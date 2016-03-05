500 milyon Android cihazı yeni bir zararlı yazılım tehdidiyle karşı karşıya!

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Mobil güvenlik şirketi Skycure bu hafta San Francisco'daki RSA konferansında Android cihazlarını tehdit eden yeni bir kötü amaçlı yazılım (malware) keşfettiklerini duyurdu. Şu ana kadar ortaya çıkan açıklar arasında en çok cihazı tehdit eden açığın dikkat edilmezse 500 milyon cihaza etki edebileceği söyleniyor. "Clickjacking" tekniğinin kullanıldığı zararlı yazılımla bu sayede kullanıcının cihazı korsanların kontrolüne geçebiliyor.
Peki nedir bu "clickjacking"?
Clickjacking terimini biraz açmamız gerekirse kullanıcı tarafından farkında olmadan indirilen kötü amaçlı yazılım arayüz olarak bir oyun yada bir uygulama gibi görünüyor ancak siz oyunu oynamaya başladığınızda ekranınızda dokunduğunuz nesneler her ne kadar oyunun bir parçası gibi görünse de aslında diğer taraftan istem dışı olarak korsanlara cihazınızın erişimini açıyorsunuz.
Skycure'un açıklamalarıyla izin verdiğiniz erişim sayesinde korsanlar o andan itibaren cihazınızdaki bütün metin odaklı içeriklere ulaşabiliyor. Bu ele geçirilebilen bilgiler arasında ise iş ve kişisel e-posta yazışmaları, SMS ve mesajlaşma uygulamalarının verileri, iş uygulamalarının hassas verileri gibi pek çok kritik detay bulunuyor.
Hangi cihazlar tehdit altında ve ne yapılmalı?
Skycure'dan gelen rapora göre Android 2.2 Froyo sürümünden Android 4.4 KitKat sürümüne kadar bütün cihazlar bu tarz kötü amaçlı yazılımlara karşı savunmasız durumda. Orana vurduğumuz zaman ise %65 civarında yani 500 milyona yakın cihaz bu tehdidin altında.
Firma tarafından yapılan tavsiyelere göre kullanıcının ilk olarak eğer mümkünse cihazını Android 5.0 Lollipop veya üzeri bir sürüme güncellemesi öneriliyor. Güncelleme konusunda cihaz üreticisinin eline bakan kullanıcılar, uygulamaları resmi olmayan üçüncü parti bir uygulama marketinden indirmeyerek ve güvenmedikleri uygulamaları yüklemeyerek de önlem alabilir.
Aynı zamanda Ayarlar menüsünde yer alan Erişilebilirlik penceresi içindeki Servisler başlığının altında şüpheli görünen bir uygulama olması durumunda uygulamanın erişiminin kapatılması da şiddetle tavsiye ediliyor.
Bu açığın yapabileceklerini göstermek adına Rick and Morty dizisi temalı bir oyun hazırlayan Skycure firmasının videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.
https://www.skycure.com/blog/accessibility-clickjacking/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sanki yeni bir sürüm çıktığında sadece görsel değiştirilip performans değişikliği yapılıyor
Her güncellemeyle elbette bir çok değişiklik yapılıyor ama en önemlisi keşfedilen güvenlik açıkları kapatılıyor.
Windows, MACOS, iOS, Linux, Android işletim sistemleri her zaman güvenliği arttıran ve açıkları kapatan güncellemeler alıyor. Bunlar keşfedildikçe ekleniyor.
"Yeni sürüme geçin diye yapıyorlar" saçmalığı kadar daha saçma bir saçmalık duymadım. Çoluk çocuk değilseniz ve o elindeki telefondan bankalara giriyorsan, alışveriş yapıyorsan, önemli bilgileri saklıyorsan GÜNCELLEME GELMİŞSE yapmalısın. Birde herkes Android akıyor, kaçıyor, süper, şöyle iyi, böyle iyi, diyor ama yeni sürüm yüklemeye tırsıyor
Hani senin telefonun dünyanın en hızlı en güçlü en mükemmel telefonuydu?
Artık google işletim sistemi güncellemesi ile güvenlik güncellemelerini ayırması ve ayrı ayrı vermesi lazım.
Güvenlik güncellemeleri, üreticiden bağımsız google servislerinden çekilmeli. Onun dışında Nanelişeker mi yapıyorsun? Nutella mı yapıyorsun? Ne yaparsan yap.
kursan bir türlü ,kurmasan iki
birde benim anlamadığım konu izin istemesi ,istemeden direk kurulsa kaç kişi bilecek oralara ulaştığını ?
"uygulamaları resmi olmayan üçüncü parti bir uygulama marketinden indirmeyerek ve güvenmedikleri uygulamaları yüklemeyerek de önlem alabilir."
Zaten Google Play harici başka yerden yüklüyorsan cezasını da kabul ediyorsundur. Google Play'den yüklediklerine de izinlere bakarak yüklersin.
Bu durumu sanki Android'e özel bir durum gibi söylemişsiniz. Apple, Microsoft, İntel vs.de bilgilerinize erişebilir. O zaman kullanacak cihaz kalmaz.
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