100 adet yerli solunum cihazı kullanıma hazır

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Bugün İstanbul’da Başakşehir Şehir Hastanesi’nin ilk etabının açılışı gerçekleştirildi. Açılışta yerli ventilatör cihazlarının (solunum cihazı) teslimi de gerçekleştirildi.

Biosys isimli girişim tarafındna projeleştirilen ve prototipleri üretilen yerli solunum cihazının seri üretime geçirilmesi için Biosys, Arçelik, Aselsan ve Baykar bir araya geldi. Kısa sürede yerli ventilatörün seri üretimine başlandı.

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Bugün testleri tamamlanan 100 adet solunum cihazının kulanıma hazır hale geldiği duyuruldu. Mayıs ayı sonuna kadar 5 bin adet ventilatör üretilmesi hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ayda 5 bin adet üretileceğini, üretilmezse hesabının sorulacağını belirtti.

Biosys Biyovent ventilatör cihazı özellikleri

Türkiye'nin ilk üst düzey yoğun bakım tipi mekanik ventilatör cihazı

Yüzde 100 yerli tasarım ve üretim

Tüm hastalarla uyumlu

20 cc ye kadar düşük Vtidal'e inerken, dakikada 150 soluğa kadar çıkabiliyor

15 inç yüksek çözünürlüklü, dokunmatik ekran

Kolay kullanımlı ekspirasyon valfi, harici nemlendirici yuvası

2.5 saat dahili batarya

1-60Sn aralağında ayarlanabilir inspirasyon ve ekspirasyon bekletme özelliği sunuyor. (Inspiration Hold, Expiration Hold)

Oransal B asınç Desteği özelliği(PPAV) ile hasta cihaz etkileşimini artırır. SAV(Self Adjusting Ventilation) modu ile Otis Optimizasyonu sağlar ve hastayı en ideal değerlerde solutur.

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Koronavirüs, ciğerlere etki ediyor. Koronavirüsten ciddi şekilde etkilenen hastalar solunum sıkıntısı çekiyor ve nefes almak için ventilatör cihazına bağlanması gerekiyor. Ventilatör cihazları bu günlerde en az test kiti ve maskeler kadar kritik önem taşıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ifade ettiğine göre Türkiye'de şu an ventilatör eksikliği söz konusu değil fakat ileride doğabilecek ihtiyaçları karşı önlem olarak yerli ventilatör cihazı üretimi yapılıyor.

Başakşehir Şehir Hastanesi açıldı

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Başakşehir Şehir Hastanesi’nin ilk etabı bugün açıldı, tamamı 15 Mayıs’ta faaliyete geçecek. Şu anda 1035 yatak kapasitesi, tam olarak faaliyete geçtiğinde ise 2682 yatak kapasitesine sahip. Bu yataklardan 456 tanesi yoğun bakım ünitesine sahip. Bütün yataklar yoğun bakım altyapısına sahip olup gerektiğinde tamamı yoğun bakım olarak kullanılabilir. Hastanenin bugün açılan etabı pandemi hastanesi olarak görev yapacak, sadece koronavirüs hastaları için kullanılacak.

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