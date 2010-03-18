5 kanal ses verebilen kulaklık; ALLA AL-DP100V

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ALLA'nın 5 kanal ses verebilen kulaklığı

Kulaklık ve çeşitli aksesuarlar üreten Japon elektronik firması Alla, 5 kanaldan ses verebilen kafa üstü kulaklığını duyurdu.

AL-DP100V model isimli kulaklık, sağ ve sol bölümde beşer tane olmak üzere toplam 10 adet sürücü barındırıyor. Daha yüksek başarım sağlayabilmek için herbiri farklı frekans aralıklarına yönelik geliştirilmiş bu sürücüler, 27 mm(2 adet), 10 mm(4 adet, 2 tür), 40 mm(2 adet) ve 13 mm(2 adet)'lik çaplara sahipler. Herbir sürücünün teknik özelliklerine aşağıdaki tablodan bakabilirsiniz.

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Kulaklık, bir amfiyle beraber satılıyor. Bu amfi, AC3, AAC ve LPCM formatlarındaki sesleri çözebilen Dolby Digital ses teknolojisine destek veriyor. Ayrıca üzerinde iki adet kulaklık girişiyle beraber koaksiyel ve optik portlar da bulunuyor. Bu iki özelliği çok kanal ses verebilen kulaklığı tam anlamıyla kullanabilmenize olanak tanıyacak. Kutu içeriğinde adaptörü, optik, koaksiyel, 3,5 mm jack ve USB kabloları da yer alıyor. 10 adet sürücüsüne rağmen yalnızca 168 gram'lık ağırlığa sahip olan AL-DP100V, yaklaşık 300 Dolar'lık fiyat etiketiyle Japonya için satışa sunuldu. Japonya dışı için henüz bilgi bulunmuyor.