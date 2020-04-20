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    4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan'dan başlayarak 26 Nisan gecesine kadar devam ederek 4 günlük sokağa çıkma yasağını duyurdu. Yasakların kapsamı İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek.
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    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün düzenlenen Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 4 günlük sokağa çıkma yasağı geleceğini duyurdu. 

    23-24-25-26 Nisan tarihlerinde 31 ilde (büyükşehirler ve Zonguldak'ta) sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yasak 23 Nisan 00.00’da başlayacak, 27 Nisan 00.00da bitecek.

    Ayrıca Bkz. "100 adet yerli solunum cihazı kullanıma hazır"

    Geçtiğimiz haftasonu uygulanan sokağa çıkma yasağına benzer şekilde ekmek, su, gazete dağıtımında görevli kişiler sokağa çıkabilecek. Detaylar, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle duyurulacak.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    mu5tafa (mustafa kök) 1 sa. en beğenilen
    31 il dışında hastalık yok mu acaba. Güllük gülistanlık mı hepsi.
    1 Yanıt Yanıtla +18
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    TncyKrmn (Tuncay Karaman) 58 dk. mu5tafa
    olayın diğer illerde yok mu ile alakası yok. Nüfus yoğunluğu ve kalabalık oranı yüksek yerler öncelikli şuan. Bunu sizde çok iyi biliyorsunuz.

    Mesela Tunceli nüfusu 84660 kişi.

    20 yaş altı ve 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı var. Bunlar arasındakiler genelde çalışan insan olduğunu var sayalım. Markette , kasapta vs bir arada durma oranı az olacaktır. Burada sokağa çıkma yasağının anlamı yok.

    MM Migrosa gidiyorum , (Kocaelideyim bu arada) içeride en az 30 40 kişi , kasaların hepsi çalışıyor ve en az 4-5 kişide orada , bu tarz yığılmaları engellemek amaç.
    Yanıtla +3
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    Stand Alone (The Power of Faith ) 1 sa. 12 Angry Men
    Ne yazık ki iktidar partisinde onu yapacak bir maddi manevi destek paketi göremedik. Ancak kısa süreli mini 3. dünya ülkelerindeki insanların hayatlarına değer verilir cinsten sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor.
    Ne yazık ki iktidar partisinde onu yapacak bir maddi manevi destek paketi göremedik. Ancak kısa süreli mini 3. dünya ülkelerindeki insanların hayatlarına değer ...
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    Yanıtla +6
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 1 sa.
    Bu haberin donanım haber ile bir ilgisi yok ki. Zaten tüm tv ler ve haber sitelerinde yazıyor, teknoloji sitesinin anasayfa haberinde olması saçma bence.

    Ayrıca böyle 2-4 gün ile karantina olmaz adam gibi 3 hafta yasaklasınlar ve bu iş büyük ölçüde biter. Sırf para vermemek için göstermelik işler.
    Bu haberin donanım haber ile bir ilgisi yok ki. Zaten tüm tv ler ve haber sitelerinde yazıyor, teknoloji sitesinin anasayfa haberinde olması saçma bence.
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Stand Alone (The Power of Faith ) 1 sa. 12 Angry Men
    Ne yazık ki iktidar partisinde onu yapacak bir maddi manevi destek paketi göremedik. Ancak kısa süreli mini 3. dünya ülkelerindeki insanların hayatlarına değer verilir cinsten sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor.
    Yanıtla +6
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    fransiz33 14 dk.
    2 haftadan aşşağı alınan karantina hiç bir şeyi değiştirmez. Adam oturur 4 gün 5. gün gider çarşıya, işe... kapar virüsü eve gelir evdekilere de bulaştırır. Bu basit bir mantıktır.
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    bobora (bora bora) 26 dk.
    Görmediğimiz bir burası vardı, donanımhaber de başladı.

    Hepimize hayırlı olsun.

