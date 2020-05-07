Elektrikli Skoda Enyaq iV'den yeni detaylar geldi: 500 km'ye varan menzil

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Tamamen elektrikli crossover modelini tanıtmaya hazırlanan Skoda, araçla ilgili yeni detaylar ve fotoğraflar paylaştı. Skoda Enyaq iV adı verilen elektrikli crossover, bu yıl bitmeden karşımıza çıkmış olacak.

Volkswagen’in elektrikli ID.3 ve ID.4 modelleri tarafından da kullanılan MQB platformu üzerine inşa edilen elektrikli kompakt crossover, farklı güç ve batarya seçenekleriyle müşterilerin beğenisine sunulacak. Skoda Enyaq iV’de arkadan itiş ve dört tekerlekten çekiş, üç farklı batarya, hızlı şarj ve beş farklı güç seçeneği gibi pek çok opsiyon bulunacak.

Skoda Enyaq iV 50 adı verilen giriş seviyesi versiyon, 55 kWh batarya ve arka aks üzerine konumlandırılmış 109 kW (146 hp) elektrik motoru ile 340 kilometre sürüş menziline sahip olacak. Bir üst seviyede yer alan Skoda Enyaq iV 60 ise 62 kWh batarya, yine arka aksta bulunan 132 kW (178 hp) elektrik motoru ve 390 kilometre menzil sunacak.

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Arkadan itişli versiyonların en üstünde, 82 kWh batarya ve 150 kW (201 hp) elektrik motoru kombinasyonuyla 500 kilometre menzil sunan Skoda Enyaq iV 80 bulunacak. Söz konusu versiyonun bir de “X” takısı alan ve ön aksta da elektrik motoru bulunduran dört tekerlekten çekişli versiyonu mevcut olacak. Skoda Enyaq iV 80X adı verilen bu versiyon 82 kWh batarya, toplam 196 kW (262 hp) güç ve 460 kilometre menzil sunacak.

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Elektrikli Skoda Enyaq iV modeli, ailenin en üstünde yer alan bir “RS” versiyona da sahip olacak. vRS adı verilen versiyonda 82 kWh batarya ve toplam 225 kW (302 hp) güç sunan iki elektrik motoru bulunacak. Skoda’nın açıkladığı verilere göre, dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olan Skoda Enyaq vRS’in 0-100 km/s hızlanması 6.2 saniye sürecek ve maksimum hızı 180 km/s ile sınırlı olacak. Aracın menzili ise 80X versiyonuyla aynı yani 460 kilometre.

Elektrikli Skoda Enyaq iV ailesi, evdeki standart prizin yanı sıra opsiyonel olarak sunulan 11 kW’lık wall box kullanılarak da şarj edilebilecek. Bu yöntem kullanıldığında, tam dolum süresi bataryanın boyutuna bağlı olarak 6 ila 8 saat arasında değişecek. Bunun yanı sıra söz konusu modelde 125 kW hızlı şarj desteği de mevcut. Bu sayede Enyaq iV’nin bataryasını hızlı şarj istasyonunda yüzde 10’dan yüzde 80 doluma ulaştırmak 40 dakika sürecek.

Skoda Kodiaq ile benzer boyutlara sahip olan Enyaq iV, 4685 mm uzunluğa, 1877 mm genişliğe ve 1618 mm yüksekliğe sahip. Söz konusu aracın iç mekanında 13 inç bilgi-eğlence ekranı, artırılmış gerçekliğe sahip head-up display, son teknoloji bağlanabilirlik ve sürücü asistan teknolojilerine yer verilecek. Yıl bitmeden tanıtılması beklenen Skoda Enyaq iV, markanın kendi evindeki Mlada Boleslav fabrikasında üretilecek.

https://www.skoda-storyboard.com/en/press-releases/surprising-practical-and-simply-clever-the-enyaq-iv-embodies-electromobility-a-la-skoda/

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