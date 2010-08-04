512x paralel işlemcili GeForce GTX 480 görüntülendi

Nvidia yeni nesil Fermi mimarisini temel alan GF100 GPU'sunu ilk defa tanıttığında 512x paralel işlem birimine sahip olacağını açıklamış ancak TSMC'deki verimlilik problemlerinden daha sonra 480'e düşürmüştü. Nvidia'dan Drew Henry verdiği bir röportajında 512x paralel işlemcili Fermi modelini rafa kaldırmadıklarını, doğru şartlar oluştuğunda pazara sunabileceklerini belirterek bu konuda firmanın vizyonunu ortaya koymuş ve olası bir GeForce GTX 485 modeli için tartışmaların fitilini ateşlemişti.

GeForce GTX 495 olarak isimlendirilmesi beklenen çift grafik işlemcili yüksek performans modelini Eylül ayı için planlayan Nvidia, 512x paralel işlemcili yeni Fermi modeli için sessizliğini korurken karta ilişkin ilk detaylar Uzakdoğulu siteler tarafından yayınlanmaya başladı. Expreview.com sitesinin haberine göre 512x paralel işlemcili GF100 GPU'sunun kullanıldığı GeForce GTX 480, CUDA çekirdeklerindeki artışın dışında çalışma hızları gibi detaylar açısından mevcut GTX 480 modeliyle ortak özellikler taşıyor.

Haberde verilen ekran görüntüsüne göre grafik işlem birimi 701MHz'de, paralel işlemcileri 1401MHz'de ve bellekleri de 3600MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli ekran kartı, 384-bit bellek veri yolu desteğine ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Yukarıda da belirttiğimiz gibi kullanılan grafik işlem birimi, paralel işlem birimlerindenin sayısı dışında mevcut GF100 GPU'su ile benzer profil çizerken, 512x paralel işlemcili GPU'ya sahip kartın, referans tasarımlı GeForce GTX 480'den farklı olduğu belirtiliyor.

Yüksek kaliteli komponentlerle donatılan ekran kartında 8 fazlı güç tasarımına yer verildiğini ve ihtiyaç duyulan gücü karşılamak için iki adet 8-pin PCIe konnektörünün kullanıldığını görüyoruz. Yüksek stabilite ve uzun ömürlü kullanım için tantalum tabanlı kapasitörlerle donatılan ekran kartı için 3DMark Vantage sonucu da verildi. Yayınlanan ekran görüntülerine göre 3.8GHz'de çalışan Core i7-920 işlemcisiyle P23904 puanlık skor elde edildiğini, sadece GPU puanının ise 19857 puan olduğunu görüyoruz.

512x paralel işlemcili GeForce GTX 480 (GTX 485?) için Nvidia'dan yapılmış resmi herhangi bir açıklama (çıkış tarihi ve fiyat) bulunmuyor.

Kaynak: http://en.expreview.com/2010/08/04/exclusive-the-design-card-and-testing-of-geforce-gtx-480-preview/8878.html