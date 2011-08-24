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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

3.Parti Satış Kanalları, yeni Macbook Air'ın stoklarında sıkıntı yaşıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
6,6b
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Uzun süre bekleyişin ardından geçtiğimiz ay içerisinde satışa sunulan Thunderbolt ve Sandy Bridge'li yeni nesil Macbook Air'da Best Buy başta olmak üzere 3.parti satış kanallarında stok sıkıntısı yaşanıyor.

Amerika'nın önemli teknoloji perakendicilerinden olan Best Buy, 13 inçlik Macbook Air'ın tüm stoklarını tüketirken; Amazon ise 128GB ve 256GB'lık modelleri tavsiye edilen son kullanıcı fiyatından 250 dolar daha yüksek bir fiyattan satışını sürdürüyor.

Bilgisayarın direkt satışına baktığımızda ise Apple'ın herhangi bir stok sıkıntısı yaşamadığı görülüyor. Apple'ın kendi çevrimiçi mağazasında kargolanma süresi 24 saat iken; Los Angeles'daki mağaza dışında AppleInsider'ın Amerika'da iletişim kurduğu 10 Apple Store'da bilgisayarın satışlarında herhangi bir stok sıkıntısı yaşanmıyor.


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JohnLord 8 yıl
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Skaty. 8 yıl
Ben de durumu garipsemiştim geçen gün, BestBuy'da cidden stok yok, amazon ise ateş pahası. Ancak aynı şey 11" için geçerli değil, Amazon 11"'i Apple'dan 50$ ucuza satıyor.


edit: imla
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pntgrmyk 8 yıl
Amazon ise 128GB ve 256GB'lık modelleri tavsiye edilen son kullanıcı fiyatından 250 dolar daha yüksek bir fiyattan satışını sürdürüyor.


250 $ daha yüksek sizcede üstüne koyulan pay fazla değil mi?
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