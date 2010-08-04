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512x paralel işlemcili GeForce GTX 480 görüntülendi

512x paralel işlemcili GeForce GTX 480 modeline ait yeni bilgiler gün ışığına çıktı.
8 yıl
6,5b
1
37
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia yeni nesil Fermi mimarisini temel alan GF100 GPU'sunu ilk defa tanıttığında 512x paralel işlem birimine sahip olacağını açıklamış ancak TSMC'deki verimlilik problemlerinden daha sonra 480'e düşürmüştü. Nvidia'dan Drew Henry verdiği bir röportajında 512x paralel işlemcili Fermi modelini rafa kaldırmadıklarını, doğru şartlar oluştuğunda pazara sunabileceklerini belirterek bu konuda firmanın vizyonunu ortaya koymuş ve olası bir GeForce GTX 485 modeli için tartışmaların fitilini ateşlemişti.

512x paralel işlemcili GeForce GTX 480 görüntülendi
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GeForce GTX 495 olarak isimlendirilmesi beklenen çift grafik işlemcili yüksek performans modelini Eylül ayı için planlayan Nvidia, 512x paralel işlemcili yeni Fermi modeli için sessizliğini korurken karta ilişkin ilk detaylar Uzakdoğulu siteler tarafından yayınlanmaya başladı. Expreview.com sitesinin haberine göre 512x paralel işlemcili GF100 GPU'sunun kullanıldığı GeForce GTX 480, CUDA çekirdeklerindeki artışın dışında çalışma hızları gibi detaylar açısından mevcut GTX 480 modeliyle ortak özellikler taşıyor.

512x paralel işlemcili GeForce GTX 480 görüntülendi
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Haberde verilen ekran görüntüsüne göre grafik işlem birimi 701MHz'de, paralel işlemcileri 1401MHz'de ve bellekleri de 3600MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli ekran kartı, 384-bit bellek veri yolu desteğine ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Yukarıda da belirttiğimiz gibi kullanılan grafik işlem birimi, paralel işlem birimlerindenin sayısı dışında mevcut GF100 GPU'su ile benzer profil çizerken, 512x paralel işlemcili GPU'ya sahip kartın, referans tasarımlı GeForce GTX 480'den farklı olduğu belirtiliyor.

512x paralel işlemcili GeForce GTX 480 görüntülendi
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Yüksek kaliteli komponentlerle donatılan ekran kartında 8 fazlı güç tasarımına yer verildiğini ve ihtiyaç duyulan gücü karşılamak için iki adet 8-pin PCIe konnektörünün kullanıldığını görüyoruz. Yüksek stabilite ve uzun ömürlü kullanım için tantalum tabanlı kapasitörlerle donatılan ekran kartı için 3DMark Vantage sonucu da verildi. Yayınlanan ekran görüntülerine göre 3.8GHz'de çalışan Core i7-920 işlemcisiyle P23904 puanlık skor elde edildiğini, sadece GPU puanının ise 19857 puan olduğunu görüyoruz.

512x paralel işlemcili GeForce GTX 480 (GTX 485?) için Nvidia'dan yapılmış resmi herhangi bir açıklama (çıkış tarihi ve fiyat) bulunmuyor.

Kaynak: http://en.expreview.com/2010/08/04/exclusive-the-design-card-and-testing-of-geforce-gtx-480-preview/8878.html


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...TALANCI... 8 yıl
OFF YAA ÇOK FECİ BİŞEY... AH BE PARANIN GÖZÜ KÖR OLSUN,BİRDE KASA İÇİ HAVALANDIRMANIN :D
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CeFurkan 8 yıl
%2 %3 fark yapabilirse mevcut gtx 480 e göre ne ala
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huseyincarnege 8 yıl
aslında olabilir belkide 480ler aslında 512 geldi ama kapatlar proglaramla eskiden ati9800se gibi pro olabiliyolardıya :)
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H.E.B Sup 8 yıl
2 tane 8 pin giriş demek dünya kadar enerji isteği demek.Bide bu modelin x2 sini çıkarmayı düşünüyolar.Bence artık bi adaptörle direk pirizden elektrik çekse çok daha güzel olur.512 shaderlı model 480 nin aynısı olcağı için yine sıcak bir kart olcağı kesin.Ama mimaride değişim olursa iş yapabilir.
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car_26 8 yıl

