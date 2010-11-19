3DMark 11, 30 Kasım'da kullanıma sunuluyor

Futuremark uzun süredir merakla beklenen yeni test uygulaması 3DMark 11'i, 30 Kasım'da piyasaya süreceğini duyurdu. Ücretsiz, Gelişmiş ve Profesyonel olmak üzere üç farklı versiyona sahip olacak sadece DirectX 11 destekli yeni test uygulamasının ücretli olacak iki sürümü için belirlenen ön-sipariş fiyatları 19.945$ ve 995$ olarak açıklandı.

3DMark Vantage'a benzer şekilde Entry, Performance ve Extreme olmak üzere üç farklı ön-tanımlı test aşamasına sahip olan 3DMark 11, çalışmak için Windows Vista veya Windows 7 platformuna gereksinim duyuyor. DirectX 11 destekli ekran kartıyla birlikte, en az 1.8GHz çift çekirdekli işlemci, 1GB bellek ve 1.5GB depolama alanına ihtiyaç duyan uygulama ile birlikte ekran kartı rekabetine yeni bir soluk gelmesi ve DirectX 11 odaklı GPU yarışının hız kazanması bekleniyor.

Piyasaya çıkacak ücretli ve ücretsiz sürümlerin yanında EVGA ve MSI gibi üreticiler de, 3DMark 11'i, GTX 580 gibi yeni ekran kartlarıyla ücretsiz vereceklerini açıkladılar.