4K HDR projeksiyon Optoma UHD300X, Türkiye'de satışa sunuldu

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Tayvan menşeili projeksiyon ve ses ürünleri üreticisi Optoma, Türkiye faaliyetlerini güçlendiriyor. Optoma’nın ev sinemasına yönelik Ultra HD 4K HDR projeksiyonu UHD300X, Türkiye’de satışa sunuldu.

DLP teknolojisi ile geliştirilen Optoma UHD300X, gerçek 4K çözünürlük ve 2,200’lük lümen değeriyle yaklaşık 570cd/m2 parlaklık sunuyor.

Bünyesinde stereo hoparlör barındıran Optoma UHD300X, 10-12dBA değerinde fan sesi çıkarıyor. Piyasadaki pek çok projeksiyona göre bu rakam bir hayli iddialı. Parlaklık seviyesini en yüksek değerlere aldığınızda fan sesinin artacağını vurgulamakta fayda var.

Dikey lens kaydırma özelliği sayesinde projeksiyonu ve görüntüyü konumlandırmayı kolaylaştırıyor. Projeksiyonu oynatmadan, görüntüyü yüzde 10 daha yukarı veya daha aşağıya kaydırabilmek mümkün.

Türkiye’de 9.640 TL’den satışa sunulan Optoma UHD300X film, TV ve oyun severlerin ilgisini çekebilir. Optoma, ülkemizdeki faaliyetlerini arttırmayı ve önümüzdeki dönemde tanıtacağı ürünleri Türkiye’de satışa sunmayı planlıyor.