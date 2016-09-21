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Google Allo uygulaması indirmeye sunuldu

Sohbet uygulamaları konusunda sicili pek de iyi olmayan Google, bir süre önce duyurduğu Allo adındaki yenilikçi sohbet uygulaması ile pazarda fark aratmayı amaçlıyor.
2 yıl
7,7b
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22
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın I/O 2016 konferansında lanse ettiği yeni sohbet uygulaması Allo bölge bölge indirmeye sunuldu. Hangouts uygulamasının haricinde çalışacak olan Allo, Google Assistant platformunu ön plana çıkarmak, daha işlevsel hale getirmek ve kullanıcıların alışkanlıklarını daha doğru bir şekilde elde edebilmek amacını taşıyor.

Allo uygulaması, alıştığımız mesajlaşma konsepti ile karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar ile sohbet edip mesajlaşabiliyoruz. Ayrıntılar ise derine indikçe geliyor. Örneğin, etiketler dünyanın pek çok önemli sanatçısının elinden çıkan eserlerden derlenerek listeleniyor.

Whisper/Shout ise, metin veya fotoğrafınızı gönderirken, baloncuğa parmağınızı dokunarak aşağı sürüklediğinizde küçültüyor, yukarı sürüklediğinizde de büyütebiliyorsunuz. Bu, mesajınızın önemini karşı tarafa anlatmayı hedefliyor.

Ayrıca Bkz. "Badland 2 Android için indirmeye sunuldu"

Google Assistant, yine uygulamanın ayrılmaz parçası. Alışkanlıklarınızı öğrenen uygulama, gelen mesajlarda otomatik olarak cevaplar üretebiliyor. Ayrıca resim gönderildiği zaman da, görsel tanıma teknolojileri sayesinde uygun cevaplar listesi hazırlanabiliyor.

Karşı taraf bir mekanda buluşma teklif ettiği zaman, Assistant bunu algılıyor ve otomatik olarak bir rezervasyon kartı öneriyor. Tıklandığında ise, yakındaki restoranların listesi ekrana geliyor. Uyumlu üçüncü taraf uygulama üzerinden de rezervasyon yapılabiliyor. Sohbet içerisinde @Google yazarak asistanı çağırabiliyorsunuz ve doğrudan asistan ile de konuşabiliyorsunuz.

Google Play linki için tıklayınız
App Store linki için tıklayınız


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En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Kasatka 2 yıl en beğenilen Usbehci
Usbehci

Snowden bu uygulamada WhatsApp'daki gibi karşılıklı şifreleme olmadığı için kullanmamamızı istemişti. Gerçi ben zaten bu şifrelemelerin işe yaradığına inanan birisi değilim ama belki bilmek istersiniz. Düz mantık şöyle düşünülebilir, eğer android kullanıyorsam google zaten donumun rengini dahi bilebilir.

Bu arada şu yazdıklarımın üzerine yine bir android/ios vb işletim sistemleri kavgası çıkmasın, gerçekçi olalım bunların hepsi aynısının laciverti. Bir süre önceki Apple-FBI arasındaki ''anlaşmazlığı'' hepimiz biliyoruz.

Gorende bizim gençlerin bu tur programlar üzerinden teleportasyon cihazinin semasini paylastigini falan sanir. Alti ustu kiz tavlıyorsunuz vs iste ne şifrelemesiymiş ?
Ta MSN den beri de bilinen bir sey ki credi carti ozel bilgiler vs ler bu tur yerlerden de paylaşılmaz. geriye ne kaldi şifrelenecek, milletten gizleyeceğiniz sey ?
UsbehciSnowden bu uygulamada WhatsApp'daki gibi karşılıklı şifreleme olmadığı için kullanmamamızı istemişti. Gerçi ben zaten bu şifrelem...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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WaylandIZMIR 2 yıl
Yine google dan sosyal dünyada elinde patlayacak bir uygulama. Google+ bile şuan dünya üzerinde kullanım oranı %1" i geçemedi. Hangouts desek o başka bir facia. Buzz desek aman demeyelim bile. Allo da maalesef bu sonu paylaşacak. Google yine zorla Allo ya ekler bizi. Sonra şu kadar kullanıcım var diyerek hava basar. Wikipedia "111 million active users" demesine rağmen hikaye hepsi.
Yine google dan sosyal dünyada elinde patlayacak bir uygulama. Google+ bile şuan dünya üzerinde kullanım oranı %1" i geçemedi. Hangouts desek o başka bir facia....
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ezimuse 2 yıl
İsim komik :) Aloooo allo var mı sende allooo :D
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atilasat 2 yıl
koca google'a akıl vermek gibi olmasın ama ben olsam viber'i satın alır ona yoğunlaşırdım
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mcrew 2 yıl
google plus
google hangouts
google haritalar
google chrome
google gmail
google play oyunlar
google search
play gazetelik
play kitaplar
play filmler
play müzik
play oyunlar
play store

benim merak ettiğim konu google bu uygulamayı acaba tüm telefonlara zorunlu yükletecek mi
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Pontus Euxinus 2 yıl
Bildirim geldi, indirime sunuldu. Deneyelim bakalım.
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JavaSpecialist 2 yıl
allo tutmayabilir fakat duoya kesin ihtiyaç var
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eozenir 2 yıl
gizli sogbete girince hiç bir kişi gözükmüyor başlamak için gizli sohbet ayarlardan izin verin kişilere diyor. ayarlarda öyle bişi yok ama
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tanercskn 2 yıl
Harbi Google anlamak mümkün değil neden hepsini ayrı ayrı uygulama şeklinde sunar ki ?
Hangout
Messenger
Allo
Duo
Hepsini birleştirip tek uygulama da sunsa şuan ki durumdan ne kaybeder yada ne kazanır?

Ama Google now ile bütünleşik olması güzel sırf can sıkıntısından Google bot ile konuşmak bile eğlenceli 🤗
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talsuv61 2 yıl
Duo ile allo birleşik olsaydı şansları olurdu ama bu halde tutmaz bence de
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kadirirdem 2 yıl
-Sende Allo varmı Allo ?
-Ne diyorsun olum *almısın ?
olabilecek diyalog :) :)
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WaylandIZMIR 2 yıl
Yine google dan sosyal dünyada elinde patlayacak bir uygulama. Google+ bile şuan dünya üzerinde kullanım oranı %1" i geçemedi. Hangouts desek o başka bir facia. Buzz desek aman demeyelim bile. Allo da maalesef bu sonu paylaşacak. Google yine zorla Allo ya ekler bizi. Sonra şu kadar kullanıcım var diyerek hava basar. Wikipedia "111 million active users" demesine rağmen hikaye hepsi.
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DH Misafiri 2 yıl
ModaSky varken bence tutmaz bu :):):)
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interwap 2 yıl
Halen önkayıtta görülüyor.
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