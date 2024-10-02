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    AMD Adrenalin 24.9.1 sürücüsü yayınlandı: AFMF 2 geliyor

    AMD, Radeon ekran kartları için yeni Adrenalin 24.9.1 sürücü güncellemesini yayınladı. Yeni oyunlara ek olarak Anti-Lag 2 artık Vulkan Counter-Strike 2 desteği sunuyor.
    AMD Adrenalin 24.9.1 sürücüsü yayınlandı: AFMF 2 geliyor Tam Boyutta Gör
    GPU pazarının önde gelen isimlerinden AMD, düzenli sürücü güncellemelerine devam ediyor. Bildiğiniz gibi bilgisayar performansı söz konusu olduğunda donanım bir yana sürücülerin de güncel olması bir hayli önemli. Geçtiğimiz saatlerde ise AMD Adrenalin 24.9.1 sürücüsü yayınlandı. Peki bu güncelleme neler getiriyor? İşte ayrıntılar…

    AMD Adrenalin 24.9.1 sürücüsü yayınlandı

    Güncelleme notlarına göre Radeon Adrenalin 24.9.1 sürücüsü, artık Warhammer 40,000: Space Marine 2Frostpunk 2, God of War Ragnarök ve The Sims 4 DirectX 11 Update için destek getiriyor. Aynı zamanda, Black Myth: Wukong, Creatures of Ava, God of War Ragnarök ve Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT için de geliştirilmiş HYPR-Tune desteği mevcut.

    Düzeltilen sorunlara gelirsek, sürücünün sistem uyku modunda tekrar başlatılması, AV1 sapma sorunları, FINAL FANTASY XVI ve Warhammer 40,000: Space Marine 2 özelinde RX 5700 XT ve RX 6600 XT özelinde yaşanan çökme sorunlarını çözüyor. Ayrıca, Adrenalin 24.9.1, CS2 için AMD Fluid Motion Frames 2 ve AMD Radeon Anti-Lag 2 Vulkan desteğine sahip.

    AMD Adrenalin 24.9.1 sürücüsü yayınlandı: AFMF 2 geliyor Tam Boyutta Gör
    AMD, bu teknolojinin AMD FSR (Fidelity Super Resolution) 2 ile birleştirildiğinde performansı ortalama 2,5 kat artırdığı söyleniyor. Testlere göre Baldur's Gate 3  ve  F1 24  gibi oyunlar, HYPR-RX (AMD FSR 2 + AFMF 2) açıkken her senaryoda 2 katın üzerinde performans elde ediyor. Son olarak yeni sürücü, AMD Radeon Anti-Lag 2 artık Vulkan Counter-Strike 2 desteği sunuyor.
    AMD Adrenalin 24.9.1 sürücüsü yayınlandı: AFMF 2 geliyor
    Oyunlara ek olarak yeni sürücü, video oynatma sırasında oluşan kusurlar ve görüntü kalitesini artırmak amacıyla yeni Geometrik Ölçeklendirme özelliğini de kullanıma sunuyor. Ancak bunun için RDNA 3 mimarili GPU'lara destek sunulacağını belirtelim. AMD Adrenalin 24.20.11.01 sürücüsüne buradan ulaşabilirsiniz. Sürüm notları ise şu şekilde;

    Oyun Desteği

    • Frostpunk 2
    • God of War Ragnarök
    • Warhammer 40,000: Space Marine 2
    • The Sims 4 DirectX 11 Update

    Genişletilmiş HYPR-Tune ve Radeon Boost desteği

    AMD FidelityFX Super Resolution 3'ü kare oluşturma ile otomatik olarak yapılandırma desteği eklendi:

    • Black Myth: Wukong
    • Creatures of Ava
    • Frostpunk 2
    • God of War Ragnarök

    AMD Radeon Anti-Lag 2'yi otomatik olarak yapılandırma desteği eklendi:

    • Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT

    Düzeltilen Sorunlar ve İyileştirmeler

    • Warhammer 40,000: Space Marine 2 oynarken aralıklı sürücü zaman aşımı veya uygulama çökmesi  .
    • Radeon RX 6600 XT gibi bazı AMD Grafik Ürünlerinde FINAL FANTASY XVI oynarken belirli ara sahneler sırasında aralıklı sürücü zaman aşımı veya uygulama çökmesi meydana geliyor  .
    • Global Illumination Medium veya daha yüksek bir seviyedeyken Black Myth: Wukong oynarken aşırı koyu gölgeler veya doygunluğu azalmış renkler görülebilir  .
    • Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT oyununu AMD Software: Adrenalin Edition Kayıt ve Yayın ve HDR açıkken oynarken oyun içinde ara sıra bozulmalar gözlemlenebilir  .
    • Bazı ekran üstü katmanları etkinleştirildikten sonra AFMF devre dışı kalabilir.
    • AMD Yazılımı: Adrenalin Sürümü, sistem uyku modundan çıktığında beklenmedik şekilde başlayabilir.
    • AMD Software: Adrenalin Edition'da AV1 kodeği kullanılarak kayıt yapılırken ses ve görüntü zaman zaman senkron dışına çıkabilir.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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