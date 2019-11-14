50'li yılların İngiliz ikonu elektrikle geri dönüyor: Morris JE

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Elektrikli araç teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte Volkswagen Beetle gibi klasik modellerin elektrikli olarak hayata döndürülmesine sık sık şahit oluyoruz. 1950’li yıllarda İngiltere’nin en ikonik van modellerinden biri olan Morris J-Type da önümüzdeki yıllarda Morris JE ismiyle geri dönecek.

İngiltere merkezli Morris Commercial tarafından üretilecek elektrikli Morris JE, tasarım olarak orijinal J-Type’ın makyajlı versiyonu gibi görünse de aslında bambaşka bir araç. Şirket, karbon fiberden yapılma modüler bir şasi üzerine oturtulacak aracın piyasadaki en hafif ticari araç olacağını iddia ediyor.

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Retro tasarımıyla dikkat çeken Morris JE’nin 1 ton yük taşıma kapasitesine ve 5.5 m3 yük bölümü hacmine sahip olacağı söyleniyor. Aracın güç aktarma organlarına dair teknik detaylar henüz belli değil. Fakat zemine yerleştirilen lityum iyon batarya paketi sayesinde Morris JE’nin 320 km civarında bir sürüş menziline sahip olacağı açıklandı.

Morris JE’nin en büyük dezavantajı ise fiyatı. Zira şirket, 2021’in sonlarına doğru satışa sunmayı planladığı araca 60 bin pound (77 bin dolar) fiyat biçmiş. Bu da Morris JE’yi elektrikli ticari araç sınıfındaki rakiplerinden çok daha pahalı bir seçenek haline getiriyor.