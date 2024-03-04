Apple’dan bu hafta yeni ürünler ve Türkiye fiyatları için zam bekleniyor

Tam Boyutta Gör Apple’ın yeni ürünleri bir etkinlik kapsamında duyurmasına alışmış olsak da firma zaman zaman etkinlik gerçekleştirmeden de yeni ürün duyurusu yapabiliyor. Bu minvalde bir duyurunun bu hafta yapılacağı ve yeni ürünlerin tanıtılacağı söyleniyor. Bu iddianın güvenilir kaynaklara dayandırıldığı belirtilirken şimdilik hangi ürünlerin duyurulacağı belirsiz. Ancak söylentilere göre yeni iPad'ler, Mac'ler ve aksesuarların duyurulması bekleniyor.

Yeni Apple ürünleri geliyor

Aktarılanlara göre Apple, yeni iPad Pro, iPad Air ve MacBook Air modellerinin yanı sıra iPad'ler için yeni Magic Keyboard ve Apple Pencil aksesuarları tanıtmayı planlıyor. Bloomberg'den Mark Gurman’e göre Apple, bu ürünleri tanıtmak için etkinlik düzenlemeyecek ancak bir dizi video ve reklam ile bunların duyurulması planlanıyor.

Ek olarak Apple'ın Türkiye özelinde bir zam yapması da bekleniyor. Apple'ın bir önceki Türkiye fiyat artışı kur 28,90 TL dolaylarındayken uygulanmıştı. Halihazırda dolar kuru 31.41 TL seviyesine yükselmiş durumda.

Tam Boyutta Gör Bu hafta tanıtılması beklenen ürünler arasında M3 çipli iki yeni iPad Pro modeli bulunuyor. Yeni iPad Pro’ların OLED ekranlar, daha ince bir kasa, yeniden tasarlanmış bir arka kamera çıkıntısı, küçük tasarım değişiklikleri ve MagSafe kablosuz şarj desteğine sahip olmaları bekleniyor. Bunun yanında 12,9 inçlik bir model de dahil olmak üzere M2 çipli iki yeni iPad Air modelinin tanıtılacağı söyleniyor.

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MacBook Air bünyesinde de yeni modellerin gelmesi bekleniyor. M3 çipli yeni 13 inç ve 15 inç MacBook Air’ler ile Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 desteğinin sağlanacağı söyleniyor. Yeni bir Apple TV ve 2024'ün ilk yarısında piyasaya sürülecek ekranlı bir HomePod hakkında da söylentiler bulunuyor.

Aksesuarlar tarafında daha büyük bir trackpad, kısmen alüminyum kasa ve küçük tasarımsal değişiklikler içeren iPad Pro için yeni Magic Keyboard ve yeni Apple Pencil’in gelmesi bekleniyor. Ayrıca iPhone kılıfları ve Apple Watch kayışları için yeni renk seçenekleri de duyurulacak. Tüm bu ürünlerin bu hafta içinde Apple Newsroom sayfasında duyurulması bekleniyor.

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Apple’dan bu hafta yeni ürünler ve Türkiye için zamlar bekleniyor