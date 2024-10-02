AMD Adrenalin 24.9.1 sürücüsü yayınlandı: AFMF 2 geliyor

- AMD Adrenalin 24.9.1 sürücüsü yayınlandı
- Oyun Desteği
- Genişletilmiş HYPR-Tune ve Radeon Boost desteği
- Düzeltilen Sorunlar ve İyileştirmeler
- Yorumlar
AMD Adrenalin 24.9.1 sürücüsü yayınlandı
Güncelleme notlarına göre Radeon Adrenalin 24.9.1 sürücüsü, artık Warhammer 40,000: Space Marine 2, Frostpunk 2, God of War Ragnarök ve The Sims 4 DirectX 11 Update için destek getiriyor. Aynı zamanda, Black Myth: Wukong, Creatures of Ava, God of War Ragnarök ve Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT için de geliştirilmiş HYPR-Tune desteği mevcut.
Düzeltilen sorunlara gelirsek, sürücünün sistem uyku modunda tekrar başlatılması, AV1 sapma sorunları, FINAL FANTASY XVI ve Warhammer 40,000: Space Marine 2 özelinde RX 5700 XT ve RX 6600 XT özelinde yaşanan çökme sorunlarını çözüyor. Ayrıca, Adrenalin 24.9.1, CS2 için AMD Fluid Motion Frames 2 ve AMD Radeon Anti-Lag 2 Vulkan desteğine sahip.
Oyun Desteği
- Frostpunk 2
- God of War Ragnarök
- Warhammer 40,000: Space Marine 2
- The Sims 4 DirectX 11 Update
Genişletilmiş HYPR-Tune ve Radeon Boost desteği
AMD FidelityFX Super Resolution 3'ü kare oluşturma ile otomatik olarak yapılandırma desteği eklendi:
- Black Myth: Wukong
- Creatures of Ava
- Frostpunk 2
- God of War Ragnarök
AMD Radeon Anti-Lag 2'yi otomatik olarak yapılandırma desteği eklendi:
- Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT
Düzeltilen Sorunlar ve İyileştirmeler
- Warhammer 40,000: Space Marine 2 oynarken aralıklı sürücü zaman aşımı veya uygulama çökmesi .
- Radeon RX 6600 XT gibi bazı AMD Grafik Ürünlerinde FINAL FANTASY XVI oynarken belirli ara sahneler sırasında aralıklı sürücü zaman aşımı veya uygulama çökmesi meydana geliyor .
- Global Illumination Medium veya daha yüksek bir seviyedeyken Black Myth: Wukong oynarken aşırı koyu gölgeler veya doygunluğu azalmış renkler görülebilir .
- Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT oyununu AMD Software: Adrenalin Edition Kayıt ve Yayın ve HDR açıkken oynarken oyun içinde ara sıra bozulmalar gözlemlenebilir .
- Bazı ekran üstü katmanları etkinleştirildikten sonra AFMF devre dışı kalabilir.
- AMD Yazılımı: Adrenalin Sürümü, sistem uyku modundan çıktığında beklenmedik şekilde başlayabilir.
- AMD Software: Adrenalin Edition'da AV1 kodeği kullanılarak kayıt yapılırken ses ve görüntü zaman zaman senkron dışına çıkabilir.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.