5 milyar dolarlık Savunma Sanayii İcra Komitesi kararları açıklandı

Bugün saat 09.00'da Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi(SSİK) yaklaşık 2.5 saat sürdü. Toplantı boyunca toplam bedeli 5 milyar doları bulan 22 farklı proje hakkında konuşuldu.
Toplantı sonunda yapılan açıklamaya göre İ sınıfı fırkateynlerin üretimi ve Preveze sınıfı denizaltıların modernizasyonunun geliştirilmesine ve üretilmesine karar verildi.
Toplantı boyunca konuşulan projeler ise şöyle;
- Milli uzun menzilli hava ve füze savunma sistemlerinin geliştirilmesine yönelik projeler,
- Farklı özellikteki füze ve akıllı mühimmat projeleri,
- Elektronik karıştırma ve elektronik harp sistem projeleri,
- Çeşitli kalibre ve ebatta bomba atar, tüfek ve tabanca geliştirme ve seri imalat projeleri,
- Deniz platformları ve deniz platformalarından atılan füze ve silah sistemlerine ilişkin projeler,
- Muharip ve genel maksat helikopter modernizasyonu, geliştirilmesi ve ilave seri üretimine ilişkin projeler,
- Tank modernizasyonu ve seri üretimine ilişkin projeler,
- Yeni ve ileri versiyon insansız hava araçları sistemlerinin geliştirilmesi ve araçlarının üretim adetlerinin artırılmasına ilişkin projeler,
İ Sınıfı Fırkateyn Nedir?
MİLGEM Projesi kapsamında inşa edilen ADA sıfını korvetlerin devamı niteliğinde olan İ sınıfı fırkateynler projenin 5. gemisinden itibaren görülmeye başlanacak. İnşa edilecek olan İ sınıfı fırkateynlerin günümüz teknolojisine uygun ve yüksek silah gücüne sahip gemiler olması bekleniyor.
Gemi de olması beklenen silahlar ise şöyle;
- 2 adet 8’li kanisterde azami 16 adet Atmaca (Yetismezse RGM-84L Harpoon Blok II) gemi, suüstü ve deniz kiyisi hedefleri icin fuze
- 16 hucreli Mk41 VLS ile kullanilacak azami 64 adet RIM-162 ESSM (16 adet Quad Pack-4’lu) orta menzilli (azami 50 km, 25 km etkili menzilli) hava savunma fuzesi
- Phalanx Mk-15 Blok 1B Baseline 2 CIWS, azami 3,5 km etkili menzilli yakin hava savunma sistemi
- Leonardo Oto 76/62 Super Rapid (SR), 8-40 km menzilli DART ve Vulcano gibi gudumlu mermiler de kullanabilen, yuzey hedeflerine karsi ve hava savunma icin 76mm bas topu
- 2 adet 324mm Mk-32 uclu torpido lanceri (Mk 46 Mod 5 torpido)
- 2 adet 25 mm Aselsan STOP UKSS
- 1 adet Sikorsky S-70B Seahawk helikopter
https://tyrannosurusrex.wordpress.com/2016/03/01/i-sinifi-firkateyn/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle