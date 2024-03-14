Tam Boyutta Gör Amazon'un Bahar Fırsatları kampanyası kapsamında Flaş Fırsatlar yenilenmeye devam ediyor. Bugün saat 19.00'da başlayan fırsatlarda M2 işlemcili MacBook Air, Apple Watch Series 9 ve Asus Notebook fiyatı dikkat çekiyor.

Amazon'da Flaş Fırsatlar kapsamında indirime giren ürünler sınırlı stoklarla ve kısa süreliğine geçerli olduğu için acele etmenizde fayda var.

Amazon'da televizyonlarda indirimler başladı! 1 gün önce eklendi

Amazon'da kısa süreliğine indirime giren ürünler

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Amazon'da MacBook Air ve Apple Watch Series 9 indirimde!