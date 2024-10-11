Nvidia RTX 50 serisinin fiyatları netleşiyor: RTX 5090, 2.499 dolar olabilir!

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Tam Boyutta Gör Nvidia, Ocak ayında düzenlenecek CES 2025 kapsamında Blackwell tabanlı RTX 50 serisinin tanıtımını gerçekleştirecek. Teknoloji dünyasının merakla beklediği Nvidia GeForce RTX 50 serisi ekran kartlarına dair yeni bir sızıntı bu sefer kartların fiyatları hakkında bilgiler veriyor. Ancak özellikle üst seviyedeki fiyatlar bütçeleri zorlayabilir.

RTX 5090 cep yakabilir

Moore’s Law is Dead tarafından paylaşılan bilgilere göre Nvidia, yeni GeForce RTX 50 serisi ekran kartları için üst segmentte oldukça yüksek fiyatlar belirlemeyi planlıyor. Buna göre, amiral gemisi RTX 5090 modeli 1.999 ile 2.499 dolar arasında bir fiyat etiketine sahip olabilir. Bağlam açısından, RTX 4090 çıkış yaptığında 1.599 dolar fiyata sahipti.

Sadece RTX 5090 değil, diğer modellerde de yüksek fiyat etiketleri dikkat çekiyor. RTX 5080 modelinin 1.199 ila 1.499 dolar arasında, RTX 5070 modelinin ise 599 ila 699 dolar arasında bir fiyatla piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Bu fiyat aralıkları, özellikle performans arayan kullanıcılar için büyük yatırımlar anlamına geliyor.

Nvidia RTX 5090, 5080 ve 5070 yakında geliyor? İşte beklenenler 1 gün önce eklendi

Geçmişte RTX 4090’ın yüksek fiyatına rağmen oldukça popüler bir ürün olduğunu gördük. Kripto madenciliği ve yapay zeka çalışmaları, satışları olumlu yönde etkilemişti. Ayrıca AMD tarafından tepe seviyede rekabet olmaması firmanın işlerini kolaylaştırmıştı. AMD, bu nesilde de Nvidia’ya karşı üst segmentte rakip olmayacak.

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