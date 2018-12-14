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3DFX Rampage grafik biriminin görüntüleri ortaya çıktı

Bundan tam 20 yıl önce 3DFX firması grafik pazarında Rampage adındaki yeni mimarisini duyurmuştu. Pazarda büyük başarı sağlaması beklenen grafik birimi ne yazık ki firmayla birlikte karanlığa gömüldü.
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Ekran Kartı
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugün artık ismini duymasak da 3DFX bir dönemin efsaneleri arasında yer alıyordu. 3D grafik hızlandırıcısı Voodoo ile 90’lı yılların sonuna doğru pazarın en iyi ismi haline gelen 3DFX öncü olmayı başarmıştı. Sonrasında rekabete yenik düşen 3DFX, Nvidia tarafından satın alınarak piyasadan çekildi.

Hızlı yükseliş hızlı çöküş

Bilgisayarların 2D video kartları üzerinde çalışan Voodoo 3D grafik hızlandırıcı kartı ile 1996 yılında adını duyuran 3DFX, sonrasında Voodoo 2, Voodoo Banshee ve Velocity serileri ile pazarda hakimiyeti ele geçirdi.

2 yıl boyunca Nvidia ve ATI gibi rakiplerinin hep bir adım önünde olan 3DFX ne yazık ki bazı kritik hatalar yapınca kaybetmeye mahkûm oldu. Kendi kartlarını üretmeyi tercih eden 3DFX, üretici ortaklarını Nvidia’ya kaptırdı. Voodoo 3, Voodoo 4 ve Voodoo 5 modelleri rakiplerinin gerisinde kalırken üzerine bir de bazı uyumsuzluk problemleri çıkınca kötü günler başlamış oldu.

Ayrıca Bkz. "Huawei P Smart 2019 ön siparişe başladı"

Kötü giden mali tablo karşısında yatırımcılar iflas başvurusu yaparken Nvidia bu fırsatı kaçırmadı ve 2000 yılının ortalarında rakibini satın aldı. Patentli teknolojileri ve mühendis ekibini bünyesine katan Nvidia, Voodoo ekran kartlarına desteği kesti ve firmayı pazardan çekti.

 

3DFX Rampage grafik biriminin görüntüleri ortaya çıktı
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Rampage efsanesi

İşte bu dönemlerde 3DFX içerisinde önemli bir proje yürütülüyordu. 1996 yılında temeli atılan Rampage grafik mimarisi 1998 yılında tanıtılmış ve rakiplerinin çok önünde teknolojiler barındırmasıyla dikkat çekmişti.

Rampage mimarisi Spectre ekran kartı serisine hayat verecekti ve önemli bir mühendis ekibi projeye yoğunlaşmıştı. Ne var ki işler yolunda gitmeyince proje iptal edildi ve ekip dağıldı. Bu ekibin bir kısmı Nvidia’nın meşhur SLI teknolojisine ve GeForce FX ekran kartlarında hayat verdi. Diğer bir kısmı ise ATI CrossFire teknolojisini ortaya çıkardı.

Rampage mimarisi prototip de olsa birkaç tane baskılı devre kartı üzerinde hayat bulmuştu. DSOGaming platformu bu prototiplerden birisini gün yüzüne çıkardı. Max Payne ve Unreal Tournament oyunlarını oynattığı görülen prototip üzerinde 3DMark 2001 testleri de yapılmış. Görseller de nostalji yaşatma amacıyla paylaşılmış.

