AMD Adrenalin 24.9.1 sürücüsü yayınlandı: AFMF 2 geliyor

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Tam Boyutta Gör GPU pazarının önde gelen isimlerinden AMD, düzenli sürücü güncellemelerine devam ediyor. Bildiğiniz gibi bilgisayar performansı söz konusu olduğunda donanım bir yana sürücülerin de güncel olması bir hayli önemli. Geçtiğimiz saatlerde ise AMD Adrenalin 24.9.1 sürücüsü yayınlandı. Peki bu güncelleme neler getiriyor? İşte ayrıntılar…

AMD Adrenalin 24.9.1 sürücüsü yayınlandı

Güncelleme notlarına göre Radeon Adrenalin 24.9.1 sürücüsü, artık Warhammer 40,000: Space Marine 2, Frostpunk 2, God of War Ragnarök ve The Sims 4 DirectX 11 Update için destek getiriyor. Aynı zamanda, Black Myth: Wukong, Creatures of Ava, God of War Ragnarök ve Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT için de geliştirilmiş HYPR-Tune desteği mevcut.

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Düzeltilen sorunlara gelirsek, sürücünün sistem uyku modunda tekrar başlatılması, AV1 sapma sorunları, FINAL FANTASY XVI ve Warhammer 40,000: Space Marine 2 özelinde RX 5700 XT ve RX 6600 XT özelinde yaşanan çökme sorunlarını çözüyor. Ayrıca, Adrenalin 24.9.1, CS2 için AMD Fluid Motion Frames 2 ve AMD Radeon Anti-Lag 2 Vulkan desteğine sahip.

Tam Boyutta Gör AMD, bu teknolojinin AMD FSR (Fidelity Super Resolution) 2 ile birleştirildiğinde performansı ortalama 2,5 kat artırdığı söyleniyor. Testlere göre Baldur's Gate 3 ve F1 24 gibi oyunlar, HYPR-RX (AMD FSR 2 + AFMF 2) açıkken her senaryoda 2 katın üzerinde performans elde ediyor. Son olarak yeni sürücü, AMD Radeon Anti-Lag 2 artık Vulkan Counter-Strike 2 desteği sunuyor.

Oyunlara ek olarak yeni sürücü, video oynatma sırasında oluşan kusurlar ve görüntü kalitesini artırmak amacıyla yeni Geometrik Ölçeklendirme özelliğini de kullanıma sunuyor. Ancak bunun için RDNA 3 mimarili GPU'lara destek sunulacağını belirtelim. AMD Adrenalin 24.20.11.01 sürücüsüne buradan ulaşabilirsiniz. Sürüm notları ise şu şekilde;

Oyun Desteği

Frostpunk 2

God of War Ragnarök

Warhammer 40,000: Space Marine 2

The Sims 4 DirectX 11 Update

Genişletilmiş HYPR-Tune ve Radeon Boost desteği

AMD FidelityFX Super Resolution 3'ü kare oluşturma ile otomatik olarak yapılandırma desteği eklendi:

Black Myth: Wukong

Creatures of Ava

Frostpunk 2

God of War Ragnarök

AMD Radeon Anti-Lag 2'yi otomatik olarak yapılandırma desteği eklendi:

Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT

Düzeltilen Sorunlar ve İyileştirmeler

Warhammer 40,000: Space Marine 2 oynarken aralıklı sürücü zaman aşımı veya uygulama çökmesi .

Radeon RX 6600 XT gibi bazı AMD Grafik Ürünlerinde FINAL FANTASY XVI oynarken belirli ara sahneler sırasında aralıklı sürücü zaman aşımı veya uygulama çökmesi meydana geliyor .

Global Illumination Medium veya daha yüksek bir seviyedeyken Black Myth: Wukong oynarken aşırı koyu gölgeler veya doygunluğu azalmış renkler görülebilir .

Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT oyununu AMD Software: Adrenalin Edition Kayıt ve Yayın ve HDR açıkken oynarken oyun içinde ara sıra bozulmalar gözlemlenebilir .

Bazı ekran üstü katmanları etkinleştirildikten sonra AFMF devre dışı kalabilir.

AMD Yazılımı: Adrenalin Sürümü, sistem uyku modundan çıktığında beklenmedik şekilde başlayabilir.

AMD Software: Adrenalin Edition'da AV1 kodeği kullanılarak kayıt yapılırken ses ve görüntü zaman zaman senkron dışına çıkabilir.

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