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500 milyon Android cihazı yeni bir zararlı yazılım tehdidiyle karşı karşıya!

Skycure tarafından açıklanan son rapor Android cihazı sahiplerinin büyük çoğunluğunu etkileyebilecek nitelikte. Yeni keşfedilen bir yöntem sayesinde siz oyun oynarken telefonunuz ele geçirilebilir.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Mobil güvenlik şirketi Skycure bu hafta San Francisco'daki RSA konferansında Android cihazlarını tehdit eden yeni bir kötü amaçlı yazılım (malware) keşfettiklerini duyurdu. Şu ana kadar ortaya çıkan açıklar arasında en çok cihazı tehdit eden açığın dikkat edilmezse 500 milyon cihaza etki edebileceği söyleniyor. "Clickjacking" tekniğinin kullanıldığı zararlı yazılımla bu sayede kullanıcının cihazı korsanların kontrolüne geçebiliyor.

Peki nedir bu "clickjacking"?

Clickjacking terimini biraz açmamız gerekirse kullanıcı tarafından farkında olmadan indirilen kötü amaçlı yazılım arayüz olarak bir oyun yada bir uygulama gibi görünüyor ancak siz oyunu oynamaya başladığınızda ekranınızda dokunduğunuz nesneler her ne kadar oyunun bir parçası gibi görünse de aslında diğer taraftan istem dışı olarak korsanlara cihazınızın erişimini açıyorsunuz.
Skycure'un açıklamalarıyla izin verdiğiniz erişim sayesinde korsanlar o andan itibaren cihazınızdaki bütün metin odaklı içeriklere ulaşabiliyor. Bu ele geçirilebilen bilgiler arasında ise iş ve kişisel e-posta yazışmaları, SMS ve mesajlaşma uygulamalarının verileri, iş uygulamalarının hassas verileri gibi pek çok kritik detay bulunuyor.

Hangi cihazlar tehdit altında ve ne yapılmalı?

Skycure'dan gelen rapora göre Android 2.2 Froyo sürümünden Android 4.4 KitKat sürümüne kadar bütün cihazlar bu tarz kötü amaçlı yazılımlara karşı savunmasız durumda. Orana vurduğumuz zaman ise %65 civarında yani 500 milyona yakın cihaz bu tehdidin altında.
Firma tarafından yapılan tavsiyelere göre kullanıcının ilk olarak eğer mümkünse cihazını Android 5.0 Lollipop veya üzeri bir sürüme güncellemesi öneriliyor. Güncelleme konusunda cihaz üreticisinin eline bakan kullanıcılar, uygulamaları resmi olmayan üçüncü parti bir uygulama marketinden indirmeyerek ve güvenmedikleri uygulamaları yüklemeyerek de önlem alabilir.
Aynı zamanda Ayarlar menüsünde yer alan Erişilebilirlik penceresi içindeki Servisler başlığının altında şüpheli görünen bir uygulama olması durumunda uygulamanın erişiminin kapatılması da şiddetle tavsiye ediliyor.
Bu açığın yapabileceklerini göstermek adına Rick and Morty dizisi temalı bir oyun hazırlayan Skycure firmasının videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

https://www.skycure.com/blog/accessibility-clickjacking/ Yorum Yaz
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chtsydn 3 yıl en beğenilen
Eski android versiyonu kullananları yeni versiyona geçirme teknikleri bunlar.
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VulonViing 3 yıl
Her eski versiyonda güvenlik açığı çıkıyor. Acaba yeni sürümlere geçme konusunda ya da yeni telefon satın alma konusunda bir teşvik mi şüphelendiriyor.
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gkhnkrts77 3 yıl
Yorumlardaki "yeni sürümden" kasıt tahminimce yeni marka model cihaz almaktır, yoksa elindeki telefon 4.4.4 iken güncelleme geldiğinde yapmak istemeyip bundan kaçan biri zaten sanırım olamaz. Halihazırda kullandığım cihazdan güncelleme anlamında elini eteğini çeken firma, beni custom rom kullanmaya ittiğinde zaten güvenlik açıklarımla da başbaşa bırakmıştır..
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infom@n 3 yıl
Şuradaki yorumları okuyorumda şaşırıyorum arkadaş.
Sanki yeni bir sürüm çıktığında sadece görsel değiştirilip performans değişikliği yapılıyor

Her güncellemeyle elbette bir çok değişiklik yapılıyor ama en önemlisi keşfedilen güvenlik açıkları kapatılıyor.
Windows, MACOS, iOS, Linux, Android işletim sistemleri her zaman güvenliği arttıran ve açıkları kapatan güncellemeler alıyor. Bunlar keşfedildikçe ekleniyor.

