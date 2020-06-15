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    3M Türkiye ayda 1 milyon 200 bin koruyucu maske üretiyor

    3M, Türkiye sağlık sektörünün maske talebini karşılayabilmek adına, Nisan 2020 sonundan itibaren FFP1 ve FFP2 solunum koruma maskelerinin üretimine başladı.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    3M Türkiye ayda 1 milyon 200 bin koruyucu maske üretiyor
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    Koronavirüs salgınının tüm dünyayı alt üst etmesinin ardından pek çok önemli üretici solunum cihazı ve koruyucu maske üretmeye başlamıştı. 3M Türkiye de Nisan ayından bu yana ülkemizde solunum koruyucu maske üretiyor.

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    İç pazara sunulacak

    Salgın ile birlikte koruyucu ekipman ve tıbbi malzeme ihtiyacına cevap verebilmek adına solunum koruma malzemelerinin üretimini tüm dünyada artıran 3M, Nisan sonundan itibaren Türkiye’deki tesislerinde solunum koruyucu maske üretimine başladı.

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    Çerkezköy fabrikasında aylık 1 milyon 200 bin FFP1 ve FFP2 maske üretim kapasitesine ulaşan 3M Türkiye, sağlık sektörünün maske talebini karşılamayı planlıyor. Bu bakımdan yurt dışına ihracat olmayacak. Türkiye aynı zamanda 3M’in EMEA bölgesinde maske üretimine başladığı 4. ülke konumunda yer alıyor.

    Dünya çapında Ocak 2020 itibarıyla N95 maskelerinin maksimum üretim seviyesine ulaşan şirket küresel üretimini iki katına çıkararak yılda 1,1 milyar ve ayda 100 milyon üretim adedi rakamına ulaştı. 3M 12 aylık süre içinde dünya genelinde kapasitesini bir kez daha ikiye katlayıp 2 milyara çıkarmayı mümkün kılacak ilave yatırımlar ve aksiyonları hayata geçirdi.



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