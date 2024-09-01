Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Anker, yeni projektörünü piyasaya sürdü: Karşınızda Nebula Capsule Air

    Anker, şirketin Google TV ile piyasadaki en küçük projektör olduğunu iddia ettiği yeni taşınabilir projektör Nebula Capsule Air'i tanıttı. İşte taşınabilirliğiyle iddialı yeni projektörün detayları:
    Anker, yeni projektörü Nebula Capsule Air'i piyasaya sürdü Tam Boyutta Gör
    Anker, yeni taşınabilir projektörü Nebula Capsule Air'i piyasaya sürdü. 68 x 68 x 140 mm ölçülerinde ve sadece 650 gram ağırlığında olan Capsule Air, kolay taşınabilirliği ile oldukça iddialı. Ancak kompakt yapısına rağmen, Netflix dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamalara doğrudan erişim sağlayan Google TV ile donatıldı.

    İşte Anker Capsule Air'in özellikleri ve fiyatı:

    Nebula Capsule Air, DLP 0.16 DMD ekran teknolojisi ile 150 ANSI lümen parlaklıkta 720p çözünürlük sunmakta ve 100 inçe kadar genişlikte görüntüler yansıtabilmekte. +70% Rec. 709 renk gamı ​​ve +27% parlaklık düzgünlüğüyle doğru ve canlı görseller sunan projektör, loş ışıklı ortamlarda günlük görüntüleme için ideal bir seçenek olabilir.

    USB -C aracılığıyla şarj edilebilen iki saate kadar oynatma için 10.000mAh bataryaya sahip Capsule Air, Android 11.0 işletim sistemiyle çalışıyor. Quad-Core ARM Cortex-A53 CPU ve G52MC1 GPU ile eşleştirilmiş 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanına sahip cihaz, ayrıca Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.1'i de desteklemekte.

    Anker, yeni projektörü Nebula Capsule Air'i piyasaya sürdü Tam Boyutta Gör
    Sessiz bir izleme deneyimi için 28 dB'nin altındaki bir gürültü seviyesinde çalışan projektör, HDMI 2.1 ile birlikte dahili 5W hoparlör içermekte ve ön, arka ve tavan dahil olmak üzere birden fazla projeksiyon modu da sunmakta.

    Görüntü kalitesi için keskin, iyi hizalanmış görüntüler için gerçek zamanlı otomatik odaklama ve otomatik trapezoid düzeltme özelliğine sahip Capsule Air'in fiyatlandırması ise ABD'de 399,99 dolar. Ayrıca Gimbal Stand ve Power Bank Tripod gibi aksesuarları da sırasıyla 49,99 dolar ve 129,99 dolara ayrı ayrı satılmakta.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    poopae2W 2 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    17 yaşında boy uzar mı istanbul"da tüfekle atış yapılacak yerler volkswagen navigasyon nasıl yüklenir genetik kalın bacaklar nasıl incelir ani fren nasıl yapılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-12.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Spark 20 Pro
    Tecno Spark 20 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI CYBORG 15 A13VF-894XTR
    MSI CYBORG 15 A13VF-894XTR
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız