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3D yazıcıyla üretilmiş ilk jet motorlu drone

Drone modelleri gelişimini sürdürmeye devam ediyor ve bu noktada üç boyutlu baskı teknolojileri devreye girerek süreci çok daha hızlı ve gelişmiş hale getirecek çözümler sunuyor.
3 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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3D yazıcıyla üretilmiş ilk jet motorlu drone

Son dönemde birçok drone gelişmesi yaşanıyor. Bunların arasından sıyrılmayı başaran ve Aurora Flight Sciences ile 3D baskı konusunda uzman Stratasys şirketi tarafından hazırlanan yeni bir drone model ise, özellikle hızıyla dudak uçuklatıyor.
Dünyanın üç boyutlu yazıcı teknolojileri ile üretilmiş (%80'lik bölüm) ilk jet motorlu drone modeli olarak Dubai Airshow kapsamında tanıtılan hava aracı, tercih edilen düşük ağırlıktaki malzemesiyle saatte tam 241 km hıza çıkabiliyor. Drone'larda gördüğümüz en yüksek hızlardan birisine ulaşabilen araç, 3 metre kanat açıklığına ve sadece 15 kg toplam gövde ağırlığa sahip.
Aurora Flight Sciences mühendisi Dan Campbell, şimdiye kadar kimsenin 3D baskı teknolojileri ile bu kadar büyük, hızlı ve kompleks bir drone hazırlamadığını belirtiyor. Üretilme amacı üç boyutlu yazıcı ile çıkılabilecek limitleri göstermek olan drone, hem üretim maliyeti hem de üretim süresi açısından geleneksel sistemlere oranla gelinen noktayı canlı olarak gözler önüne seriyor. 
Bu gelişmiş drone hakkında hazırlanan açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. 
 
3D yazıcıyla üretilmiş ilk jet motorlu drone
 

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DH Misafiri 3 yıl
Sanayide araba uçak vb şeyleri üreten teknolojinin küçük versiyonu e birde 3D tüm katı nesnelerin üretilebilmesi demek hatta adamlar artık bir iki adım daha ileri giderek Titanyum veya metal ile üretim yapıyorlar yakında çelik işleyip üretim olursa şahsen ben hiç şaşırmıyacağım.
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kadirirdem 3 yıl
Yakinda herkes kendi şeylerini yapacak...
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klimatavsiye 3 yıl
Acayip acayip isimler buluyorsunuz. Yok insansız hava aracı , yok drone yok zart yok zurt. Bu aletin adı uzaktan kumandalı uçaktır nokta.
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Gece772 3 yıl
Yakında 3D C4 Bomba yapan çıkar....
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interwap 3 yıl
Kısmetse bir tanede biz yaparız.
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Sefil_Arbaletçi 3 yıl
3d yazıcılarda çok güzel gelişmeler oluyor.umarım bu teknoloji kötü ellere geçmez.barut da ilk havai fişeklerde kullanılmıştı...
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Patren 3 yıl
3d yazici nasil bir teklojise hersey uretiliyor
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