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Bu kara delik Güneş'ten 1000 kat daha güçlü parıltılar yayabiliyor

Southampton Üniversitesi'nden İngiliz astronomlar V404 Cygni isimli bir kara delikte materyal püskürtme olayı gözlemlediler. Püskürtme sırasında oluşan ışıltılar Güneş'in 1000 katı gücündeydi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,9b
1
33
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Dünya'dan 7,800 ışık yılı uzaklıkta bulunan bir kara deliğin Güneş'ten 1000 kat daha güçlü ani kırmızı parıltılar yaydığı gözlemlendi. 2015'in Haziran ayında yapılan gözlem V404 Cygni isimli bir kara delikte gerçekleşti.

Ani enerji patlamalarının sebebi kara deliğin komşu yıldızlardan birisini yutmasıydı. Yıldızı bir nevi "yiyen" kara delik yemeğinin ardından bazı materyalleri geri püskürttü. Çok ani ve güçlü parlamalara sebep olan bu olay için araştırma grubu,"her bir parıltı inanılmaz bir yoğunlukta gözlemlendi. Güneş'in yaklaşık 1000 katı daha parlak olan parıltıların bazıları saniyenin kırkta birinden dahi daha kısa süreliydi." ifadelerini kullandı.
Kara deliklerdeki bu ani patlamalar çok nadiren ve çok uzaklarda gerçekleştiği için onları gözlemlemek de hayli zor bir iş. V404 Cygni'nideki bu olay ULTRACAM isimli özel bir kamerayla gözlemlenirken aynı zamanda astronomları da bu alanda araştırma yapmak için cesaretlendirdi. Çalışmanın lider Poshak Gandhi bu konu hakkında,"2015 gözlemi dünyanın her tarafından astronomları bu alanda gözlem yapmak için motive ediyor. Bu olayların gözlemi için astronomlar arasında yoğun bir iş birliği ve bilgi paylaşımı gerekli." ifadelerini kullanıyor. 

V404 Cygni aslında uzun bir süredir, 1989 yılından bu yana sessiz bekliyordu. Kara deliklerin ne zaman püskürtme gerçekleştireceği tahmin edilemese de V404 Cygni'nin bu alanda bir geçmişe sahip olması onu iyi bir aday haline getirmişti. Bu nedenle astronomlar bir gözlerini daima V404 Cygni üzerinde tutuyorlardı.
Kara delikler bizleri her geçen gün daha da fazla şaşırtmaya devam edeceklermiş gibi görünüyor. Hatırlayacağınız üzere 1.3 milyar ışık yılı uzaklıktaki iki kara deliğin birleşmesi geçtiğimiz ay bilim insanlarına kütleçekim dalgalarını tarihte ilk kez gözlemleme fırsatı tanımıştı.

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society'de yayımlanan bu yeni çalışmanın tüm detayları için buraya tıklayabilirsiniz.

http://www.southampton.ac.uk/news/2016/03/red-flares-black-hole.page Yorum Yaz
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Marquis-de-Sade` 3 yıl en beğenilen
mrtvc666
Kara delik ve ışık yayma, iki zıt bir arada ??

Kara deliklerin çekim gücü ışığı bile yakalayabilecek kadar güçlüdür fakat kara delikler, bir yıldız yuttukları sırada işler biraz değişir. Çekirdek ısısı milyon derecelere ulaşan yıldızları yutmak, çok kolay bir iş değildir. Son derece sıcak olan bu yıldızların parçalanması onların çekirdek sıcaklıklarını daha da artırır. Japon bilim adamlarının gözlemlediği bu olayda da yıldızı yutan kara delik, kendi olay ufkunun etrafında "ilave disk" oluşmasını sağlarlar. İlave disk olarak adlandırılan bu yapı, yıldızların çekirdeğindeki sıcaklıkla birlikte oluşur. Bu disk, 10 milyon dereceye kadar ısınmış olan plazmayı (maddenin 4. hali) galaksinin en uç noktalarına fırlatabilecek kadar çok enerjiye ulaşmıştır.
Alıntı.
mrtvc666Kara delik ve ışık yayma, iki zıt bir arada ??Kara deliklerin çekim gücü ışığı bile yakalayabilecek kadar güçlüdür fakat kara...
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BatuhanXxX 3 yıl
Şuan gerek gözlem evleri gerek Hubble gibi uzay teleskoplari hep 1980 öncesi. Yakında hem Çin hem nasa yeni gelişmiş teleskoplari gönderecekler. Gelecek 4-5 yıl sonra şahane haberlere rastlamak mümkün.
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DH Misafiri 3 yıl
bafbaf
Bir ayfon değil

