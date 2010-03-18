5 kanal ses verebilen kulaklık; ALLA AL-DP100V

ALLA'nın 5 kanal ses verebilen kulaklığı
Kulaklık ve çeşitli aksesuarlar üreten Japon elektronik firması Alla, 5 kanaldan ses verebilen kafa üstü kulaklığını duyurdu.
AL-DP100V model isimli kulaklık, sağ ve sol bölümde beşer tane olmak üzere toplam 10 adet sürücü barındırıyor. Daha yüksek başarım sağlayabilmek için herbiri farklı frekans aralıklarına yönelik geliştirilmiş bu sürücüler, 27 mm(2 adet), 10 mm(4 adet, 2 tür), 40 mm(2 adet) ve 13 mm(2 adet)'lik çaplara sahipler. Herbir sürücünün teknik özelliklerine aşağıdaki tablodan bakabilirsiniz.
Kulaklık, bir amfiyle beraber satılıyor. Bu amfi, AC3, AAC ve LPCM formatlarındaki sesleri çözebilen Dolby Digital ses teknolojisine destek veriyor. Ayrıca üzerinde iki adet kulaklık girişiyle beraber koaksiyel ve optik portlar da bulunuyor. Bu iki özelliği çok kanal ses verebilen kulaklığı tam anlamıyla kullanabilmenize olanak tanıyacak. Kutu içeriğinde adaptörü, optik, koaksiyel, 3,5 mm jack ve USB kabloları da yer alıyor. 10 adet sürücüsüne rağmen yalnızca 168 gram'lık ağırlığa sahip olan AL-DP100V, yaklaşık 300 Dolar'lık fiyat etiketiyle Japonya için satışa sunuldu. Japonya dışı için henüz bilgi bulunmuyor.
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Yani şu, tek bir sürücü bass çıkartırken aynı anda tiz ve orta sesleri çıkartmak zorunda. Sürücü diyagramı titreşimi yetiştiremez, yetiştirse bile boğuk-kalitesiz bir ses çıkartır. O anlamda kaliteli bir ürün fiyatı dışında...
Tartışmanın kimin yarattığını bence siz düşünün.
Dedim ya; Kulaklık iyi olabilir. Ama o frekans aralıklarında ne bass gitar adam insan gibi tatmin eder, ne de bateristin zilleri tatmin eder...
POP veya RAP değil dinlediğim. Onlar bile olsa... İnsan kulağı 20 - 20k arasını duyduğunu herkes biliyor.
Kulaklık kalitesi %100 almış olabilir incelemelerde. Tamamdır. Ama beni asla tatmin edemeyecektir o bass ve o tiz aralıkları.
Aralarındaki en barbat 40mm'lik kulaklığa bakın. En düşük frekansları o veriyor ama tiz diye birşey yok.
En iyi tiz verene bakın, 250hz düşük frekans verebiliyor. Kaliteli kulaklıktır, sesi hoş kualklıktır... Ama adaptör kullanıp, 100dB'yi geçememiş, o kadar seçenek arasında iyi bir aralık tuttaramamış kulaklığın alınması taraftarı değilim.
Frekans değerleri, empedans önemli olmayabilir tek başına haklısın. Ama bir kulaklık alırken de bakılacak ilk şey arasında oluyor genelde.
Şahsen kulaklık almadan önce beni tatmin edebilecek 20 - 20k arasındaki "sınır"a yakın olan kulaklıkların haricindekileri eledikten sonra, aralarında araştırma yapmak en mantıklısı geliyor.
Bu durumda; Tek başına önemli olmayan teknik verilen, kulaklık alırken en önemli etmen haline geliyor, gördüğün gibi.
En kaliteli , en pahalı kulaklığı alıp, hayattaki en güzel şeylerden birisi olan metal müzikten zevk alamamak mı, yoksa orta kalite kulaklıkta bass gitaristin parmaklarını ve bateristin zillerini zihninde hissetmek mi ? Bence ikincisi. Pantolonunu açmadan yapabileceğin en güzel şeylerden birisi oluyor.
Dediklerim müzik zevkiyle, tatmin olabilme durumuyla (başka tarafa çekmeyin) alakalı şeylerdir.
