendi başına çalışması adına geliştirilen robot, gerçekleştirilen testte yalnızca 14 saat içerisinde 15 metre çapa ve 3.65 metre yüksekliğe sahip olan basit bir yapı oluşturmayı başardı.

Birçok farklı amaç doğrultusunda kullanılabilecek olan bu robot, bilim insanlarının yaptığı açıklamalara göre Ay’da, Mars’ta veya Antarktika’da yapılar oluşturmak amacıyla geliştirilecek.


https://www.cnet.com/news/mit-robot-can-3d-print-a-building/ Yorum Yaz
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celilsaygin 2 yıl
SpaceX marsa 3d yazıcı götürmeyi planlıyor. En mantıklısı oradaki malzemelerle üniteler yapmak
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arel.gr 2 yıl
yok yok, reshthesucker@ doğru değinmiş.
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ceo-tr 2 yıl
3D yazıcı yapan 3D yazıcı lazım :)
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SEO-Uzmanı 2 yıl
keşke bizim tavan arasınada köpük çekse ! :)
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arel.gr 2 yıl SEO-Uzmanı
Orijinalden alıntı: SEO-Uzmanı
keşke bizim tavan arasınada köpük çekse ! :)

mutlaka yakın zamanda tavan arasına köpük, forrum tröl lerinede izolasyon çekme umuduyla.
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arel.gr 2 yıl SEO-Uzmanı
Orijinalden alıntı: SEO-Uzmanı
keşke bizim tavan arasınada köpük çekse ! :)

mutlaka yakın zamanda tavan arasına köpük, forrum tröl lerinede izolasyon çekme umuduyla.
1 Yanıt Yanıtla +2
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gxhero 2 yıl
Mars üzerinde ilk yapıların iskeleti bu şekilde kurulur herhalde...
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kadirirdem 2 yıl
Yakında Her şey yapabilecek bu 3D yazıcılar.
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BekirHan 2 yıl
Yeni birşey değil kendileri 3 yıl önce daha gelişmiş evler inşaa edildi...

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reshthesucker 2 yıl BekirHan
BekirHan
Yeni birşey değil kendileri 3 yıl önce daha gelişmiş evler inşaa edildi...



Iyi de 3d yazici ile ev yapmak disinda bi alakasi yok ki bunun? Haberi ve icerigini anlamamissin.
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tmk20 2 yıl
hea prefabrik evleri artık mobilyaları dahil yaparlar artık,
nede olsa çindeki fabrikaları amerikaya taşıyacaklar, sonucta çin işi diye tabir edilen kalitesiz ürün ihtiyacınında bir sekilde karşılanması gerekiyor.
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Mehmet_Ali61 2 yıl
Ulan daha 2 hafta önce düşündüm projenin detaylarını çiziyordum bunedir ya of
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Kerim5100 2 yıl
Bu gidişle bizden 3D yazıcı kullanma vergisi alacaklar. Demedi demeyin :D
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