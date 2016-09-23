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500 milyon Yahoo hesabı çalındı

İnternette verilerin güvenliği çok büyük önem taşıyor. Yaşanan herhangi bir sıkıntıda milyonlarca kişi mağdur olabiliyor. Yahoo’nun yaşadığı son olayda da devasa bir rakam söz konusu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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500 milyon Yahoo hesabı çalındı

Zaman zaman devasa veri tabanlarına sahip olan platformların siber saldırılara hedef olduğunu görüyoruz. Bu saldırılar sonucunda milyonlarca veri internete saçılıyor ve hatta satılıyor. Yahoo’nun yaşadığı ise muhtemelen şimdiye kadar en büyük olanı.

Geçtiğimiz Ağustos ayında yaklaşık 200 milyon Yahoo hesap bilgilerinin 1800$ karşılığında internette satıldığı iddia edilmişti. O gün resmi olarak doğrulanmasa da Yahoo’nun geniş çaplı bir soruşturma başlattığı gündeme gelmişti. Yahoo soruşturmayı tamamladı ve satılan hesapların kendi veri tabanından sızdırıldığı kesinleşti.

Firmadan yapılan açıklamada hali hazırda kara borsada satılan kullanıcı hesaplarının 2014 yılındaki saldırıdan kaldığı ve o tarihte yaklaşık 500 milyon hesabın çalınmış olduğunu bildirdi. Firma kolluk kuvvetleriyle dirsek teması halinde ve konuyu aydınlatmaya çalışıyor. Doğrudan işaret etmese de Yahoo, saldırıyı devlet destekli grupların yapmış olabileceğinden şüpheleniyor. Bu tanım ise genelde Çinli hackerlara atfediliyor.

Ayrıca Bkz. "Google Allo uygulaması indirmeye sunuldu"

Yahoo özellikle 2014 yılından bu yana şifrelerini değiştirmemiş olan kullanıcıların şifrelerini değiştirmesini ve tüm kullanıcıların da hesaplarını kontrol etmelerini istiyor. Saldırıda şifrelenmiş parolaların ve kredi kartı bilgilerinin korunduğu belirtiliyor ancak hasarın boyutu henüz belli değil.

Tam da internet hizmetlerinin Verizon’a satılması arefesinde yaşanan bu olayın süreci etkileyip etkilemeyeceği merak konusu. Bugüne kadar yaşanan siber saldırılarda pek çok platformdan on milyonlarca kullanıcı verisinin sızdırıldığı biliniyor ancak Yahoo’nun başına gelenler muhtemelen en büyüğü olacak. 


 

http://wccftech.com/yahoos-2014-hack-affected-500-million/ Yorum Yaz
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serafon 3 yıl
Bence bunlar kullanıcıdan daha çok veri toplamak için tezgah olabilir!
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Audi383848 3 yıl
Yahoo kullanan var mı acaba?
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silversmith 3 yıl
500.000.000!!! Yuhoo! :D Şifresiz daha güvenli olacakmış zaar! :D
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nefendim 3 yıl
Hotmail çaldı kesin
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ozbey08 3 yıl
fliclr ıma bir şey olmamış
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Tugrul_512bit 3 yıl
Kesin Gmail çaldırmıştır. Tek el olmak istiyor. Sonra kontrol ona geçecek. Anca dumanla haberleşerek mesaj içeriğini gizleyebileceğiz.
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IhtiyarDelikanli 3 yıl
kesin çalındı tabi
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