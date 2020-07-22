500 km'ye kadar menzil sunan Skoda Enyaq iV'nin tanıtılacağı tarih belli oldu

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Çekyalı üretici, yeni elektrikli crossover modeli Skoda Enyaq iV’nin dünya prömiyerini 1 Eylül tarihinde Prag’da gerçekleştireceğini açıkladı. Aynı zamanda Skoda Enyaq iV’nin silüetini gösteren bir paylaşımda da bulundu.

Skoda Enyaq iV’nin marka için önemi oldukça büyük. Zira şirket, elektrikli kompakt crossover’ı dünyaya tanıtırken aynı zamanda kuruluşunun 125. yıl dönümünü de kutlayacak. Bunun yanı sıra Enyaq iV, Skoda’nın Volkswagen Grubu’nun MEB platformu üzerine yükselen ilk seri üretim aracı olarak dikkat çekecek. Bu bağlamda Volkswagen ID.3 ve ID.4 modelleriyle platform ikizi olacak Skoda Enyaq iV, kısa ön bölümü ve uzun tavanı ile dinamik bir görüntü sunmanın yanı sıra oldukça cömert bir yaşam alanına sahip olacak.

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Skoda bu kez karanlık bir silüet paylaşmayı tercih etmiş fakat biz daha önce elektrikli crossover’ın kamuflajlı fotoğraflarını yine resmi kanallar üzerinden görme şansı yakalamıştık. Söz konusu fotoğrafları aşağıdaki galeride bulabilirsiniz. Enyaq iV’nin özelliklerine dönecek olursak, araçta arkadan ve dört tekerlekten çekiş, üç farklı batarya, hızlı şarj ve beş farklı güç seçeneği gibi pek çok opsiyon bulunacağını söyleyebiliriz. Maksimum 125 kW hızlı şarj kapasitesine ve WLTP’ye göre 500 km menzile sahip olacak Skoda Enyaq iV versiyonlarının detaylarına dilerseniz buradaki haberimizden göz atabilirsiniz.

13 inç bilgi-eğlence ekranı, artırılmış gerçekliğe sahip head-up display, son teknoloji bağlanabilirlik ve sürücü asistan teknolojilerine sahip olması beklenen Skoda Enyaq iV markanın kendi evindeki Mlada Boleslav fabrikasında üretilecek.

https://www.skoda-storyboard.com/en/press-releases/skoda-celebrates-world-premiere-of-new-enyaq-iv-in-prague-on-1-september/

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