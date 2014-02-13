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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

500px'in iOS uygulaması fotoğraf yükleme desteğine kavuştu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
4,4b
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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500px'in iOS uygulaması fotoğraf yükleme desteğine kavuştu
Fotoğraf tutkunu herkesi ve dünyanın en iyi fotoğraflarını bir araya toplayan ve özellikle son bir yıl içerisinde mobil platformlarda da aktif olarak yer alan 500px fotoğraf paylaşma servisinin iOS uygulaması, oldukça faydalı bir özellikle 2.2 versiyonuna güncellendi. 

Devamlı olarak güncellenenen ve kısa zaman önce arayüzü yenilenen 500px iOS uygulaması, yayınlanan 2.2 sürümüyle ise uzun zamandır beklenen ve talep edilen fotoğraf yükleme desteğine kavuştu. Daha önce olmayan bu özellik sayesinde artık iPad, iPhone ve iPod Touch üzerinden fotoğraf yükleme yapılabiliyor ve bu sayede de paylaşım ciddi oranda kolaylaşıyor.

Kullanıcılara ücretsiz olarak sunulan 500px uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.


http://www.geeky-gadgets.com/500px-ios-app-update-2-5-enables-uploads-form-mobile-devices-13-02-2014/ Yorum Yaz
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