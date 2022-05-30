3D yazıcılar 30 kat hızlanabilir

Tam Boyutta Gör

Son dönemin en önemli gelişmelerinden birisi kabul edilen 3D yazıcılar evlere kadar girmiş durumda ancak halen önemli dezavantajları var. Maliyetlerinin yanı sıra saatlerce süren baskı tüketiciyi haliyle kendisinden uzaklaştırıyor. Gelecek dönemde çok daha hızlı 3D yazıcılar görebiliriz.

3D yazıcılarda yeni dönem

3D baskı süresi katmanların basılması, katılaşması gibi süreçler nedeniyle çok uzun sürüyor. Üreticiler daha hızlı baskı teknikleri üzerinde çalışıyor ancak Lozan Politeknik Okulu araştırmacıları çok farklı bir yöntem buldu.

HDPlex ATX güç kaynağı tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 gün önce eklendi

Araştırmacılar ışıkla değiştirilebilir bir reçine çeşidi ve hedefli kesişim ışıkları kullanarak 3D baskı süresini 30 kat arttırmayı başardı. Yaklaşık 5 yıldır üzerinde çalışılan yöntem henüz olgunlaştırıldı ve stabil hale getirildi.

Bu yöntemde reçine dolu kap alana konuyor ve döndürülüyor. Bu esnada ışık hüzmeleri hedef bölgelerde kesişerek sertleşmesini sağlıyor. Doğruluk oranı yüksek olan bu yöntem geleneksel yazıcılara yakın kalite elde edebiliyor. Örneğin sadece 20 saniyede Yoda figürü basılabilmiş. Normalde 10 dakikada basılabiliyormuş.

Diğer taraftan reçinenin şeffaf olması daha kaliteli olmasını sağlıyor. Opak reçine ışık tarafından zor setleştirildiği için kalite kaybı yaşanıyor ancak yavaş yavaş bu sorunun da giderileceği belirtiliyor. Araştırmacılar aynı anda birden fazla nesneyi yazdırmanın da yolların arıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Yazıcı Haberleri

3D yazıcılar hız rekoru kıracak