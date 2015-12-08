500px'in Android uygulaması komple bir değişim geçirdi

Dünyanın en popüler fotoğraf ağları arasında yer alan ve harika fotoğraflara ev sahipliği yapan 500px, Android tarafında komple bir değişim geçirdi.

iOS platformunda yaklaşık 4 ay önce aldığı güncellemesiyle mobilden mobil kullanıcı deneyimi inanılmaz iyi hale gelen 500px, şimdi bu süreci Android tarafına da taşıyor. Baştan aşağıya yenilenen Android için 500px, artık siyah yerine beyaz rengin ağırlıkta olduğu oldukça modern ve sade bir arayüzle karşımıza çıkıyor.

Bu arayüzü ile içerisindeki navigasyon süreci de kolaylaşan 500px, yeni ana akış sayfasıyla takip edilen ile önerilen fotoğrafları bir arada gözler önüne seriyor ve güncellenen kişisel profil sayfasıyla fotoğrafları daha görsel şekilde ön plana çıkartabiliyor. Ayrıca yeni eklenen "Galeri bölümüyle" beğeni ve favori bir araya toplayan Android için 500px, arama sürecinde de ciddi iyileştirmeler alıyor.

Ücretsiz olarak sunulan 500px'e aşağıdan ulaşabilirsiniz.





https://iso.500px.com/android-v4-announcement/