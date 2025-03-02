AI Günlükleri: Yapay zeka dünyasında bu hafta (2 Mart 2025)

Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zeka teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına alıyor olacağız.

Yapay Zeka Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?

Yapay zeka dünyasında bu hafta öyle çok ses getiren bir gelişme yaşanmadı belki ama artık neredeyse her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni modeller yeni uygulamalar tanıtıldı. Bunlardan belki de en dikkat çekici olanı OpenAI'ın bugüne kadarki en büyük yapay zeka modeli olan GPT-4.5 oldu. Diğer yandan Anthropic ise "dünyanın ilk hibrit yapay zeka modeli" olarak lanse ettiği Claude 3.7 Sonnet'i görücüye çıkardı. Bunlar kadar gündeme gelmedi belki ama aslında bu haftanın en dikkate alınması gereken açıklaması bir Pentagon yetkilisinden geldi. Anonim şekilde basınla konuşan Pentagon yetkilisi, yapay zekayı kullanarak katil robotlar üreteceklerini açıkladı.

İşte yapay zeka dünyasında haftanın öne çıkan haberleri:

OpenAI, GPT-4.5'i Kullanıma Sundu

Tam Boyutta Gör OpenAI, Orion kod adıyla geliştirdiği yeni yapay zeka modeli GPT-4.5’i tanıttı. GPT-4.5, firmanın şimdiye kadarki en büyük modeli olma özelliğini taşıyor. Ancak buna rağmen OpenAI, GPT-4.5’i “öncü model” olarak görmediğini belirtiyor. Çünkü GTP-4.5 şirketin bugüne kadarki en büyük modeli olsa da bu en güçlüsü olduğu anlamına gelmiyor. Büyüklüğü GPT-4.5’in önceki modellere kıyasla daha derin bir dünya bilgisine ve daha yüksek duygusal zekaya sahip olmasını sağlıyor.

Şu an için GPT-4.5’e erişim yalnızca ChatGPT Pro abonelerine sunulmuş durumda. Aylık 200 dolar abonelik ücreti ödeyen kullanıcılar, bu yeni modeli araştırma ön izlemesi kapsamında deneyimleyebilecekler. OpenAI’ın API’sini ücretli kullanan geliştiriciler de aynı şekilde modele erişebilecek. ChatGPT Plus ve ChatGPT Team abonelerinin ise önümüzdeki hafta içerisinde GPT-4.5’e erişim kazanması bekleniyor.

Anthropic, Dünyanın İlk Hibrit Akıl Yürütme Modelini Tanıttı

Tam Boyutta Gör OpenAI'ın en önemli rakiplerinden olan Anthropic, bugüne kadarki en gelişmiş modeli olan Claude 3.7 Sonnet'i tanıttı. Şirkete göre sektörün ilk “hibrit akıl yürütme” (hybrid reasoning) modeli olan Claude 3.7 Sonnet, özellikle matematik ve kodlama gibi karmaşık alanlarda önceki sürümlere kıyasla önemli performans artışları sağlıyor. Hibrit akıl yürütme sayesinde Claude'un yeni sürümü hem bir soruyu neredeyse anında yanıtlayabiliyor hem de adım adım çözmek için zaman ayırabiliyor.

Bu hibrit modellerin önümüzdeki dönemde sadece Claude için değil ChatGPT ve Grok gibi diğer chatbot'lar için de standart hâline gelmesi bekleniyor.

Inception, Difüzyon Tabanlı Büyük Dil Modeliyle Dikkat Çekti

Bugün kullanılan ChatGPT ve Grok gibi büyük dil modelleri (LLM) dönüştürücü (transformer) tabanlı geliştirme modelleriyle eğitiliyor. Difüzyon tabanlı modeller ise daha çok Midjourney ve Stable Diffusion gibi görsel üretme odaklı yapay zekalarda kullanılıyordu. Ancak yeni bir yapay zeka girişimi olan Inception'ın bu hafta tanıttığı yeni difüzyon tabanlı LLM'i, difüzyonun bu tarz büyük dil modelleri için de başarıyla kullanılabileceğini ortaya koydu. Zira Inception'ın test kullanımına açtığı yeni büyük dil modeli Mercury, hızıyla, özellikle de kodlama konusundaki hızıyla epey dikkat çekiyor. Yapılan ilk performans testleri, Mercury'nin kodlama konusunda dönüştürücü modellerden çok daha hızlı olduğunu gösteriyor.