EXcom_Zkko'nun kendi kulakları da gayet iyi frekans aralığna sahip ve iyi kulaklılar. Ama başlıktaki kulaklara göre kıyaslayacak olursanız, bu başlığın açılmaması bile gerekirdi.
Ayrıca EXcom_Zkko, 5 kanallı kulaklık ile 2 kanallı kulaklığı karşılaştırmış.
Bence başka birilerinin başlığı tekrar okuması gerekiyor...
Tartışmayı iyice alevlendirmemek için bir daha bu başlığa cevap atmayacağım. Sadece yazdıklarınıza gülebilirim, ya da "doğru" diyebilirim...
Kalık sağlıcakla...
Mesela 250hze kadar düşen hoparlör bas vermiyor. Onun özelliği o. O tiz veriyor.
Mesela 25e kadar inip 7000e kadar çıkan da tiz vermiyor, bas veriyor. Onun da özelliği o.
Yani ilk yazdığım hoparlör ile ikinci yazdığım hoparlör kendi vermeleri gereken yere özelleşerek daha iyi bir başarım sağlamışlar.
Böylece tüm hoparlörler sürekli aynı anda çalıştığından, sizin frekans anlamında farkedebileceğiniz hiçbirşey olmamasına ek olarak hoparlörler kendi yaptıkları işte özelleştirildiklerinden daha iyi bir ses kaltiesi elde edeceksiniz... Yani bu kulaklığın frekans aralığı 25Hz-18Khz'dir..
Yani sizin karıştırdığınız kısım hoparlörlerin tek tek çalışması galiba. Muhtemelen tek tek çalışmıyor hoparlörler, hepsi aynı anda çalışırken biri daha fazla ses veriyor. Aynı 5.1lerdeki gibi...
Ha şöyle birşey var, herhangi bir kulaklık kesinlikle 25Hzden daha aşağı inebilmeli, 15lere kadar.. 18K'nın üzerini zaten birçoğumuz duyamayız..
Her bi sürücü belli frekans aralığını vermesi için geliştirilmiş diye belirtilmiş haberde. Belli frekans aralıklarına belli sürücülerin atanması genel anlamda daha iyidir, bütün frekansı tek bir sürücüden beklemeye kıyasla.
Ayrıca sadece frekans aralığına bakarak kulaklık kalitesini anlayamazsınız. O mantığa göre frekans aralığı "10 - 17000 Hz" verilmiş imzamdaki Triple.fi kulaklıklar, ipod'un 20 - 20000 Hz'lik kulaklıklarından daha mı kötü oluyor?
Siz siz olun, kağıt üzerindeki ohm, db, frekans aralığı gibi değerlere bakarak kulaklık almayın, çok üzülürsünüz.
A.ıkçası i-Pod kulaklıkları bile 20 - 20.000 arasında frekans aralığına sahip. Kalite olarak fark vardır belki, ama benim gibi metal müzik düşkünü yüksek tiz ve yüksek bass arıyor. 5.1 kanalı da ses sistemiyle temin etmek mantıklı geliyor. Onun haricinde stereo kulaklıklar bence hâlâ lider.
Eline sağlık haber için
Teşekkürler
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Frekans aralıklarına bakarak hangi sürücünün tizlere, midlere ya da baslara yönelik geliştirilmiş olduğunu anlayabilirsiniz. Örneğin; 40 mm çapındakiler 25 Hz - 7000 Hz ile düşük frekans aralığına sahip olduğundan bas sürücüleri olarak adlandırılırlar. Herbiri bu şekilde farklı aralıklara sınırlanmış olduklarından değerlerde bir terslik yok
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Ekleme: Sanırım yanlış anlama var. A'dan Z'ye kadar alfabeyi olması gereken frekans aralığı olarak düşünün. Normalde tek sürücüler size tüm alfabeyi bu sürücüden verecekti ama çoklu sürücülerde bir sürücü A-F arasını, diğeri F-M arasını bir diğeri de M-Z arasını veriyor. Yani toplamda tüm alfabeyi alıyorsunuz yine. Ama tek sürücüye çok iş yüklemek yerine birçok sürücüye bölüyorsunuz böylece daha yüksek başarım ile alıyorsunuz, fark bu.