EMRES754

2 tane 8 pin giriş demek dünya kadar enerji isteği demek.Bide bu modelin x2 sini çıkarmayı düşünüyolar.Bence artık bi adaptörle direk pirizden elektrik çekse çok daha güzel olur.512 shaderlı model 480 nin aynısı olcağı için yine sıcak bir kart olcağı kesin.Ama mimaride değişim olursa iş yapabilir.

Daha mantıklı.3dfx yapmıştı o 4gpu çıkardığı zamanda.
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Source 8 yıl

EMRES754

2 tane 8 pin giriş demek dünya kadar enerji isteği demek.Bide bu modelin x2 sini çıkarmayı düşünüyolar.Bence artık bi adaptörle direk pirizden elektrik çekse çok daha güzel olur.512 shaderlı model 480 nin aynısı olcağı için yine sıcak bir kart olcağı kesin.Ama mimaride değişim olursa iş yapabilir.


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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AndryTR 8 yıl
EMRES754

2 tane 8 pin giriş demek dünya kadar enerji isteği demek.Bide bu modelin x2 sini çıkarmayı düşünüyolar.Bence artık bi adaptörle direk pirizden elektrik çekse çok daha güzel olur.512 shaderlı model 480 nin aynısı olcağı için yine sıcak bir kart olcağı kesin.Ama mimaride değişim olursa iş yapabilir.

X2 model olarak GF104 düşünülüyordu, yoksa ben mi yanılıyorum. Asus birleştirmişti 2 adet GTX480'i. Hatta haberi de yapılmıştı. Ateşli bir kart çıkmıştı ortaya...
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aydogdu1453 8 yıl
Nvidia napmış yine milletin kafasını karıştırmış.Adam akıllı birşey söyleseler millet ona göre davranır.Bali revizyon olup olmadıgını söyleselerdi.Nvidia bu aklı başka yerlerde en sonunda doğru yolu bulup ait oldugu bahçeye dönecektir.
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sadtneverdie 8 yıl
gpu revize edildiyse bu kart çok sağlam olur. yoksa gtx480 kadar güç harcayan ve ısınan bir kartı kim ne yapsın? gtx460 SLI yapar
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(((TeAcHeR))) 8 yıl
Oc kapasitesi gf104 ler gibi olursa bu kart çok can yakar
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aspirin_00 8 yıl
ne olacak bu ekran kartların hali git gide anakart büyüklüğüne erişmeye başladılar. bir çare bulsalar da ufaltsalar eskiden tek slotluklut şimdi 2. slotu işgal ediyor. güç tüketimi arttı
diyeceksiniz kalitede hızda arttı ama bunu işlemcilere kıyaslarsak olmadı işlemci devri o kadar gelişmesine karşın boyutları aynı ama ekran kartları şaşırtıyor. ekmek gibi çıkmaya başladılar :D:D
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tolgacem 8 yıl
bence pek performans artısı olmaz...

gtx460 da goruludugu uzere frekans daha onemli fermide
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KANUNI61 8 yıl
sadece görüntü kendeisi 2011 2 ceyreginde gelecekmiş önümüzdeki hafta soğutmasını daha sonra remleri daha sonra bi görüntü daha sonrasına bakarız derken 2012 bulur sanırım milleti aptal sanıyorlar kendilerigibi
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**Cassiel** 8 yıl
Umarım sıcaklık konusundada bir revizyona gitmişlerdir

Biz bu haberi verince bazıları ''Senmi üreteceksin'' diye saçma sapan yorumlar yapmış akabinde aynı zekada bikaçıda ''muaaaa hiç güleceğim yoktu'' diye devam eden arkadaşlara slm olsun benden

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StreamRolleR 8 yıl
hemen bana 70.00.21.00.02 biosunu bulun
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