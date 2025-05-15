Türkiye, TF-2000 ve MİLDEN projelerini resmen karara bağladı

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Tam Boyutta Gör Yılın ilk Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Yaklaşık bir buçuk saat süren toplantıda savunma sanayisinin 2024 yılında gerçekleştirdiği çalışmalar, gelecek hedefleri ve kritik projeler değerlendirilirken çeşitli projelere yönelik kararlar alındı. Bu bağlamda TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi ve MİLDEN projeleri resmen onaylandı.

TF-2000 ve MİLDEN’e onay

Toplantıda, sürü yetenekli kamikaze insansız hava ve deniz araçları projeleri ile insansız savaş uçaklarının gelecekteki harekat ortamlarında üstleneceği görevler değerlendirildi. Bu kapsamda, hava-hava, hava-yer taarruz ve hava savunma baskısı görevlerinin gerçekleştirilmesine yönelik İnsansız Savaş Uçağı Projesi ele alındı ve karara bağlandı. Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Toplantıda, alçak, orta ve yüksek irtifa hava savunma sistemleri seri üretim projeleri, ülkemizin vurucu gücünü artıran uzun menzilli füze sistemleri seri üretim projeleri, kuvvet çarpanı etkisi oluşturacak füze geliştirme projeleri, gelişmiş hava savunma kabiliyetlerine sahip olacak TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi projesi, kendi denizaltısını tasarlayıp üretebilen sayılı ülkeler arasına girmemizi sağlayacak Milli Denizaltı (MİLDEN) Projesi, ülkemizin uzaya bağımsız erişim yeteneğinin artırılması projeleri, ilave hafif sınıf genel maksat helikopteri ihtiyacının karşılanması için T625 GÖKBEY helikopteri seri üretim projesi, elektronik harp yeteneğinin artırılmasına yönelik tedarik ve geliştirme projeleri, kritik tesislerimizi ve bölgelerimizi İHA tehdidine karşı koruma projeleri, ilave silahlı insansız hava araçları ve ilgili alt sistem ihtiyaçlarına yönelik tedarik projeleri, zırhlı personel taşıyıcı ve kurtarma araçları ile muhtelif kara araçları tedarik projeleri, kamikaze kara araçları projeleri, muhtelif simülatör ve elektro-optik sistemlerin tedarik projeleri görüşülerek karara bağlanmıştır."

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Yapılan açıklamada Milli Uçak Gemisi (MUGEM) projesine değinilmemiş olması ise dikkatleri çekti. Hatırlanacağı üzere Ocak 2025’te Milli Denizaltı’nın (MİLDEN) ilk kaynağı Gölcük Tersanesi Komutanlığında, TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi ve Milli Uçak Gemisi’nin ilk sac kesimleri ise İstanbul Tersanesi Komutanlığında yapılarak inşalarına başlanmıştı.

TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi özellikleri

Tam Boyutta Gör TF 2000, Türkiye’nin denizlerdeki Çelik Kubbe unsuru olarak hizmet verirken aynı zamanda hava tehditlerine karşı TCG Anadolu ve Milli Uçak Gemisi gibi kritik unsurları koruyacak. TF-2000’in 2027 veya 2028 yılında hizmete girmesi bekleniyor. İlk etapta toplam 4 adet üretilmesi daha sonra bu sayının 8 adede çıkması bekleniyor.

Tam Boy: 149 metre

Genişlik: 21.3 metre

Su Çekimi: 5.75 metre

Deplasman: 8.300 ton

Hız: 26+ kts

Ana Tahrik Sistemi: CODOG (2 x G/T, 2 x ATD)

İntikal hızı: 17kts

Seyir sığası (Menzil): 5.000nmi (17kts hızda)

Tahrik: CODOG (2 adet gaz türbin ve 2 adet dizel makine)

Güç: 4 adet dizel jeneratör

Genel Özellikler

Personel: 180-210 (240 personel için yaşam mahalli)

Deniz durumu 5'te kısıtsız harekat kabiliyeti

Lojistik destek olmadan 45 gün harekat kabiliyeti

Ana üs desteği olmadan 180 gün harekat kabiliyeti

Düşük radar, kızılötesi, akustik ve manyetik iz

%85 yerlilik oranı

TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi silah sistemleri

Lazer İkaz Sistemi

E/O Dayrektör

Elektronik Harp Sistemi

ÇAFRAD

LPI/Seyir Radarı

96 hücreli MIDLAS Dikey Atım Sistemi

64 hücre SAPAN, HİSAR-D, SİPER Blok 1D füzeleri için

32 hücre ATMACA ve GEZGİN füzeleri veya 64 HİSAR-D RF Blok-II

127 mm Ana Batarya Topu

GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi (YHSS)

Yakın hava füze sistemi

Uzaktan kumandalı silah sistemi

Satıhtan satha füzeler

Helikopter Kapasitesi: 15 ton Orta Yük Nakliye -Helikopteri, 10 ton SeaHawk helikopteri

İnsansız Sistemler: Kamikaze İDA ve Döner Kanatlı Sürü İHA entegrasyonu

X-Band Uydu Muharebe

ADVENT Savaş Yönetim Sistemi

25 Mm STOP

Düşük Frekanslı Aktif Sonar

Milli Uçak Gemisi özellikleri

Tam Boyutta Gör Milli Uçak Gemisinde ise HÜRJET, KIZILELMA, TB3, ANKA 3 ve yerli hava araçları kullanılacak. Gemi üzerinde 2 kalkış ve 1 iniş pisti yer alacak. Asgari 50 insanlı ve insansız hava aracı kapasitesi olacak. Milli uçak gemisi 285 metre uzunluğunda ve 72 metre genişliğinde tasarlandı. Deplasmanı 60 bin ton olarak planlandı. Gemi, asgari 25 knot sürate erişebilecek ve yakıt ikmalsiz 10 bin deniz mili seyir yapabilecek.

Tam Boy: 285 metre

Genişlik: 72 metre

Deplasman: 60.000 ton

Hız: 25 knot

Menzil: 10.000nmi

Silahlar: 32 hücreli MIDLAS + 4 adet GÖKDENİZ YHSS

İnsanlı/insansız hava aracı kapasitesi: 50 adet (30 adet hangarda ve 20 adet güvertede)

Ana Tahrik Sistemi: COCAG (4 adet LM 2500 G/T)

Pervane: 2 adet piç kontrollü (CPP)

Pist sayısı: 2 adet kalkış ve 1 adet iniş

Uçak Kalkış/İniş Sistemi: STOBAR

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