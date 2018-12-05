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5G destekli Qualcomm Snapdragon 855 duyuruldu

Gelecek yıl amiral gemi akıllı telefonlarda yer alacak Snapdragon 855 yonga seti duyuruldu. 5G desteği yanında çok çekirdekli yapay zekâ birimi ve görsel işlem birimi dikkat çekiyor.
5 ay
5,5b
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30
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Merakla beklenen Qualcomm’un yeni amiral gemisi Snapdragon 855 tanıtıldı. Pek çok önemli yeniliğe imza atan Snapdragon 855 ayrıca 5G desteği ile gelen ilk yonga seti olma özelliğine de sahip durumda.

Snapdragon 855 özellikleri

Daha önce Snapdragon 8150 olarak sızdırılan yonga setinin Snapdragon 855 olarak adlandırılacağı dün belli olmuştu. Yani Snapdragon 8xx isimlendirmesinde şimdilik herhangi bir değişiklik olmayacak.

7nm sürecinde tasarlanan Snapdragon 855 yonga seti hakkında teknik detaylar önümüzdeki günlerde belli olacak. Qualcomm belli başlı özellikleri açıklamakla yetindi. Bunların en önemlisi elbette 3 küme tasarımı.

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Üçlü küme tasarımını ilk olarak MediaTek Helio X20 yonga seti ile görme şansımız olmuştu. Bu tasarımda performans kümesi yoğun yüklerde devreye girerken, iki adet verimlilik kümesi de orta ve düşük yoğunluktaki yüklerde devreye giriyordu. Böylece daha verimli bir sistem elde ediliyordu. Çeşitli nedenlerden ötürü Helio X yonga setleri tutmayınca üçlü küme tasarımı da geri planda kaldı. Ta ki Kirin 980 yonga setine kadar.

Qualcomm ise yeni yonga setinde 1+3+4 küme tasarımını kullanıyor. Normalde her kümede en az iki çekirdek olması gelenek haline gelmişti. Qualcomm bu açıdan farklı bir yol izlemiş.

Tasarıma bakacak olursak ilk kümede 1 adet Kryo Gold Prime çekirdeği yer alıyor ve 2.84GHz saat hızında çalışıyor. Seviye 2 ön bellek ise 512KB boyutunda. Tüm yoğun yükler bu tek çekirdek tarafından işlenecek. Cortex-A76 tasarımının masaüstüne kafa tutacak kadar iddialı performansı muhtemelen Qualcomm’u böyle bir karar almaya itti.

İkinci kümede 3 adet Kryo Gold çekirdeği 2.4GHz saat hızında çalışıyor. Çekirdeklerin her biri 256KB Seviye 2 ön bellek taşıyor. Üçüncü kümede ise Kryo Silver çekirdekleri var ve 1.78GHz saat frekansında çalışıyor. Seviye 2 ön bellek ise 128KB boyutunda. Grafik tarafında ise Adreno 640 yer alıyor.

 

5G destekli Qualcomm Snapdragon 855 duyuruldu
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5G desteği

Qualcomm ilk 5G modemini çok uzun bir zaman önce duyurmuştu ve altyapı testlerinde sıkça kullanılıyor. Snapdragon x50 modem Snapdragon 855 ile akıllı telefonlarda da kendisine yer bulacak.

İlk olarak yonga setine Snapdragon x24 LTE modemin entegre olduğunu belirtmek gerek. Yani 5G kullanmak istemeyen akıllı telefonlar standart haliyle Snapdragon 855 tercih edebilecekler.

5G desteği için ayrı bir devre eklenmesi gerekiyor. Yani mevcut alandan biraz daha harcayarak Snapdragon x50 modem entegre ediliyor. Bu da haliyle batarya gibi bazı bileşenlerde küçülme anlamına gelecektir.

Yapay zekâ

Önceki neslin aksine Snapdragon 855 yonga seti çok çekirdekli bir yapay zekâ birimi barındırıyor. Bu sayede yapay zekâ performansında 3 kat artış elde edilebilmiş. Qualcomm, Apple A serisi ve Kirin serisi işlemcilerle aynı seviyeye gelmiş oldu.

Diğer taraftan görsel işlemler için de ayrı bir birim tasarlanmış. Computer Vision ISP olarak adlandırılan birim fotoğraf ve video çekimlerinde farklı özellikler ile kolaylık sağlayacak. Yine oyun tarafında Snapdragon Elite Gaming performansı arttırmaya yarıyor.

Snapdragon 855 için açıklanan henüz bir akıllı telefon mevcut değil. Hangi modelin ilk olma ünvanına sahip olacağı bilinmiyor ancak zaten Android dünyasının hemen tüm amiral gemilerinde bu yonga setini göreceğiz.

