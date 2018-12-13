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Huawei P Smart 2019 ön siparişe başladı

Huawei’nin Ocak ayında tanıtacağı P Smart 2019 akıllı telefon modeli şimdiden ön siparişe başladı. Orta seviye segmentin oyuncusu göz dolduran özelliklere sahip.
5 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei’nin orta seviyeye yönelik beğenilen P Smart modeli gelecek yıl yeni nesli ile karşımızda olacak. Huawei P Smart 2019 henüz tanıtılmadı ancak perakende sitelerinde ön siparişe başladı.

Huawei P Smart 2019 özellikleri ve fiyatı

CES 2019 fuarında tanıtılması beklenen Huawei P Smart 2019 modeli özellikleri ile göz dolduruyor. 6.21 inçlik LCD ekranında 2340x1080 piksel çözünürlük sunan Huawei P Smart 2019 modeli U şeklinde bir çentiğe yer veriyor. Ekran-kasa oranı oldukça agresif.

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4 adet Cortex-A73 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdekli Kirin 710 yonga setinin güç verdiği akıllı telefonda 3GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi bulunuyor. Konfigürasyon muhtemelen pazara göre değişecektir.

Arka kısımda 13MP+2MP çözünürlüğünde çift kamera yer alırken ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. 3400mAh kapasiteli batarya hızlı şarj ile desteklenirken kutudan Android 9.0 işletim sistemi ile çıkıyor. Huawei P Smart 2019 için 249 Avro fiyat etiketi belirlenmiş.

 

https://www.gizmochina.com/2018/12/12/huawei-p-smart-2019-listed-by-french-retailer-for-e249-ahead-of-official-release/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 ay
250 eirooo x10 =2500 tl
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ufuks36 5 ay
Yıl olmuş 2019 hâlâ micro usb...
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anekos 5 ay
bulunmaz hint kumaşı tanıtılmadan alalım dimi dimi.
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