    Bu tarz haberleri görsel ile birlikte özel mesaj olarakta gönderin ki iyice görelim.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 53 dk.
    İyi hayırlı olsun. Zaten logaritmik ivmeye bakarsak, dünyanın bir çok ülkesiyle beraber bizde Mayıs sonu, Haziran başı bu işi atlatmış oluruz. Virüs bir şekilde etkisini kaybediyor. Muhtemelen sanılanın aksine milyonlarca, yüz milyonlarca insan hafif ya da orta şiddette bu virüsü atlattı ya da atlatıyor. Herkese tanı konamıyor. Çoğunluk bağışıklık kazanıyor. Bizimde aynı ivmeye girmiş olmamız da enteresan. Bir şekilde 20-65 arası, park, sahil yasakları ve haftasonu yasakları da diğerleri ile aynı ivmeye girmemizi sağladı şayet rakamlar yanlış değil ise. Bu iş bu gidişler dünyada 300-500 bin arası ölüm ile biter gibi. Yani aslında hemen hemen normal influanza griplerinin her sene dünyada sebep olduğu ölüm sayısı ile aynı.

    Gerçekten garip. Ben bundan bir kaç ay önce dünyada bu panik, önlemler falan başladığında rahat 5-10 milyon arası insan bir senede kaybedilecek bir şey geliyor diyordum. Ama bu kadar kolay bulaştığı, kıytırık maskelerin korumadığı, ortamda uzun süre kalabildiği konuşulan bir virüsün normal grip kadar ölüme sebep olarak sonuçlanması garip olacak. Yani harbiden seç bir komplo teorisini beğen gibi bir durum. Mantığa uymuyor. En başta Prof. Canan Karatay anlatımlarında haklı çıkıyor. Neyse bir an önce her şey normalde dönsünde. Sonuç olarak dolarımız 7 oldu.
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    Murat.Ak (Murat Ak) 1 sa.
    Tatiller de sokoğa çıkma yasağı. Diğer günler çalış evde kalma.
    Bir devlet milletin tatilini de mi kullanır?
    Yanıtla +1
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 1 sa.
    Bu haberin donanım haber ile bir ilgisi yok ki. Zaten tüm tv ler ve haber sitelerinde yazıyor, teknoloji sitesinin anasayfa haberinde olması saçma bence.

    Ayrıca böyle 2-4 gün ile karantina olmaz adam gibi 3 hafta yasaklasınlar ve bu iş büyük ölçüde biter. Sırf para vermemek için göstermelik işler.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Stand Alone (The Power of Faith ) 1 sa. 12 Angry Men
    Ne yazık ki iktidar partisinde onu yapacak bir maddi manevi destek paketi göremedik. Ancak kısa süreli mini 3. dünya ülkelerindeki insanların hayatlarına değer verilir cinsten sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor.
    Yanıtla +6
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    mu5tafa (mustafa kök) 1 sa. en beğenilen
    31 il dışında hastalık yok mu acaba. Güllük gülistanlık mı hepsi.
    1 Yanıt Yanıtla +18
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    TncyKrmn (Tuncay Karaman) 58 dk. mu5tafa
    olayın diğer illerde yok mu ile alakası yok. Nüfus yoğunluğu ve kalabalık oranı yüksek yerler öncelikli şuan. Bunu sizde çok iyi biliyorsunuz.

    Mesela Tunceli nüfusu 84660 kişi.

    20 yaş altı ve 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı var. Bunlar arasındakiler genelde çalışan insan olduğunu var sayalım. Markette , kasapta vs bir arada durma oranı az olacaktır. Burada sokağa çıkma yasağının anlamı yok.

    MM Migrosa gidiyorum , (Kocaelideyim bu arada) içeride en az 30 40 kişi , kasaların hepsi çalışıyor ve en az 4-5 kişide orada , bu tarz yığılmaları engellemek amaç.
    Yanıtla +3
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    BekirTemel (Bekir ) 1 sa.
    vatana millete hayırlı olsun
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