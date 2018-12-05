5G destekli Qualcomm Snapdragon 855 duyuruldu

Merakla beklenen Qualcomm’un yeni amiral gemisi Snapdragon 855 tanıtıldı. Pek çok önemli yeniliğe imza atan Snapdragon 855 ayrıca 5G desteği ile gelen ilk yonga seti olma özelliğine de sahip durumda.

Snapdragon 855 özellikleri

Daha önce Snapdragon 8150 olarak sızdırılan yonga setinin Snapdragon 855 olarak adlandırılacağı dün belli olmuştu. Yani Snapdragon 8xx isimlendirmesinde şimdilik herhangi bir değişiklik olmayacak.

7nm sürecinde tasarlanan Snapdragon 855 yonga seti hakkında teknik detaylar önümüzdeki günlerde belli olacak. Qualcomm belli başlı özellikleri açıklamakla yetindi. Bunların en önemlisi elbette 3 küme tasarımı.

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Üçlü küme tasarımını ilk olarak MediaTek Helio X20 yonga seti ile görme şansımız olmuştu. Bu tasarımda performans kümesi yoğun yüklerde devreye girerken, iki adet verimlilik kümesi de orta ve düşük yoğunluktaki yüklerde devreye giriyordu. Böylece daha verimli bir sistem elde ediliyordu. Çeşitli nedenlerden ötürü Helio X yonga setleri tutmayınca üçlü küme tasarımı da geri planda kaldı. Ta ki Kirin 980 yonga setine kadar.

Qualcomm ise yeni yonga setinde 1+3+4 küme tasarımını kullanıyor. Normalde her kümede en az iki çekirdek olması gelenek haline gelmişti. Qualcomm bu açıdan farklı bir yol izlemiş.

Tasarıma bakacak olursak ilk kümede 1 adet Kryo Gold Prime çekirdeği yer alıyor ve 2.84GHz saat hızında çalışıyor. Seviye 2 ön bellek ise 512KB boyutunda. Tüm yoğun yükler bu tek çekirdek tarafından işlenecek. Cortex-A76 tasarımının masaüstüne kafa tutacak kadar iddialı performansı muhtemelen Qualcomm’u böyle bir karar almaya itti.

İkinci kümede 3 adet Kryo Gold çekirdeği 2.4GHz saat hızında çalışıyor. Çekirdeklerin her biri 256KB Seviye 2 ön bellek taşıyor. Üçüncü kümede ise Kryo Silver çekirdekleri var ve 1.78GHz saat frekansında çalışıyor. Seviye 2 ön bellek ise 128KB boyutunda. Grafik tarafında ise Adreno 640 yer alıyor.

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5G desteği

Qualcomm ilk 5G modemini çok uzun bir zaman önce duyurmuştu ve altyapı testlerinde sıkça kullanılıyor. Snapdragon x50 modem Snapdragon 855 ile akıllı telefonlarda da kendisine yer bulacak.

İlk olarak yonga setine Snapdragon x24 LTE modemin entegre olduğunu belirtmek gerek. Yani 5G kullanmak istemeyen akıllı telefonlar standart haliyle Snapdragon 855 tercih edebilecekler.

5G desteği için ayrı bir devre eklenmesi gerekiyor. Yani mevcut alandan biraz daha harcayarak Snapdragon x50 modem entegre ediliyor. Bu da haliyle batarya gibi bazı bileşenlerde küçülme anlamına gelecektir.

Yapay zekâ

Önceki neslin aksine Snapdragon 855 yonga seti çok çekirdekli bir yapay zekâ birimi barındırıyor. Bu sayede yapay zekâ performansında 3 kat artış elde edilebilmiş. Qualcomm, Apple A serisi ve Kirin serisi işlemcilerle aynı seviyeye gelmiş oldu.

Diğer taraftan görsel işlemler için de ayrı bir birim tasarlanmış. Computer Vision ISP olarak adlandırılan birim fotoğraf ve video çekimlerinde farklı özellikler ile kolaylık sağlayacak. Yine oyun tarafında Snapdragon Elite Gaming performansı arttırmaya yarıyor.

Snapdragon 855 için açıklanan henüz bir akıllı telefon mevcut değil. Hangi modelin ilk olma ünvanına sahip olacağı bilinmiyor ancak zaten Android dünyasının hemen tüm amiral gemilerinde bu yonga setini göreceğiz.