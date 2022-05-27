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    Dünyanın en küçük ATX güç kaynağı tanıtıldı

    Dünynanın en küçüğü olarak tanıtılan HDPlex ATX güç kaynağı bir akıllı telefon boyutlarında iken ikisi bir araya geldiğinde 500W enerji verebilecek kadar da güçlü. 
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    HDPlex ATX güç kaynağı
    Tam Boyutta Gör

    Bir dönem belirli bir boyutun altına inmeyen bilgisayar kasaları artık küçüklük yarışına girdi. Masaüstünde yer kaplamayan oyuncu kasaları daha sık tercih edilir hale geldi. Hal böyle olunca bileşenler de elinden geldiği kadar küçülmeye çalışıyor.

    HDPlex ATX güç kaynağı

    HDPlex tarafından geliştirilen dünyanın en küçük ATX güç kaynağı 170 mm x 50 mm x 25 mm boyutlara sahip ve bir akıllı telefon büyüklüğünde. Buna rağmen 250W enerji sağlayabiliyor. Bir ucunda bağımsız bir AC girişi yer alırken diğer ucunda 24 pinli ATX, 8 pinli EPS, bir MOLEX, iki 6+2 pinli PCIe ve 3 adet SATA bağlantısı bulunuyor.

    Firma devre kartında GaN FET kullanarak güç yoğunluğunu arttırmış ve verimliliği de yüzde 94 seviyesine çıkarmış. Bunlardan iki adedi AC girişlerinin Y ayırıcısı ve ATX kablosu ile birleşmesi sonucu 500W enerji üretebiliyor.

    Oldukça yenilikçi bir hamle olarak gösterilen HDPlex ATX güç kaynağı özellikle mini boyutlarda kaslı sistem isteyenler için iyi bir alternatif olabilir. HDPlex ATX güç kaynağı 145$ fiyat etiketi ile satılacak.

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    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

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    jubeii 1 gün önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

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    AirSupport 5 gün önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

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    TheEndBeqins 5 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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