 

https://www.techpowerup.com/250611/3dfxs-canceled-rampage-gpu-pictured-put-through-the-paces-in-3d-mark-2001 Yorum Yaz
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V4LKyR 5 ay en beğenilen
16 MB 3dfx Voodoo 3 ekran kartım vardı... AGP arabirimli...
Hey gidi günler.
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Tugrul_512bit 5 ay
Şimdi koleksiyoncular 1000 dolara alır bu kartları.
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MeGaDave06 5 ay
3dfx bir voodoo ekran kartına şuan sahip olabilmek hayal mi dostlar ? 98 yılından beri bilgisayarın içindeyim yani 3 yaşından beri. İlk 3D oyunlar sıcağı sıcağına çıktığı zamanları bizzat hatırlıyorum içlerinde doğdum. Eğer ki bu ekran kartını bulursam win98 bir sistem bile dizerim keyfe keder
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recep.ali 5 ay
Yıllar önce 3DFX'in Banshee 16 MB kartını almıştım o zaman için 165 TL vermiştim, iyi para idi bir hafta sonra 145 Milyona düşünce ne derse firma ile kavga ettim. Aylık maaşım 125 TL idi... Ne günler ama açmadığı oyun yoktu. 6 ay kadar sonra yeni ürünleri çıktı ama piyasada ne deyse var olmadan şirketi Nvidia satın aldı. Türkiye'deki kazık piyasadan dolayı Kore'deki bir firmadan "S/U/M/A " altın kaplamalı 64 MB harika bir GF almıştım. O zaman böyle kotalar yoktu, Sonra BFG'den 128 MB GF FX getirmiştim... Ah Ah...
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Mr NO 5 ay
başlığı görünce hortlandım sandım
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quxall 5 ay
16 mb agp Voodoo banshee pasif soğutmalı kartım vardı çocukken, 8 mb sis6326 agpden sonra ilaç gibi gelmişti. Zamanına göre resmen oyunlara çağ atlatıyordu. Fifa 99 bile voodoo kartlarla çehre değiştiriyordu.
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OverClocK1ng 5 ay quxall
Eskiden AGP kartlardan yüksek olanlar yok iken, 8 MB SiS 6326 nın yanına 2 tane 12 MB lık Diamond Monster 3D II takıp SLI yapmıştım.
O zamanlarda da MDK II çok sevdiğim bir oyundu. Bir de tabi Unreal oynuyorduk. Mo mo mo mo Monster killlll...
SLI ın adı, daha nVidia satın almadığı için Scalable Link Interface değil, Scan Line Interleave idi.
Hatta daha bombasını söyleyeyim. Yukarıdaki yazdığımı yaptığım zaman Yazıcıoğlu'nda çalışıyordum.
Ondan öncesinde ise Distribütör bir firmada, koskoca Boğaziçi Bilgisayarın Aidatası, Escortland lere falan
KORSAN OYUN CD leri ve PCI Voodoo hızlandırıcı kart ve 16-32 MB Savage 4 ekran kartı falan satıyordum.

2000 yılında ben. Ortadaki siyah 4 tane kutu Savage 4

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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bluedevil866 5 ay
simdi sovucem ... cinli firma degil mi! once "devlot bize bahmiy" stratejisi ile olaya yaklasip , guven kazanip sonunda rakibi zayif dusunce gercek emellerini gercege dokmus!
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Umutcan 5 ay
Desktop GPU ve x86/64 CPU piyasasına 3. rakipler şart, firmalar birbirlerini satın ala ala sayıca çok azaldılar ve rekabet dönmüyor artık.
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OverClocK1ng 5 ay
"Hızlı yükseliş hızlı çöküş"
Bu piyasada hangi kazıkçı firma tutunabilmiş ki. 3DFx iyiydi ama çok kazıktı.
Ondan daha iyisini nVidia Riva 128 TNT2 ile verince, dolayısıyla insanlar çok daha ucuza aynı kaliteyi aldılar. Sonra 3DFx satamayınca nVidia onu satın aldı. Bana göre 3DFx daha iyiydi, Glide vardı ama insanlar cebinden çıkan paraya bakarlar. Bugün 3DFx adında, nVidia dan yarı yarıya daha ucuz ama aynı FPS yi veren bir kart çıksın, yine yok satar...
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Juzam 5 ay OverClocK1ng
Glide efsanesini hala ayakta tutuyorum ben Voodoo5 5500le. Eski kartlardan elimde tuttuğum, hatta sırf onun için özel sistem topladığım tek kart ve fazlasıyla hakediyor:
pcpartpicker.com/...
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