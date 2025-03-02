AI Günlükleri: Yapay zeka dünyasında bu hafta (2 Mart 2025)

- Yapay Zeka Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?
- OpenAI, GPT-4.5'i Kullanıma Sundu
- Anthropic, Dünyanın İlk Hibrit Akıl Yürütme Modelini Tanıttı
- Inception, Difüzyon Tabanlı Büyük Dil Modeliyle Dikkat Çekti
- Yapay Zekalı Gelişmiş Amazon Alexa Plus Tanıtıldı
- NVIDIA, Son Çeyrek Sonuçlarıyla ABD'de Piyasaları Rahatlattı
- Grok, Sansür Haberiyle Gündeme Geldi
- Alibaba Yapay Zeka Alanında Daha İddialı Hâle Geliyor
- Pentagon, Yapay Zekayı Silahlarda Kullanmayı Planlıyor
- Bu Hafta Tanıtılan Yeni AI Video Araçları:
- Yapay Zeka Dünyasından Kısa Kısa:
- Yorumlar
Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zeka teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına alıyor olacağız.
Yapay Zeka Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?
Yapay zeka dünyasında bu hafta öyle çok ses getiren bir gelişme yaşanmadı belki ama artık neredeyse her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni modeller yeni uygulamalar tanıtıldı. Bunlardan belki de en dikkat çekici olanı OpenAI'ın bugüne kadarki en büyük yapay zeka modeli olan GPT-4.5 oldu. Diğer yandan Anthropic ise "dünyanın ilk hibrit yapay zeka modeli" olarak lanse ettiği Claude 3.7 Sonnet'i görücüye çıkardı. Bunlar kadar gündeme gelmedi belki ama aslında bu haftanın en dikkate alınması gereken açıklaması bir Pentagon yetkilisinden geldi. Anonim şekilde basınla konuşan Pentagon yetkilisi, yapay zekayı kullanarak katil robotlar üreteceklerini açıkladı.
İşte yapay zeka dünyasında haftanın öne çıkan haberleri:
OpenAI, GPT-4.5'i Kullanıma Sundu
Şu an için GPT-4.5’e erişim yalnızca ChatGPT Pro abonelerine sunulmuş durumda. Aylık 200 dolar abonelik ücreti ödeyen kullanıcılar, bu yeni modeli araştırma ön izlemesi kapsamında deneyimleyebilecekler. OpenAI’ın API’sini ücretli kullanan geliştiriciler de aynı şekilde modele erişebilecek. ChatGPT Plus ve ChatGPT Team abonelerinin ise önümüzdeki hafta içerisinde GPT-4.5’e erişim kazanması bekleniyor.
Anthropic, Dünyanın İlk Hibrit Akıl Yürütme Modelini Tanıttı
Bu hibrit modellerin önümüzdeki dönemde sadece Claude için değil ChatGPT ve Grok gibi diğer chatbot'lar için de standart hâline gelmesi bekleniyor.
Inception, Difüzyon Tabanlı Büyük Dil Modeliyle Dikkat Çekti
Bugün kullanılan ChatGPT ve Grok gibi büyük dil modelleri (LLM) dönüştürücü (transformer) tabanlı geliştirme modelleriyle eğitiliyor. Difüzyon tabanlı modeller ise daha çok Midjourney ve Stable Diffusion gibi görsel üretme odaklı yapay zekalarda kullanılıyordu. Ancak yeni bir yapay zeka girişimi olan Inception'ın bu hafta tanıttığı yeni difüzyon tabanlı LLM'i, difüzyonun bu tarz büyük dil modelleri için de başarıyla kullanılabileceğini ortaya koydu. Zira Inception'ın test kullanımına açtığı yeni büyük dil modeli Mercury, hızıyla, özellikle de kodlama konusundaki hızıyla epey dikkat çekiyor. Yapılan ilk performans testleri, Mercury'nin kodlama konusunda dönüştürücü modellerden çok daha hızlı olduğunu gösteriyor.
Yapay Zekalı Gelişmiş Amazon Alexa Plus Tanıtıldı
Sesli asistanı Alexa ile aslında yıllar önce yapay zeka alanına adım atan Amazon, son dönemde biraz geride kalmaya başladığı bu alanda önemli bir atılım yaptı. Alexa'nın daha gelişmiş bir yapay zekayla yenilenmiş versiyonu olan Alexa Plus, bu hafta tanıtıldı.
