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4 milyar ışık yılı uzaklığından misafirimiz var

4 milyar ışık yılı uzaklıktaki kara delikten yüksek enerjili bir nötrino parçacığı gezegenimize çarptı. Bilim adamları nötrinonun yörüngesini takip ederek doğduğu yeri tespit ettiler.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
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30
Uzay
Kerem Ardıçlı
Yazar
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4 milyar ışık yılı uzaklığından misafirimiz var
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Dünyamıza 4 milyar ışık yılı uzaklığındaki bir galaksi içerisinde devasa bir kara delikte hayat bulan bir nötrino parçacığı, uzun yıllar süren yolculuğunu dünyamızda sonlandırdı.

Antarktika’da yer alan IceCube gözlem merkezi tarafından buza çarpması sonucunda tespit edilen yüksek enerjili nötrino parçacığı, bu yönüyle bir ilki teşkil ediyor. Daha öncelerde Güneş'ten yayılan ve Samanyolu Galaksisi'nde yer alan nötrino parçacıkları tespit edilebilmişti. Ancak, bu parçacıklar düşük enerjili nötrinolardı.

Nötrino, ışık hızına yakın hıza sahip olan, elektriksel yükü sıfır olup maddelerin içinden neredeyse hiç etkileşime girmeden geçebilen bir temel parçacıktır. Bu özellikleri nötrinoların algılanmasını oldukça zorlaştırmaktadır.
Buluşu yapan IceCube Araştırma Merkezi Başkanı France Córdova konuya ilişkin verdiği demeçte, gelişme sayesinde kozmik evrenin bilinmeyenleri arasında yer alan yüksek enerjili evreni anlamanın kapılarının açıldığını ifade ediyor. Chicago Üniversitesinden astrofizist Angela Olinto ise söz konusu buluşun “nötrino astronomisinde başlangıcı tespit ettiğini” söylüyor.

Bugüne kadar hakkında herhangi bir bilgiye sahip olunmayan yüksek enerjili bu parçacıklar “blazarlar” adı verilen enerji kaynaklarından salınıyorlar. Parçacık o denli yüksek enerjiye sahip ki, gezegenimizin en büyük hızlandırıcısı olan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nın tüm yaşam suresi boyunca parçacıklara kazandırabileceği enerjiden daha fazlasını içerisinde barındırıyor.

Antarktika buzuluna yerleştirilen binlerce sensör sayesinde tespit edilen nötrino parçacığı, 300 trilyon elektronvolt enerjiye sahip. Bunu anlamak için Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nın bugüne kadar bir parçacığa kazandırdığı en yüksek enerji seviyesinin 6,5 trilyon elektronvolt olduğunu söylememiz yeterli olacaktır.

Nötrinoların sıfır elektriksel yüke sahip olmalarından yola çıkan bilim adamları, teleskopları parçacığın geldiği yöne çevirerek kaynağını incelemişler. Bu inceleme neticesinde 4 milyar ışık yılı uzaklıktaki karadelikte bulunan, kaynağında proton ve atom çekirdekleri barındıran ve çok yüksek enerjili ışımalar yapan bir blazar tespit edilmiş. Böylece, kozmik evrenin derinliklerinde yatan ve yüksek enerjiye sahip kaynakların anlaşılması yönünde önemli bir adım atılmış oldu.  

https://www.sciencenews.org/article/high-energy-neutrinos-blazar-icecube?utm_source=reddit&utm_medium=social&utm_campaign=r_science Yorum Yaz
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darkaura 10 ay en beğenilen
simdiye kadar evren hakkinda bildigimiz hersey isik ile geliyordu, simdi ise kutlecekim dalgalari, notrino dedektorleri, evreni cok farkli mecralardan gozlemlemeye basladik. kisa sure icinde evrenle ilgili algilarimizi kokunden degistirecek kesifler gelebilir. ornegin kutlecekim dalgalarindan baska evrenlerden gelen yada simdiki evrenden daha eski big banglerin tespit etmesi teoride gayet mumkun.
simdiye kadar evren hakkinda bildigimiz hersey isik ile geliyordu, simdi ise kutlecekim dalgalari, notrino dedektorleri, evreni cok farkli mecralardan gozlemlem...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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-Ocean- 4 ay
acaba bu kadar uzak yerlerde dünyaya benzer bir gezegen varmıdır?
ama varsa bile güneş desteği alamadığı için buzullarla kaplıdır sanırım
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oly1786 4 ay
Etkileşime uğramadan cisimlerin içinden geçiyor denmiş. Sen 4 milyar yıl galaksileri, yıldızları, gezegenleri geç. Sonra gel Antartika'da dur.
(, elbette özel alet, edavat ve tekniği vardır, sadece düz mantık düşündüm)
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Hasan07-36 10 ay
Çok teşekkür ederim hocam. Yazıları okuyacağım. Benim de takip ettiğim www.khosann.com adresli bir site var. Orada da çok güzel bilimsel makaleler var. İlgileniyorsanız oraya da göz gezdirebilirsiniz.
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The Ace of Spades 10 ay Hasan07-36
Khosann benim de favori sitem . Kozan Demircan bu işin piri bu ülkede .
Ama birkaç güncellenmesi gereken yazıları var .. Jupiter'in Dünya'yı aslında korumaması gibi vs..
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sniper23 10 ay
Acaba o kara delik hala durduğu yerde mi merak ediyorum.
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The Ace of Spades 10 ay sniper23
4 milyar yıl diyor zaten nasıl durduğu yerde duracak hala .
Galaksiyle birlikte kara delik epey bir mesafe kat etmiştir .. Hem galaksi içinde kendisi , hem de galaksinin hareketiyle .
10 milyar yıldan fazladır şu anki mesafe .
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Kanatlandırmayan_Redbull 10 ay
Bu rakamlari neye gore belirliyorlar acaba
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senjido 10 ay
"IceCube Araştırma Merkezi"ni okuyunca Straight Outta Black Hole gibi bir şaka aklıma geldi
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-MoDeStUs- 10 ay
Evrenle ilgili bildiklerimizi sil baştan yeniden yazacağız.Asırlık Newton fiziğinin silinmesi gibi.Albert Einstein bile bunu belirtmişti.Şimdilik en doğrusu bu diye.Bilim bu yüzden insanlar için en büyük hazinedir.
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ATX_Babakart 10 ay
Orion ne alaka?

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Hasan07-36 10 ay
Benim asıl merak ettiğim neredeyse hiçbir madde ile etkileşime girmeyen nötrinonun hangi yönden geldiğini nasıl tespit ettiler? Dünyanın içinden geçip sensöre yakalanabilirdi. Bilmediğimiz çok teknoloji var.
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aktorun 10 ay Hasan07-36
sorundaki anahtar kelime : "neredeyse"
Araştırırsan nötrino yakalamak için tuzak/dedektörler kuruluyor. Şu an Dünya üzerinde çok sayıda nötrino dedektörü mevcut.
Şu linkteki resimde yerlerini görebilirsin :
kozmikanafor.com/...
Dedektörlerin neye benzediğini merak ediyorsan "nötrino dedektörü" yazıp Google da aratabilir, görsellere bakabilirsin :
google.com.tr/...
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jeofizikci 10 ay
yorum yazan arkadaşlar, büyüksünüz. keşke herkes sizin gibi olsa.
FerdosParadise hariç, o avatarla

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