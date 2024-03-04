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    Anlık Bildirim

    Apple’dan bu hafta yeni ürünler ve Türkiye fiyatları için zam bekleniyor

    Apple’ın bir süredir bazı ürünlerinde yenilikler ve revizyonlar yapması bekleniyordu. Şimdi ise güvenilir kaynaklara göre Apple, bu hafta yeni ürünleri resmen tanıtacak.
    Apple’dan bu hafta yeni ürünler ve Türkiye için zamlar bekleniyor Tam Boyutta Gör
    Apple’ın yeni ürünleri bir etkinlik kapsamında duyurmasına alışmış olsak da firma zaman zaman etkinlik gerçekleştirmeden de yeni ürün duyurusu yapabiliyor. Bu minvalde bir duyurunun bu hafta yapılacağı ve yeni ürünlerin tanıtılacağı söyleniyor. Bu iddianın güvenilir kaynaklara dayandırıldığı belirtilirken şimdilik hangi ürünlerin duyurulacağı belirsiz. Ancak söylentilere göre yeni iPad'ler, Mac'ler ve aksesuarların duyurulması bekleniyor.

    Yeni Apple ürünleri geliyor

    Aktarılanlara göre Apple, yeni iPad Pro, iPad Air ve MacBook Air modellerinin yanı sıra iPad'ler için yeni Magic Keyboard ve Apple Pencil aksesuarları tanıtmayı planlıyor. Bloomberg'den Mark Gurman’e göre Apple, bu ürünleri tanıtmak için etkinlik düzenlemeyecek ancak bir dizi video ve reklam ile bunların duyurulması planlanıyor.

    Ek olarak Apple'ın Türkiye özelinde bir zam yapması da bekleniyor. Apple'ın bir önceki Türkiye fiyat artışı kur 28,90 TL dolaylarındayken uygulanmıştı. Halihazırda dolar kuru 31.41 TL seviyesine yükselmiş durumda. 

    Apple’dan bu hafta yeni ürünler ve Türkiye için zamlar bekleniyor Tam Boyutta Gör
    Bu hafta tanıtılması beklenen ürünler arasında M3 çipli iki yeni iPad Pro modeli bulunuyor. Yeni iPad Pro’ların OLED ekranlar, daha ince bir kasa, yeniden tasarlanmış bir arka kamera çıkıntısı, küçük tasarım değişiklikleri ve MagSafe kablosuz şarj desteğine sahip olmaları bekleniyor. Bunun yanında 12,9 inçlik bir model de dahil olmak üzere M2 çipli iki yeni iPad Air modelinin tanıtılacağı söyleniyor.

    MacBook Air bünyesinde de yeni modellerin gelmesi bekleniyor. M3 çipli yeni 13 inç ve 15 inç MacBook Air’ler ile Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 desteğinin sağlanacağı söyleniyor. Yeni bir Apple TV ve 2024'ün ilk yarısında piyasaya sürülecek ekranlı bir HomePod hakkında da söylentiler bulunuyor.

    Aksesuarlar tarafında daha büyük bir trackpad, kısmen alüminyum kasa ve küçük tasarımsal değişiklikler içeren iPad Pro için yeni Magic Keyboard ve yeni Apple Pencil’in gelmesi bekleniyor. Ayrıca iPhone kılıfları ve Apple Watch kayışları için yeni renk seçenekleri de duyurulacak. Tüm bu ürünlerin bu hafta içinde Apple Newsroom sayfasında duyurulması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

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