3D yazıcı ile ev inşa edebilen robot geliştirildi

MIT’de (Massachusetts Institute of Technology) görevli olan bilim insanları 3D yazıcı kullanarak yapı inşa edebilen bir robot ürettiklerini duyurdular. Mekanik bir kola, hareket etmesine olanak sunan araca ve tabii ki 3D yazıcıya sahip olan robot, basit yapılı evler inşa edebiliyor ve hatta oldukça hassas robotik kolu sayesinde birbirinden çeşitli yüzeylerde kullanılabiliyor. Tamamen kendi başına çalışması adına geliştirilen robot, gerçekleştirilen testte yalnızca 14 saat içerisinde 15 metre çapa ve 3.65 metre yüksekliğe sahip olan basit bir yapı oluşturmayı başardı.
Birçok farklı amaç doğrultusunda kullanılabilecek olan bu robot, bilim insanlarının yaptığı açıklamalara göre Ay’da, Mars’ta veya Antarktika’da yapılar oluşturmak amacıyla geliştirilecek.
https://www.cnet.com/news/mit-robot-can-3d-print-a-building/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
mutlaka yakın zamanda tavan arasına köpük, forrum tröl lerinede izolasyon çekme umuduyla.
mutlaka yakın zamanda tavan arasına köpük, forrum tröl lerinede izolasyon çekme umuduyla.
Iyi de 3d yazici ile ev yapmak disinda bi alakasi yok ki bunun? Haberi ve icerigini anlamamissin.
nede olsa çindeki fabrikaları amerikaya taşıyacaklar, sonucta çin işi diye tabir edilen kalitesiz ürün ihtiyacınında bir sekilde karşılanması gerekiyor.