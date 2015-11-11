3D yazıcıyla üretilmiş ilk jet motorlu drone

Son dönemde birçok drone gelişmesi yaşanıyor. Bunların arasından sıyrılmayı başaran ve Aurora Flight Sciences ile 3D baskı konusunda uzman Stratasys şirketi tarafından hazırlanan yeni bir drone model ise, özellikle hızıyla dudak uçuklatıyor.

Dünyanın üç boyutlu yazıcı teknolojileri ile üretilmiş (%80'lik bölüm) ilk jet motorlu drone modeli olarak Dubai Airshow kapsamında tanıtılan hava aracı, tercih edilen düşük ağırlıktaki malzemesiyle saatte tam 241 km hıza çıkabiliyor. Drone'larda gördüğümüz en yüksek hızlardan birisine ulaşabilen araç, 3 metre kanat açıklığına ve sadece 15 kg toplam gövde ağırlığa sahip.

Aurora Flight Sciences mühendisi Dan Campbell, şimdiye kadar kimsenin 3D baskı teknolojileri ile bu kadar büyük, hızlı ve kompleks bir drone hazırlamadığını belirtiyor. Üretilme amacı üç boyutlu yazıcı ile çıkılabilecek limitleri göstermek olan drone, hem üretim maliyeti hem de üretim süresi açısından geleneksel sistemlere oranla gelinen noktayı canlı olarak gözler önüne seriyor.

Bu gelişmiş drone hakkında hazırlanan açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.