"Yeni sürüme geçin diye yapıyorlar" saçmalığı kadar daha saçma bir saçmalık duymadım. Çoluk çocuk değilseniz ve o elindeki telefondan bankalara giriyorsan, alışveriş yapıyorsan, önemli bilgileri saklıyorsan GÜNCELLEME GELMİŞSE
yapmalısın. Birde herkes Android akıyor, kaçıyor, süper, şöyle iyi, böyle iyi, diyor ama yeni sürüm yüklemeye tırsıyor

Hani senin telefonun dünyanın en hızlı en güçlü en mükemmel telefonuydu?

Artık google işletim sistemi güncellemesi ile güvenlik güncellemelerini ayırması ve ayrı ayrı vermesi lazım.
Güvenlik güncellemeleri, üreticiden bağımsız google servislerinden çekilmeli. Onun dışında Nanelişeker mi yapıyorsun? Nutella mı yapıyorsun? Ne yaparsan yap.
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GenkaNuank 3 yıl
Durmuyorlar efendim durduramiyoruz bir yandan apple haberleri diger yandan AnDrOiD KuLlAnİcİlArİnA ŞoK ViRus haberleri
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C.CEMİL 3 yıl
çoğu uygulama sınırsıza yakın izin istiyor ,virüse ne hacet
kursan bir türlü ,kurmasan iki
birde benim anlamadığım konu izin istemesi ,istemeden direk kurulsa kaç kişi bilecek oralara ulaştığını ?
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gkhnkrts77 3 yıl
Zaten bir yazılım ya da cihaz üretiyorsan kim kullanırken ne yapmış denetim altında tutarsın, bu böyledir, sadece androide has bir durum değil yani..
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enemywalker 3 yıl
İşi bilenler RAT kullanıyor.
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OverClocK1ng 3 yıl
Ben de Android'de bir güvenlik açığı var zannettim.
"uygulamaları resmi olmayan üçüncü parti bir uygulama marketinden indirmeyerek ve güvenmedikleri uygulamaları yüklemeyerek de önlem alabilir."
Zaten Google Play harici başka yerden yüklüyorsan cezasını da kabul ediyorsundur. Google Play'den yüklediklerine de izinlere bakarak yüklersin.
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Biyturs_OnSr 3 yıl
Herkes yeni sürüme geçirme çabaları demiş ama geçiniz hacker olaylarını. Basbayağı Google'ın bastığınız her harfi kaydettiğinin kanıtıdır, Android 4.4'te böyleyse aradan kaç sürüm geçti şuan belki istemsiz bir biçimde kameranıza bile erişiyor olabilir. Android her ne kadar özellikleri ile cezbetse de telefonda ki her verinizi Google'a emanet etmeniz gerekiyor, bunu kabul etmediğiniz takdirde kesinlikle önermiyorum.
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acmtncy 3 yıl Biyturs_OnSr
Biyturs_OnSr

Herkes yeni sürüme geçirme çabaları demiş ama geçiniz hacker olaylarını. Basbayağı Google'ın bastığınız her harfi kaydettiğinin kanıtıdır, Android 4.4'te böyleyse aradan kaç sürüm geçti şuan belki istemsiz bir biçimde kameranıza bile erişiyor olabilir. Android her ne kadar özellikleri ile cezbetse de telefonda ki her verinizi Google'a emanet etmeniz gerekiyor, bunu kabul etmediğiniz takdirde kesinlikle önermiyorum.

Bu durumu sanki Android'e özel bir durum gibi söylemişsiniz. Apple, Microsoft, İntel vs.de bilgilerinize erişebilir. O zaman kullanacak cihaz kalmaz.
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kadirirdem 3 yıl
yeni versiyonlara geçilsin diye yapılıyor bu pazarlama stratejisi...
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simetrik 3 yıl
Dünyada android kullanımı toplamın % 82-85 ine ulaştı Normaldir artık bu tip haberler görmek.
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Şehmistan 3 yıl
Geleneksel androidde xxxx bilmem kaçıncı açığı kulak asmayın
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skycure, malware ve
5 etiket daha android açığı android os Cep İşletim Sistemleri Mobil Teknolojiler Caner Köksel "Rust in Peace"
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