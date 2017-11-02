5 milyar dolarlık Savunma Sanayii İcra Komitesi kararları açıklandı

Bugün saat 09.00'da Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi(SSİK) yaklaşık 2.5 saat sürdü. Toplantı boyunca toplam bedeli 5 milyar doları bulan 22 farklı proje hakkında konuşuldu.

Toplantı sonunda yapılan açıklamaya göre İ sınıfı fırkateynlerin üretimi ve Preveze sınıfı denizaltıların modernizasyonunun geliştirilmesine ve üretilmesine karar verildi.

Toplantı boyunca konuşulan projeler ise şöyle;

Milli uzun menzilli hava ve füze savunma sistemlerinin geliştirilmesine yönelik projeler,

Farklı özellikteki füze ve akıllı mühimmat projeleri,

Elektronik karıştırma ve elektronik harp sistem projeleri,

Çeşitli kalibre ve ebatta bomba atar, tüfek ve tabanca geliştirme ve seri imalat projeleri,

Deniz platformları ve deniz platformalarından atılan füze ve silah sistemlerine ilişkin projeler,

Muharip ve genel maksat helikopter modernizasyonu, geliştirilmesi ve ilave seri üretimine ilişkin projeler,

Tank modernizasyonu ve seri üretimine ilişkin projeler,

Yeni ve ileri versiyon insansız hava araçları sistemlerinin geliştirilmesi ve araçlarının üretim adetlerinin artırılmasına ilişkin projeler,

İ Sınıfı Fırkateyn Nedir?

MİLGEM Projesi kapsamında inşa edilen ADA sıfını korvetlerin devamı niteliğinde olan İ sınıfı fırkateynler projenin 5. gemisinden itibaren görülmeye başlanacak. İnşa edilecek olan İ sınıfı fırkateynlerin günümüz teknolojisine uygun ve yüksek silah gücüne sahip gemiler olması bekleniyor.

Gemi de olması beklenen silahlar ise şöyle;

2 adet 8’li kanisterde azami 16 adet Atmaca (Yetismezse RGM-84L Harpoon Blok II) gemi, suüstü ve deniz kiyisi hedefleri icin fuze

16 hucreli Mk41 VLS ile kullanilacak azami 64 adet RIM-162 ESSM (16 adet Quad Pack-4’lu) orta menzilli (azami 50 km, 25 km etkili menzilli) hava savunma fuzesi

Phalanx Mk-15 Blok 1B Baseline 2 CIWS, azami 3,5 km etkili menzilli yakin hava savunma sistemi

Leonardo Oto 76/62 Super Rapid (SR), 8-40 km menzilli DART ve Vulcano gibi gudumlu mermiler de kullanabilen, yuzey hedeflerine karsi ve hava savunma icin 76mm bas topu

2 adet 324mm Mk-32 uclu torpido lanceri (Mk 46 Mod 5 torpido)

2 adet 25 mm Aselsan STOP UKSS

1 adet Sikorsky S-70B Seahawk helikopter

https://tyrannosurusrex.wordpress.com/2016/03/01/i-sinifi-firkateyn/