Benim anlamadığım nokta hala karadelikleri pixel gibi çekiyorlar. Iphone dünyanın en gelişmiş teknolojisi ve en iyi kamerasına sahip. Peki merak ettiğim bir şey var, neden uzaya karadeliğe bir iphone yollamıyorlar? Artık bence hakediyor. Arkasına roket bağlanıp ne biliyim, uzaya bir sonda olarak iphone yollanabilir. Sensörlerinden gelen verileri okurlar. Bu işlem gücünü bilim kullanmalı.
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darkdiva 3 yıl
Interstellar filminde kara deliğin yakınındaki gezegende gündüz aydınlığının olma nedeni de bu.
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St Batuhan 3 yıl
creative13
St BatuhanDemek oluyor ki yeterince enerji elde edilebilirse aslında kara delikten kaçma imkanı var. O zaman ileride bir gün gerçekten devrim sonucu kara delikleri yönetebilecek, en azından çok daha rahat inceleyebilecek hale gelebileceğimiz de insanı daha çok meraklandırıyor. En azından ihtimali kuvvetlendirdiğini düşünüyorum.
kara deliğe kaçmanı gerektirecek kadar yaklaştığında çok yoğun bir yer çekimi yüzünden zaman senin için çok fazla yavaşlayacaktır bu durumda da orada geçirdiğin 1 saat belkide dünyadaki biri için onlarca yıl demek.

Son kısım zaten Interstellar sayesinde fazla ilgisi olan olmayan herkesin aklında yer etmiştir. Dediğin diğer nokta da aslında atladığım bir kısım gibi. Doğru normalde çekimden ötürü bozunuma uğramak da mümkün zaten. Asıl bahsettiğim ama yeterince enerjin varsa bunu kontrol altında tutabilmek yani kaçmaktan öte girip çıkmak, enerjiyi kullanıp karşı koymak ve bir nevi çevresinde de rahatça inceleme yapabilmek.
Şu güzide medeniyet evrelerini de ilgilendiriyor bu olay. Yani yıldızları bile kendisi için kullanabilen medeniyetler seviyesine gelmek, onların enerjilerini yönetmek kara delik için de etkili olabilecek bir şey. Bana da bu olayın etkisi onu da bir gün yapabilir olabileceğimizi çünkü imkansız olmadığını gösteriyor. Bunu belirtmek istedim.
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Erdinç B. 3 yıl
sierratr1
Selam forum dostlari ;Bu uzayla ilgili yada astronomi ile ilgili isimler niye hep boyle acayip acayip rakam ve harflerden olusuyor (V404 Cygni) 3 gun sonra duysam bu ismi hatirlamiyacagim.Cahilligimi mazur gorun.

Hocam sence uzaydaki objeleri bir metodolojiye oturtmadan isimlendirmeye kalksan ne olur? Ahmet Mehmet diye isimlendirdin diyelim, birincisi isimler sayısal olarak yetersiz kalacaktır, ikincisi Ahmet uzay cismini konuşurken nedir, ne değildir, yıldız mıdır, karadelik midir, gezegen midir, nerededir bunların hiçbirini bilmiyor olursun. İsimlendirmeler de buna göre yapılmaya çalışılıyor. Her harfin ve sayının ve kelimenin bir anlamı var. Örneğin Kepler-452b gezegeni, Kepler-452 yıldızının uzaklık bakımından 2. gezegenidir. Birincisi Kepler-452a'dır gibi.
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Prequel 3 yıl
Marquis-de-Sade`
mrtvc666Kara delik ve ışık yayma, iki zıt bir arada ??
Kara deliklerin çekim gücü ışığı bile yakalayabilecek kadar güçlüdür fakat kara delikler, bir yıldız yuttukları sırada işler biraz değişir. Çekirdek ısısı milyon derecelere ulaşan yıldızları yutmak, çok kolay bir iş değildir. Son derece sıcak olan bu yıldızların parçalanması onların çekirdek sıcaklıklarını daha da artırır. Japon bilim adamlarının gözlemlediği bu olayda da yıldızı yutan kara delik, kendi olay ufkunun etrafında ilave disk oluşmasını sağlarlar. İlave disk olarak adlandırılan bu yapı, yıldızların çekirdeğindeki sıcaklıkla birlikte oluşur. Bu disk, 10 milyon dereceye kadar ısınmış olan plazmayı (maddenin 4. hali) galaksinin en uç noktalarına fırlatabilecek kadar çok enerjiye ulaşmıştır. Alıntı.

