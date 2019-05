Bu kara delik Güneş'ten 1000 kat daha güçlü parıltılar yayabiliyor

Dünya'dan 7,800 ışık yılı uzaklıkta bulunan bir kara deliğin Güneş'ten 1000 kat daha güçlü ani kırmızı parıltılar yaydığı gözlemlendi. 2015'in Haziran ayında yapılan gözlem V404 Cygni isimli bir kara delikte gerçekleşti.



Ani enerji patlamalarının sebebi kara deliğin komşu yıldızlardan birisini yutmasıydı. Yıldızı bir nevi "yiyen" kara delik yemeğinin ardından bazı materyalleri geri püskürttü. Çok ani ve güçlü parlamalara sebep olan bu olay için araştırma grubu,"her bir parıltı inanılmaz bir yoğunlukta gözlemlendi. Güneş'in yaklaşık 1000 katı daha parlak olan parıltıların bazıları saniyenin kırkta birinden dahi daha kısa süreliydi." ifadelerini kullandı.

Kara deliklerdeki bu ani patlamalar çok nadiren ve çok uzaklarda gerçekleştiği için onları gözlemlemek de hayli zor bir iş. V404 Cygni'nideki bu olay ULTRACAM isimli özel bir kamerayla gözlemlenirken aynı zamanda astronomları da bu alanda araştırma yapmak için cesaretlendirdi. Çalışmanın lider Poshak Gandhi bu konu hakkında,"2015 gözlemi dünyanın her tarafından astronomları bu alanda gözlem yapmak için motive ediyor. Bu olayların gözlemi için astronomlar arasında yoğun bir iş birliği ve bilgi paylaşımı gerekli." ifadelerini kullanıyor.



V404 Cygni aslında uzun bir süredir, 1989 yılından bu yana sessiz bekliyordu. Kara deliklerin ne zaman püskürtme gerçekleştireceği tahmin edilemese de V404 Cygni'nin bu alanda bir geçmişe sahip olması onu iyi bir aday haline getirmişti. Bu nedenle astronomlar bir gözlerini daima V404 Cygni üzerinde tutuyorlardı.

Kara delikler bizleri her geçen gün daha da fazla şaşırtmaya devam edeceklermiş gibi görünüyor. Hatırlayacağınız üzere 1.3 milyar ışık yılı uzaklıktaki iki kara deliğin birleşmesi geçtiğimiz ay bilim insanlarına kütleçekim dalgalarını tarihte ilk kez gözlemleme fırsatı tanımıştı.Monthly Notices of the Royal Astronomical Society'de yayımlanan bu yeni çalışmanın tüm detayları için buraya tıklayabilirsiniz.