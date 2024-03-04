Apple’dan bu hafta yeni ürünler ve Türkiye fiyatları için zam bekleniyor

Yeni Apple ürünleri geliyor
Aktarılanlara göre Apple, yeni iPad Pro, iPad Air ve MacBook Air modellerinin yanı sıra iPad'ler için yeni Magic Keyboard ve Apple Pencil aksesuarları tanıtmayı planlıyor. Bloomberg'den Mark Gurman’e göre Apple, bu ürünleri tanıtmak için etkinlik düzenlemeyecek ancak bir dizi video ve reklam ile bunların duyurulması planlanıyor.
Ek olarak Apple'ın Türkiye özelinde bir zam yapması da bekleniyor. Apple'ın bir önceki Türkiye fiyat artışı kur 28,90 TL dolaylarındayken uygulanmıştı. Halihazırda dolar kuru 31.41 TL seviyesine yükselmiş durumda.
MacBook Air bünyesinde de yeni modellerin gelmesi bekleniyor. M3 çipli yeni 13 inç ve 15 inç MacBook Air’ler ile Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 desteğinin sağlanacağı söyleniyor. Yeni bir Apple TV ve 2024'ün ilk yarısında piyasaya sürülecek ekranlı bir HomePod hakkında da söylentiler bulunuyor.
Aksesuarlar tarafında daha büyük bir trackpad, kısmen alüminyum kasa ve küçük tasarımsal değişiklikler içeren iPad Pro için yeni Magic Keyboard ve yeni Apple Pencil’in gelmesi bekleniyor. Ayrıca iPhone kılıfları ve Apple Watch kayışları için yeni renk seçenekleri de duyurulacak. Tüm bu ürünlerin bu hafta içinde Apple Newsroom sayfasında duyurulması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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