Yapay Zekalı Gelişmiş Amazon Alexa Plus Tanıtıldı

Sesli asistanı Alexa ile aslında yıllar önce yapay zeka alanına adım atan Amazon, son dönemde biraz geride kalmaya başladığı bu alanda önemli bir atılım yaptı. Alexa'nın daha gelişmiş bir yapay zekayla yenilenmiş versiyonu olan Alexa Plus, bu hafta tanıtıldı.

Alexa Plus, sesli sohbet özelliği olan bir AI ajanı olarak işlev görecek. Zira Alexa Plus, sadece bir asistan olmanın ötesine geçerek kullanıcıların günlük işlerini kolaylaştıracak birçok yeni özellikle geliyor. Artık Alexa’ya market alışverişinizi yapmasını veya arkadaşlarınıza etkinlik davetleri göndermesini isteyebilirsiniz. Üstelik kişisel bilgilerinizi hatırlayarak beslenme tercihleriniz veya film zevkleriniz gibi detaylara göre önerilerde bulunabilecek.

Amazon CEO’su Andy Jassy, Alexa Plus'ın çıkışıyla birlikte yeni Alexa donanımlarını da piyasaya süreceklerini duyurdu.

NVIDIA, Son Çeyrek Sonuçlarıyla ABD'de Piyasaları Rahatlattı

Tam Boyutta Gör Bir yandan Çin'den gelen DeepSeek gibi yapay zekalar, diğer yandan ABD'nin yeni GPU ambargosu derken NVIDIA'nın bu çeyrekte nasıl bir finansal tablo ortaya koyacağı merak konusu olmuştu. Çünkü NVIDIA cephesinde yaşanacak kayda değer bir tökezleme, tüm ABD borsasını aşağı çekebilirdi. Bu yüzden piyasalarda gergin bir bekleyiş vardı. Ne var ki NVIDIA gayet olumlu sonuçlar açıkladı ve hem kendi değerini hem de ABD borsasını yukarı çekti. Bu da Çin cephesinde yaşanan rekabetin en azından şimdilik korkulduğu gibi bir krize sebep olmadığını gösterdi.

NVIDIA CEO'su Jensen Huang, Blackwell Ultra ve Vera Rubin AI mimarilerinin yolda olduğunu doğruladı. Blackwell Ultra, bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürülecek.

Grok, Sansür Haberiyle Gündeme Geldi

Tam Boyutta Gör Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, bu hafta sansür haberleriyle gündeme geldi. xAI'ın yapay zekası Grok'un, Elon Musk ve Donald Trump'ı kötü gösterecek konularda kullanıcılara kaynak sumayı reddettiği ortaya çıktı. Bu durumun ayyuka çıkması üzerine xAI konuyla ilgili bir açıklama yayınladı ve bu durumu doğruladı. Ancak bunun kısa süre önce xAI ekibine katılan eski bir OpenAI çalışanı yüzünden olduğunu öne sürdü. xAI'ın açıklamasına göre bu yeni çalışan, farkında olmadan şirket prensiplerine ters düşecek bir değişiklik yapmış, bu da Grok'un Elon Musk ile ilgili olumsuz bilgiler paylaşmasını engellemişti.

xAI bu "hatayı" düzelteceklerini söyledi ama neticede bu olay Deepseek'i sansürle suçlayan Amerikalı şirketlerden birinin sansürle anılmasına sebep oldu.

OpenAI, kendisini Elon Musk'tan korumaya çalışıyor 6 gün önce eklendi

Alibaba Yapay Zeka Alanında Daha İddialı Hâle Geliyor

Tam Boyutta Gör Kısa süre önce tanıttığı Qwen 2.5 Max modeliyle yapay zeka alanında epey iddialı olduğunu gösteren Alibaba, bu alandaki varlığını güçlendirmek için önümüzdeki üç yıl içinde yapay zekaya yaklaşık 53 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu.

Şirket bir yandan kendi yapay zeka modellerini geliştirmeye devam ederken, diğer yandan Çin'de çok sayıda sunucu kuaracak. 53 milyar dolarlık bu yatırımın önemli bir bölümü, yeni kurulacak veri merkezlerine gidecek. Alibaba, bu yatırımı sayesinde diğer Çinli yapay zeka şirketlerine de sunucu sağlayacak bir konuma yükselebilir.

