4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün düzenlenen Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 4 günlük sokağa çıkma yasağı geleceğini duyurdu.
23-24-25-26 Nisan tarihlerinde 31 ilde (büyükşehirler ve Zonguldak'ta) sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yasak 23 Nisan 00.00’da başlayacak, 27 Nisan 00.00da bitecek.
Ayrıca Bkz. "100 adet yerli solunum cihazı kullanıma hazır"
Geçtiğimiz haftasonu uygulanan sokağa çıkma yasağına benzer şekilde ekmek, su, gazete dağıtımında görevli kişiler sokağa çıkabilecek. Detaylar, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle duyurulacak.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Mesela Tunceli nüfusu 84660 kişi.
20 yaş altı ve 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı var. Bunlar arasındakiler genelde çalışan insan olduğunu var sayalım. Markette , kasapta vs bir arada durma oranı az olacaktır. Burada sokağa çıkma yasağının anlamı yok.
MM Migrosa gidiyorum , (Kocaelideyim bu arada) içeride en az 30 40 kişi , kasaların hepsi çalışıyor ve en az 4-5 kişide orada , bu tarz yığılmaları engellemek amaç.
Ayrıca böyle 2-4 gün ile karantina olmaz adam gibi 3 hafta yasaklasınlar ve bu iş büyük ölçüde biter. Sırf para vermemek için göstermelik işler.