Alexa Plus, sesli sohbet özelliği olan bir AI ajanı olarak işlev görecek. Zira Alexa Plus, sadece bir asistan olmanın ötesine geçerek kullanıcıların günlük işlerini kolaylaştıracak birçok yeni özellikle geliyor. Artık Alexa’ya market alışverişinizi yapmasını veya arkadaşlarınıza etkinlik davetleri göndermesini isteyebilirsiniz. Üstelik kişisel bilgilerinizi hatırlayarak beslenme tercihleriniz veya film zevkleriniz gibi detaylara göre önerilerde bulunabilecek.
Amazon CEO’su Andy Jassy, Alexa Plus'ın çıkışıyla birlikte yeni Alexa donanımlarını da piyasaya süreceklerini duyurdu.
NVIDIA, Son Çeyrek Sonuçlarıyla ABD'de Piyasaları Rahatlattı
NVIDIA CEO'su Jensen Huang, Blackwell Ultra ve Vera Rubin AI mimarilerinin yolda olduğunu doğruladı. Blackwell Ultra, bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürülecek.
Grok, Sansür Haberiyle Gündeme Geldi
xAI bu "hatayı" düzelteceklerini söyledi ama neticede bu olay Deepseek'i sansürle suçlayan Amerikalı şirketlerden birinin sansürle anılmasına sebep oldu.
Alibaba Yapay Zeka Alanında Daha İddialı Hâle Geliyor
Şirket bir yandan kendi yapay zeka modellerini geliştirmeye devam ederken, diğer yandan Çin'de çok sayıda sunucu kuaracak. 53 milyar dolarlık bu yatırımın önemli bir bölümü, yeni kurulacak veri merkezlerine gidecek. Alibaba, bu yatırımı sayesinde diğer Çinli yapay zeka şirketlerine de sunucu sağlayacak bir konuma yükselebilir.
Pentagon, Yapay Zekayı Silahlarda Kullanmayı Planlıyor
Pentagon bu robotları LAW yani Lethal Autonomous Weapons (Ölümcül Otonom Silahlar) olarak adlandırıyor. Defense One'a konuşan Pentagon yetkilisi, Pentagon içinde bu katil robotlara temkinli yaklaşanların olduğunu ama bu işi özel sektöre devretmenin işin bu kısmını da kolaylaştıracağını söylüyor. ABD'den gelen bu açıklamalar, LAW'lar çok yakın bir gelecekte gerçeğe dönüşeceğini gösteriyor.
Bu Hafta Tanıtılan Yeni AI Video Araçları:
Yapay Zeka Dünyasından Kısa Kısa:
- OpenAI, ChatGPT'nin gelişmiş ses modunu (Advanced Voice Mode) ücretsiz kullanıcılara sunmaya başladı. Ücretsiz kullanıcılar her gün kısıtlı bir süre için bu özelliği kullanabilecekler.
- Google, epey etkileyici işler ortaya koyabilen video üretme aracı Veo 2’nin ücretini açıkladı. Veo 2’yi kullanmanın maliyeti saniye başına 50 cent olacak. Bu da dakikada 30 dolar, saatlik kullanımda ise 1.800 dolar gibi bir ücrete denk geliyor.
- OpenAI, yapay zeka destekli video oluşturma aracı Sora'yı doğrudan ChatGPT'ye entegre etmeyi planlıyor.
- Apple Intellegience'a Google Gemini desteği de geliyor. Apple kullanıcıları bundan sonra yapay zeka paketi için ChatGPT yerine Gemini'yi de kullanabilecek.
- Microsoft, Mac bilgisayarlar için tasarlanan yeni Copilot uygulamasını kullanıma sundu. iPhone ve iPad kullanıcılarının yanı sıra Mac kullanıcıları da artık Copilot ile etkileşime girebilecek. Ne var ki bu özellik şimdilik Türkiye'de yok.
- OpenAI, ChatGPT'yi kullanarak insanların derinlemesine, karmaşık araştırmalar yapmalarını sağlayan Deep Research’ü tüm ücretli kullanıcılara sunmaya başladı. Artık Deep Research'ü Plus, Team, Edu ve Enterprise aboneleri de kullanabiliyor.
- MediaTek, orta seviye telefonlara yapay zeka, daha iyi oyun deneyimi ve 5G desteği getirecek yeni işlemcileri Dimensity 7400 ve 7400X'i duyurdu.
- Google, kurumsal odaklı yapay zeka kodlama aracı olan Gemini Code Assist'in ücretsiz sürümünü dünya çapında bireysel geliştiriciler için kullanıma sundu.
- OpenAI, iOS tarafında ChatGPT uygulamasını güncelleyerek Safari uzantısı ekledi. iPhone kullanıcıları artık Safari'nin varsayılan arama motoru olarak ChatGPT'yi kullanabilecekler.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.
Galaxy A36 ya yükseliyorum