 

https://www.gizmochina.com/2018/12/05/qualcomm-snapdragon-855-announced/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
renega 5 ay
Hem sd855 alıcaz hem 5g desteklemeyecek? ayrı entegre gerekliymişmiş. böyle saçmalık görmedim
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Pulstar 5 ay
Ben, Snapdragon 660'lı telefonda 3G kullanıyorum.
Çoğu insana bu bol bol yeterliyken daha fazlasını istiyor.
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MrKattchup 5 ay Pulstar
Hocam size yetiyordur lafım yok da okulda sunumları ve pdf leri telefondan halletmek gerekiyor 4G'nin bile yetersiz kaldığı zamanlar var hele ki o gün okulda yoğunluk varsa.
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oguzhan diric 5 ay Pulstar
Suana kadar bende hic 4g kullanmadim. 3g hizi hep yeterli geldi.
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vesaire86 5 ay
Günlük kullanımda artık fark edemiyoruz hızları. sd835 sd845 arasındaki fark bilmeseniz hissedilmiyor. 5g haricinde yine hissedilebilir bir şey olmayacak gibi. (Kamera vs den bahsetmiyorum) Elimdeki cihazlarla (iphone x ve 5t) gayet yeterli gibi 1-2 yıl.
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renega 5 ay vesaire86
yanılıyorsun diğer yonga setleri en geç 5 sene sonra yavaşlar ama 7nm üretilen 855 yavaşlamayacaktır
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MaSSive 5 ay vesaire86
Olay sadece işlemcinin daha hızlı olması ile alakalı değil.Adı üstün de, İşlemci nin aynı anda yaptığı hızlı işlemlerin
yanında sağladığı farklar etkiler de hissedilir derece de fark edebiliyor. 835 ile 845 arasında bile hız dışında bariz hissedebileceğin farklar vardır.
Ki 835 li cihaz da kullandım,şuan 845 li cihaz kullanıyorum.845 in 835 e göre hızlı olmasının yanında ,bana göre en önemlisi %30 batarya standby sürelerini iyileştirme adına katkı sağlaması bile başlı başına günlük kullanımda ,hızın yanında 835 e göre hissedilir bir fark sunuyor.
Olay sadece çekirdek değerlerine bakıp biri 2.4ghz ise diğerinin 2.8 ghz pek hissedilir fark yok diye değerlere bakmak kadar basit değil.
Kısacası 835 ile 845 arasında bile % 25-30 hissedililir bir fark var.
Ha günlük kullanım da sadece Whatsapp ,Facebook,İnstigram,Alo diyip bir kaç selfi çeken,bir elin parmağını geçmeyen işlem yapan biri bile 660 ile 835 arasında hissedilir bir fark hissetmez ayrı konu.
Kısacası 855 kullanan bir cihaz şuan Ülke şartlarında ki telefon fiyatlarını,4g alt yapısı varken ,5g okadar elzem mi düşününce ?bence değil.Bir de yeni çıkan birşeyi hemen alıp,tester,denek olmaya gerek yok.
845 li bir cihaz en az 1-1,5 sene daha fazlası ile yeter.O zaman kadar 855 li cihazların performansı nedir ne değildir ortaya çıkar.
Ha bazı kesim vardır,son donanımlı cihaz ilk onda olmalıdır.Ne yapar eder son model donanımı almak ister.5-6 ay sonra telefon almayı düşünen varsa 855 li cihazları beklesin .Bu da ayrı konu.
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intel7mix 5 ay
845 üstüne çok şey kattılar ama günlük kullanımda çokta fark edecek şeyler olmayacak.(katmışlardır yani öyle umuyorum)
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Apsny 5 ay
Bu ancak A11 e denk olur ( grafik birimi haric) Apple en az 2 sene ileride bunu bırakmaya hiçte niyetleri yok zaten
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MrKattchup 5 ay
Kullanılan telefonlarda 5G destekli ibaresi yer alacak sanırım bundan ötesi yok rekabet için, Qualcomm modem avantajını güzel kullanıyor pazarda en az 1.5 yıl bunun ekmeğini iyi yer.
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Helsinki 5 ay
Note 9 512 gb 5800e alınabiliyorken snapdragon 855li cihazlar beklenir mi? Doların akıbeti de belli değil. Kafam çok karışık forum.
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V4LKyR 5 ay
Neden böyle garip, çürümüş, esamesi okunmayan bir tasarım yaptılar?
Kendi düşüncem, çok yüksek performanslı A76 çekirdeklerinden peşin peşin 4 tane vermek yerine, azar azar verelim ki, insanlar her sene telefonlarını yenilemek zorunda kalsınlar diye.
Teknolojinin azar azar verilmesi.
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koyunsavar 5 ay
1..kume tek çekirdeğin sadece cahiller için için eklendiğini biliyormusunuz? Yani geekbench.
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canguler917 5 ay
5000 dolar olur artık üst seviye telefonlar, türkiyede de 50 bin lira !
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