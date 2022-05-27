Dünyanın en küçük ATX güç kaynağı tanıtıldı

Tam Boyutta Gör

Bir dönem belirli bir boyutun altına inmeyen bilgisayar kasaları artık küçüklük yarışına girdi. Masaüstünde yer kaplamayan oyuncu kasaları daha sık tercih edilir hale geldi. Hal böyle olunca bileşenler de elinden geldiği kadar küçülmeye çalışıyor.

HDPlex ATX güç kaynağı

HDPlex tarafından geliştirilen dünyanın en küçük ATX güç kaynağı 170 mm x 50 mm x 25 mm boyutlara sahip ve bir akıllı telefon büyüklüğünde. Buna rağmen 250W enerji sağlayabiliyor. Bir ucunda bağımsız bir AC girişi yer alırken diğer ucunda 24 pinli ATX, 8 pinli EPS, bir MOLEX, iki 6+2 pinli PCIe ve 3 adet SATA bağlantısı bulunuyor.

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Firma devre kartında GaN FET kullanarak güç yoğunluğunu arttırmış ve verimliliği de yüzde 94 seviyesine çıkarmış. Bunlardan iki adedi AC girişlerinin Y ayırıcısı ve ATX kablosu ile birleşmesi sonucu 500W enerji üretebiliyor.

Oldukça yenilikçi bir hamle olarak gösterilen HDPlex ATX güç kaynağı özellikle mini boyutlarda kaslı sistem isteyenler için iyi bir alternatif olabilir. HDPlex ATX güç kaynağı 145$ fiyat etiketi ile satılacak.

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HDPlex ATX güç kaynağı tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı