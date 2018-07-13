4 milyar ışık yılı uzaklığından misafirimiz var

Tam Boyutta Gör

Dünyamıza 4 milyar ışık yılı uzaklığındaki bir galaksi içerisinde devasa bir kara delikte hayat bulan bir nötrino parçacığı, uzun yıllar süren yolculuğunu dünyamızda sonlandırdı.

Antarktika’da yer alan IceCube gözlem merkezi tarafından buza çarpması sonucunda tespit edilen yüksek enerjili nötrino parçacığı, bu yönüyle bir ilki teşkil ediyor. Daha öncelerde Güneş'ten yayılan ve Samanyolu Galaksisi'nde yer alan nötrino parçacıkları tespit edilebilmişti. Ancak, bu parçacıklar düşük enerjili nötrinolardı.

Nötrino, ışık hızına yakın hıza sahip olan, elektriksel yükü sıfır olup maddelerin içinden neredeyse hiç etkileşime girmeden geçebilen bir temel parçacıktır. Bu özellikleri nötrinoların algılanmasını oldukça zorlaştırmaktadır.

Buluşu yapan IceCube Araştırma Merkezi Başkanı France Córdova konuya ilişkin verdiği demeçte, gelişme sayesinde kozmik evrenin bilinmeyenleri arasında yer alan yüksek enerjili evreni anlamanın kapılarının açıldığını ifade ediyor. Chicago Üniversitesinden astrofizist Angela Olinto ise söz konusu buluşun “nötrino astronomisinde başlangıcı tespit ettiğini” söylüyor.

Bugüne kadar hakkında herhangi bir bilgiye sahip olunmayan yüksek enerjili bu parçacıklar “blazarlar” adı verilen enerji kaynaklarından salınıyorlar. Parçacık o denli yüksek enerjiye sahip ki, gezegenimizin en büyük hızlandırıcısı olan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nın tüm yaşam suresi boyunca parçacıklara kazandırabileceği enerjiden daha fazlasını içerisinde barındırıyor.

Antarktika buzuluna yerleştirilen binlerce sensör sayesinde tespit edilen nötrino parçacığı, 300 trilyon elektronvolt enerjiye sahip. Bunu anlamak için Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nın bugüne kadar bir parçacığa kazandırdığı en yüksek enerji seviyesinin 6,5 trilyon elektronvolt olduğunu söylememiz yeterli olacaktır.

Nötr inoların sıfır elektriksel yüke sahip olmalarından yola çıkan bilim adamları, teleskopları parçacığın geldiği yöne çevirerek kaynağını incelemişler. Bu inceleme neticesinde 4 milyar ışık yılı uzaklıktaki karadelikte bulunan, kaynağında proton ve atom çekirdekleri barındıran ve çok yüksek enerjili ışımalar yapan bir blazar tespit edilmiş. Böylece, kozmik evrenin derinliklerinde yatan ve yüksek enerjiye sahip kaynakların anlaşılması yönünde önemli bir adım atılmış oldu.

https://www.sciencenews.org/article/high-energy-neutrinos-blazar-icecube?utm_source=reddit&utm_medium=social&utm_campaign=r_science