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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    100 adet yerli solunum cihazı kullanıma hazır

    Biosys, Arçelik, Aselsan ve Baykar tarafından üretilen yerli ventilatör cihazlarının 100 adetlik kısmının üretimi ve testleri tamamlandı. Kullanıma hazır hale geldi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    100 adet yerli solunum cihazı kullanıma hazır
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    Bugün İstanbul’da Başakşehir Şehir Hastanesi’nin ilk etabının açılışı gerçekleştirildi. Açılışta yerli ventilatör cihazlarının (solunum cihazı) teslimi de gerçekleştirildi.

    Biosys isimli girişim tarafındna projeleştirilen ve prototipleri üretilen yerli solunum cihazının seri üretime geçirilmesi için Biosys, Arçelik, Aselsan ve Baykar bir araya geldi. Kısa sürede yerli ventilatörün seri üretimine başlandı.

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    Bugün testleri tamamlanan 100 adet solunum cihazının kulanıma hazır hale geldiği duyuruldu. Mayıs ayı sonuna kadar 5 bin adet ventilatör üretilmesi hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ayda 5 bin adet üretileceğini, üretilmezse hesabının sorulacağını belirtti.

    Biosys Biyovent ventilatör cihazı özellikleri

    • Türkiye'nin ilk üst düzey yoğun bakım tipi mekanik ventilatör cihazı
    • Yüzde 100 yerli tasarım ve üretim
    • Tüm hastalarla uyumlu
    • 20 cc ye kadar düşük Vtidal'e inerken, dakikada 150 soluğa kadar çıkabiliyor
    • 15 inç yüksek çözünürlüklü, dokunmatik ekran
    • Kolay kullanımlı ekspirasyon valfi, harici nemlendirici yuvası
    • 2.5 saat dahili batarya
    • 1-60Sn aralağında ayarlanabilir inspirasyon ve ekspirasyon bekletme özelliği sunuyor. (Inspiration Hold, Expiration Hold)
    • Oransal B asınç Desteği özelliği(PPAV) ile hasta cihaz etkileşimini artırır. SAV(Self Adjusting Ventilation) modu ile Otis Optimizasyonu sağlar ve hastayı en ideal değerlerde solutur.

    Ayrıca Bkz. "THY, Kovid-19 salgını nedeniyle yabancı ülkelerde mahsur kalan vatandaşların tahliyesine başladı"

    Koronavirüs, ciğerlere etki ediyor. Koronavirüsten ciddi şekilde etkilenen hastalar solunum sıkıntısı çekiyor ve nefes almak için ventilatör cihazına bağlanması gerekiyor. Ventilatör cihazları bu günlerde en az test kiti ve maskeler kadar kritik önem taşıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ifade ettiğine göre Türkiye'de şu an ventilatör eksikliği söz konusu değil fakat ileride doğabilecek ihtiyaçları karşı önlem olarak yerli ventilatör cihazı üretimi yapılıyor.

    Başakşehir Şehir Hastanesi açıldı

    100 adet yerli solunum cihazı kullanıma hazır
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    Başakşehir Şehir Hastanesi’nin ilk etabı bugün açıldı, tamamı 15 Mayıs’ta faaliyete geçecek. Şu anda 1035 yatak kapasitesi, tam olarak faaliyete geçtiğinde ise 2682 yatak kapasitesine sahip. Bu yataklardan 456 tanesi yoğun bakım ünitesine sahip. Bütün yataklar yoğun bakım altyapısına sahip olup gerektiğinde tamamı yoğun bakım olarak kullanılabilir. Hastanenin bugün açılan etabı pandemi hastanesi olarak görev yapacak, sadece koronavirüs hastaları için kullanılacak.



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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    sonofmana (yasar toprak) 46 sn.
    Tübitak hayvanat bahçesi müdürü, imam eriği çevirici , her şeyi sattınız , üretim yok , din bilime engel, 100 yıl geriye gittik . Vsvsv zirvalarin sahipleri burda mı . Bir şey gösterecem de

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    monacomen 35 dk.
    Bir de Brezilya Devlet başkanına bakın, buyrun adam öksüre tıksıra ne maske ne eldiven kalabalıkta konuşma yapıyor, virüs bize bi şey yapmaz işinize bakın diyor. Cahillik. Resmen cahillik.

    Covid-19'a rağmen miting düzenleyen Bolsonaro konuşması sırasında sık sık öksürdü.

    tr.euronews.com/...




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    Denorath 45 dk.
    Bu dönemde yerli üretimin ne kadar önemli olduğu bir kere daha görüldü. Emeği geçen herkese teşekkürler.
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    gohomeyankeetr 1 sa. yeni yorumcu
    Bu yolda devam ventilatör yapmak çok önemliydi gerçekten bu süreçte.
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