Huawei P Smart 2019 ön siparişe başladı

Huawei’nin orta seviyeye yönelik beğenilen P Smart modeli gelecek yıl yeni nesli ile karşımızda olacak. Huawei P Smart 2019 henüz tanıtılmadı ancak perakende sitelerinde ön siparişe başladı.

Huawei P Smart 2019 özellikleri ve fiyatı

CES 2019 fuarında tanıtılması beklenen Huawei P Smart 2019 modeli özellikleri ile göz dolduruyor. 6.21 inçlik LCD ekranında 2340x1080 piksel çözünürlük sunan Huawei P Smart 2019 modeli U şeklinde bir çentiğe yer veriyor. Ekran-kasa oranı oldukça agresif.

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4 adet Cortex-A73 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdekli Kirin 710 yonga setinin güç verdiği akıllı telefonda 3GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi bulunuyor. Konfigürasyon muhtemelen pazara göre değişecektir.

Arka kısımda 13MP+2MP çözünürlüğünde çift kamera yer alırken ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. 3400mAh kapasiteli batarya hızlı şarj ile desteklenirken kutudan Android 9.0 işletim sistemi ile çıkıyor. Huawei P Smart 2019 için 249 Avro fiyat etiketi belirlenmiş.