Nvidia RTX 50 serisinin fiyatları netleşiyor: RTX 5090, 2.499 dolar olabilir!

RTX 5090 cep yakabilir
Moore’s Law is Dead tarafından paylaşılan bilgilere göre Nvidia, yeni GeForce RTX 50 serisi ekran kartları için üst segmentte oldukça yüksek fiyatlar belirlemeyi planlıyor. Buna göre, amiral gemisi RTX 5090 modeli 1.999 ile 2.499 dolar arasında bir fiyat etiketine sahip olabilir. Bağlam açısından, RTX 4090 çıkış yaptığında 1.599 dolar fiyata sahipti.
Sadece RTX 5090 değil, diğer modellerde de yüksek fiyat etiketleri dikkat çekiyor. RTX 5080 modelinin 1.199 ila 1.499 dolar arasında, RTX 5070 modelinin ise 599 ila 699 dolar arasında bir fiyatla piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Bu fiyat aralıkları, özellikle performans arayan kullanıcılar için büyük yatırımlar anlamına geliyor.
Geçmişte RTX 4090’ın yüksek fiyatına rağmen oldukça popüler bir ürün olduğunu gördük. Kripto madenciliği ve yapay zeka çalışmaları, satışları olumlu yönde etkilemişti. Ayrıca AMD tarafından tepe seviyede rekabet olmaması firmanın işlerini kolaylaştırmıştı. AMD, bu nesilde de Nvidia’ya karşı üst segmentte rakip olmayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
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