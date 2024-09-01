Anker, yeni projektörünü piyasaya sürdü: Karşınızda Nebula Capsule Air

İşte Anker Capsule Air'in özellikleri ve fiyatı:
Nebula Capsule Air, DLP 0.16 DMD ekran teknolojisi ile 150 ANSI lümen parlaklıkta 720p çözünürlük sunmakta ve 100 inçe kadar genişlikte görüntüler yansıtabilmekte. +70% Rec. 709 renk gamı ve +27% parlaklık düzgünlüğüyle doğru ve canlı görseller sunan projektör, loş ışıklı ortamlarda günlük görüntüleme için ideal bir seçenek olabilir.
USB -C aracılığıyla şarj edilebilen iki saate kadar oynatma için 10.000mAh bataryaya sahip Capsule Air, Android 11.0 işletim sistemiyle çalışıyor. Quad-Core ARM Cortex-A53 CPU ve G52MC1 GPU ile eşleştirilmiş 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanına sahip cihaz, ayrıca Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.1'i de desteklemekte.
Görüntü kalitesi için keskin, iyi hizalanmış görüntüler için gerçek zamanlı otomatik odaklama ve otomatik trapezoid düzeltme özelliğine sahip Capsule Air'in fiyatlandırması ise ABD'de 399,99 dolar. Ayrıca Gimbal Stand ve Power Bank Tripod gibi aksesuarları da sırasıyla 49,99 dolar ve 129,99 dolara ayrı ayrı satılmakta.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.