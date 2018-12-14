3DFX Rampage grafik biriminin görüntüleri ortaya çıktı

Bugün artık ismini duymasak da 3DFX bir dönemin efsaneleri arasında yer alıyordu. 3D grafik hızlandırıcısı Voodoo ile 90’lı yılların sonuna doğru pazarın en iyi ismi haline gelen 3DFX öncü olmayı başarmıştı. Sonrasında rekabete yenik düşen 3DFX, Nvidia tarafından satın alınarak piyasadan çekildi.

Hızlı yükseliş hızlı çöküş

Bilgisayarların 2D video kartları üzerinde çalışan Voodoo 3D grafik hızlandırıcı kartı ile 1996 yılında adını duyuran 3DFX, sonrasında Voodoo 2, Voodoo Banshee ve Velocity serileri ile pazarda hakimiyeti ele geçirdi.

2 yıl boyunca Nvidia ve ATI gibi rakiplerinin hep bir adım önünde olan 3DFX ne yazık ki bazı kritik hatalar yapınca kaybetmeye mahkûm oldu. Kendi kartlarını üretmeyi tercih eden 3DFX, üretici ortaklarını Nvidia’ya kaptırdı. Voodoo 3, Voodoo 4 ve Voodoo 5 modelleri rakiplerinin gerisinde kalırken üzerine bir de bazı uyumsuzluk problemleri çıkınca kötü günler başlamış oldu.

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Kötü giden mali tablo karşısında yatırımcılar iflas başvurusu yaparken Nvidia bu fırsatı kaçırmadı ve 2000 yılının ortalarında rakibini satın aldı. Patentli teknolojileri ve mühendis ekibini bünyesine katan Nvidia, Voodoo ekran kartlarına desteği kesti ve firmayı pazardan çekti.

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Rampage efsanesi

İşte bu dönemlerde 3DFX içerisinde önemli bir proje yürütülüyordu. 1996 yılında temeli atılan Rampage grafik mimarisi 1998 yılında tanıtılmış ve rakiplerinin çok önünde teknolojiler barındırmasıyla dikkat çekmişti.

Rampage mimarisi Spectre ekran kartı serisine hayat verecekti ve önemli bir mühendis ekibi projeye yoğunlaşmıştı. Ne var ki işler yolunda gitmeyince proje iptal edildi ve ekip dağıldı. Bu ekibin bir kısmı Nvidia’nın meşhur SLI teknolojisine ve GeForce FX ekran kartlarında hayat verdi. Diğer bir kısmı ise ATI CrossFire teknolojisini ortaya çıkardı.

Rampage mimarisi prototip de olsa birkaç tane baskılı devre kartı üzerinde hayat bulmuştu. DSOGaming platformu bu prototiplerden birisini gün yüzüne çıkardı. Max Payne ve Unreal Tournament oyunlarını oynattığı görülen prototip üzerinde 3DMark 2001 testleri de yapılmış. Görseller de nostalji yaşatma amacıyla paylaşılmış.