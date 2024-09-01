Anker, yeni projektörünü piyasaya sürdü: Karşınızda Nebula Capsule Air

Tam Boyutta Gör Anker, yeni taşınabilir projektörü Nebula Capsule Air'i piyasaya sürdü. 68 x 68 x 140 mm ölçülerinde ve sadece 650 gram ağırlığında olan Capsule Air, kolay taşınabilirliği ile oldukça iddialı. Ancak kompakt yapısına rağmen, Netflix dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamalara doğrudan erişim sağlayan Google TV ile donatıldı.

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İşte Anker Capsule Air'in özellikleri ve fiyatı:

Nebula Capsule Air, DLP 0.16 DMD ekran teknolojisi ile 150 ANSI lümen parlaklıkta 720p çözünürlük sunmakta ve 100 inçe kadar genişlikte görüntüler yansıtabilmekte. +70% Rec. 709 renk gamı ​​ve +27% parlaklık düzgünlüğüyle doğru ve canlı görseller sunan projektör, loş ışıklı ortamlarda günlük görüntüleme için ideal bir seçenek olabilir.

USB -C aracılığıyla şarj edilebilen iki saate kadar oynatma için 10.000mAh bataryaya sahip Capsule Air, Android 11.0 işletim sistemiyle çalışıyor. Quad-Core ARM Cortex-A53 CPU ve G52MC1 GPU ile eşleştirilmiş 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanına sahip cihaz, ayrıca Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.1'i de desteklemekte.

Tam Boyutta Gör Sessiz bir izleme deneyimi için 28 dB'nin altındaki bir gürültü seviyesinde çalışan projektör, HDMI 2.1 ile birlikte dahili 5W hoparlör içermekte ve ön, arka ve tavan dahil olmak üzere birden fazla projeksiyon modu da sunmakta.

Görüntü kalitesi için keskin, iyi hizalanmış görüntüler için gerçek zamanlı otomatik odaklama ve otomatik trapezoid düzeltme özelliğine sahip Capsule Air'in fiyatlandırması ise ABD'de 399,99 dolar. Ayrıca Gimbal Stand ve Power Bank Tripod gibi aksesuarları da sırasıyla 49,99 dolar ve 129,99 dolara ayrı ayrı satılmakta.

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Anker, yeni projektörü Nebula Capsule Air'i piyasaya sürdü