Bir karadeliğin çekirdeği olmaz, bütün bir kütle olarak tekilliktir.
Karadeliğin yaydığı ışık derken zaten karadeliğin kendisini kastetmiyorlar. Quasar aslında bahsettikleri şey. Quasarların merkezlerinde karadelik olduğu için böyle söylüyorlar.
Karadelikler tekillik olarak bu tarz bir ışıma yapmaz. Ama tam olarak siyah da değillerdir. Hafif kırmızıya kayan siyahlıkta renkleri vardır. Haberde asıl parlaklığı yapan Quasar oluşumudur.
Bir karadelik bu şekilde materyal püskürtmez. Quasar püskürtür. Quasar'ın merkeinde karadelik olur ama bu püskürtülen madde karadeliğin olay ufkunu geçen madde değil. Karadeliğin gücünden kaynaklanan olay ufkuna girmeden oluşan püskürtmedir. Bu oluşum zaten Quasar denen şeydir. Quasarı olmayan karadeliklerde böyle bir durum olmaz.
Karadeliklerin olay ufku ötesinden madde püskürtmesi diye bir şey olmaz, sadece "Hawking radyasyonu" diye bir şey var. O da başka bir konu, isteyen araştırabilir.
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creative13 3 yıl
St Batuhan
Demek oluyor ki yeterince enerji elde edilebilirse aslında kara delikten kaçma imkanı var. O zaman ileride bir gün gerçekten devrim sonucu kara delikleri yönetebilecek, en azından çok daha rahat inceleyebilecek hale gelebileceğimiz de insanı daha çok meraklandırıyor. En azından ihtimali kuvvetlendirdiğini düşünüyorum.

kara deliğe kaçmanı gerektirecek kadar yaklaştığında çok yoğun bir yer çekimi yüzünden zaman senin için çok fazla yavaşlayacaktır bu durumda da orada geçirdiğin 1 saat belkide dünyadaki biri için onlarca yıl demek.
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St Batuhan 3 yıl
Demek oluyor ki yeterince enerji elde edilebilirse aslında kara delikten kaçma imkanı var. O zaman ileride bir gün gerçekten devrim sonucu kara delikleri yönetebilecek, en azından çok daha rahat inceleyebilecek hale gelebileceğimiz de insanı daha çok meraklandırıyor. En azından ihtimali kuvvetlendirdiğini düşünüyorum.
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sierratr1 3 yıl
Selam forum dostlari ;
Bu uzayla ilgili yada astronomi ile ilgili isimler niye hep boyle acayip acayip rakam ve harflerden olusuyor (V404 Cygni) 3 gun sonra duysam bu ismi hatirlamiyacagim.
Cahilligimi mazur gorun.
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Atılgan oo 3 yıl sierratr1
sierratr1

Selam forum dostlari ;
Bu uzayla ilgili yada astronomi ile ilgili isimler niye hep boyle acayip acayip rakam ve harflerden olusuyor (V404 Cygni) 3 gun sonra duysam bu ismi hatirlamiyacagim.

Cahilligimi mazur gorun.

dostum milyarlarca galaksi trilyonlarca yildiz ve daha bircok sey var uzayda. boyle olunca da birtakim kodlamalara ihtiyac duyuyorlar. mesela gecenlerde bir yildiza veya galaksize cr7 ismini vermislerdi ve ronaldonun ismi bir yildiza verildi diye haber olmustu. halbuki tesadufi bir olay.
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Marquis-de-Sade` 3 yıl
PRİSON BREAK-
Marquis-de-Sade`
mrtvc666Kara delik ve ışık yayma, iki zıt bir arada ??
Kara deliklerin çekim gücü ışığı bile yakalayabilecek kadar güçlüdür fakat kara delikler, bir yıldız yuttukları sırada işler biraz değişir. Çekirdek ısısı milyon derecelere ulaşan yıldızları yutmak, çok kolay bir iş değildir. Son derece sıcak olan bu yıldızların parçalanması onların çekirdek sıcaklıklarını daha da artırır. Japon bilim adamlarının gözlemlediği bu olayda da yıldızı yutan kara delik, kendi olay ufkunun etrafında ilave disk oluşmasını sağlarlar. İlave disk olarak adlandırılan bu yapı, yıldızların çekirdeğindeki sıcaklıkla birlikte oluşur. Bu disk, 10 milyon dereceye kadar ısınmış olan plazmayı (maddenin 4. hali) galaksinin en uç noktalarına fırlatabilecek kadar çok enerjiye ulaşmıştır. Alıntı.
Milyonlarca derece ısı demek yanlıştır ısı enerji birimidir sıcaklık değil

Cümlede herhangi bir yanlış yok, iyi forumlar.
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Fenomenon 3 yıl Marquis-de-Sade`
"SICAKLIĞI milyonlarca dereceye ulaşan" demeniz gerekirdi. Pek mühim gibi görünmese de arkadaş haklı doğrusu bu.
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