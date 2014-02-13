500px'in iOS uygulaması fotoğraf yükleme desteğine kavuştu

Fotoğraf tutkunu herkesi ve dünyanın en iyi fotoğraflarını bir araya toplayan ve özellikle son bir yıl içerisinde mobil platformlarda da aktif olarak yer alan 500px fotoğraf paylaşma servisinin iOS uygulaması, oldukça faydalı bir özellikle 2.2 versiyonuna güncellendi.





Devamlı olarak güncellenenen ve kısa zaman önce arayüzü yenilenen 500px iOS uygulaması, yayınlanan 2.2 sürümüyle ise uzun zamandır beklenen ve talep edilen fotoğraf yükleme desteğine kavuştu. Daha önce olmayan bu özellik sayesinde artık iPad, iPhone ve iPod Touch üzerinden fotoğraf yükleme yapılabiliyor ve bu sayede de paylaşım ciddi oranda kolaylaşıyor.





Kullanıcılara ücretsiz olarak sunulan 500px uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.





http://www.geeky-gadgets.com/500px-ios-app-update-2-5-enables-uploads-form-mobile-devices-13-02-2014/