Pentagon, Yapay Zekayı Silahlarda Kullanmayı Planlıyor

Tam Boyutta Gör Bu hafta ismini vermeden Defense One'a konuşan üst düzey bir Pentagon yetkilisi, otonom katil robotlara yatırım yapmayı planladıklarını açıkladı. ABD, uzay programında olduğu gibi bu konuda da özel sektöre bel bağlayacak ve Ar-Ge aşamasında asıl harcamayı onların yapmasını isteyecek.

Pentagon bu robotları LAW yani Lethal Autonomous Weapons (Ölümcül Otonom Silahlar) olarak adlandırıyor. Defense One'a konuşan Pentagon yetkilisi, Pentagon içinde bu katil robotlara temkinli yaklaşanların olduğunu ama bu işi özel sektöre devretmenin işin bu kısmını da kolaylaştıracağını söylüyor. ABD'den gelen bu açıklamalar, LAW'lar çok yakın bir gelecekte gerçeğe dönüşeceğini gösteriyor.

Bu Hafta Tanıtılan Yeni AI Video Araçları:

Yapay Zeka Dünyasından Kısa Kısa:

OpenAI, ChatGPT'nin gelişmiş ses modunu (Advanced Voice Mode) ücretsiz kullanıcılara sunmaya başladı. Ücretsiz kullanıcılar her gün kısıtlı bir süre için bu özelliği kullanabilecekler.

(Advanced Voice Mode) ücretsiz kullanıcılara sunmaya başladı. Ücretsiz kullanıcılar her gün kısıtlı bir süre için bu özelliği kullanabilecekler. Google, epey etkileyici işler ortaya koyabilen video üretme aracı Veo 2 ’nin ücretini açıkladı. Veo 2’yi kullanmanın maliyeti saniye başına 50 cent olacak. Bu da dakikada 30 dolar, saatlik kullanımda ise 1.800 dolar gibi bir ücrete denk geliyor.

’nin ücretini açıkladı. Veo 2’yi kullanmanın maliyeti saniye başına 50 cent olacak. Bu da dakikada 30 dolar, saatlik kullanımda ise 1.800 dolar gibi bir ücrete denk geliyor. OpenAI, yapay zeka destekli video oluşturma aracı Sora 'yı doğrudan ChatGPT'ye entegre etmeyi planlıyor.

'yı doğrudan ChatGPT'ye entegre etmeyi planlıyor. Apple Intellegienc e'a Google Gemini desteği de geliyor. Apple kullanıcıları bundan sonra yapay zeka paketi için ChatGPT yerine Gemini'yi de kullanabilecek.

e'a Google Gemini desteği de geliyor. Apple kullanıcıları bundan sonra yapay zeka paketi için ChatGPT yerine Gemini'yi de kullanabilecek. Microsoft, Mac bilgisayarlar için tasarlanan yeni Copilot uygulamasını kullanıma sundu. iPhone ve iPad kullanıcılarının yanı sıra Mac kullanıcıları da artık Copilot ile etkileşime girebilecek. Ne var ki bu özellik şimdilik Türkiye'de yok.

uygulamasını kullanıma sundu. iPhone ve iPad kullanıcılarının yanı sıra Mac kullanıcıları da artık Copilot ile etkileşime girebilecek. Ne var ki bu özellik şimdilik Türkiye'de yok. OpenAI, ChatGPT'yi kullanarak insanların derinlemesine, karmaşık araştırmalar yapmalarını sağlayan Deep Research ’ü tüm ücretli kullanıcılara sunmaya başladı. Artık Deep Research'ü Plus, Team, Edu ve Enterprise aboneleri de kullanabiliyor.

’ü tüm ücretli kullanıcılara sunmaya başladı. Artık Deep Research'ü Plus, Team, Edu ve Enterprise aboneleri de kullanabiliyor. MediaTek, orta seviye telefonlara yapay zeka, daha iyi oyun deneyimi ve 5G desteği getirecek yeni işlemcileri Dimensity 7400 ve 7400X 'i duyurdu.

ve 'i duyurdu. Google, kurumsal odaklı yapay zeka kodlama aracı olan Gemini Code Assist 'in ücretsiz sürümünü dünya çapında bireysel geliştiriciler için kullanıma sundu.

'in ücretsiz sürümünü dünya çapında bireysel geliştiriciler için kullanıma sundu. OpenAI, iOS tarafında ChatGPT uygulamasını güncelleyerek Safari uzantısı ekledi. iPhone kullanıcıları artık Safari'nin varsayılan arama motoru olarak ChatGPT'yi kullanabilecekler.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Yapay zeka dünyasında bu hafta: 2 Mart 2025