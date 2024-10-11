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    Nvidia RTX 50 serisinin fiyatları netleşiyor: RTX 5090, 2.499 dolar olabilir!

    Nvidia’nın Ocak ayında CES kapsamında tanıtacağı Blackwell tabanlı RTX 50 serisinin fiyatları netleşiyor. RTX 50 serisi ilk etapta RTX 5090, RTX 5080 ve RTX 5070 modellerinden oluşacak.
    Nvidia RTX 5090, RTX 5080 ve RTX 5070 fiyatları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Nvidia, Ocak ayında düzenlenecek CES 2025 kapsamında Blackwell tabanlı RTX 50 serisinin tanıtımını gerçekleştirecek. Teknoloji dünyasının merakla beklediği Nvidia GeForce RTX 50 serisi ekran kartlarına dair yeni bir sızıntı bu sefer kartların fiyatları hakkında bilgiler veriyor. Ancak özellikle üst seviyedeki fiyatlar bütçeleri zorlayabilir.

    RTX 5090 cep yakabilir

    Moore’s Law is Dead tarafından paylaşılan bilgilere göre Nvidia, yeni GeForce RTX 50 serisi ekran kartları için üst segmentte oldukça yüksek fiyatlar belirlemeyi planlıyor. Buna göre, amiral gemisi RTX 5090 modeli 1.999 ile 2.499 dolar arasında bir fiyat etiketine sahip olabilir. Bağlam açısından, RTX 4090 çıkış yaptığında 1.599 dolar fiyata sahipti.

    Sadece RTX 5090 değil, diğer modellerde de yüksek fiyat etiketleri dikkat çekiyor. RTX 5080 modelinin 1.199 ila 1.499 dolar arasında, RTX 5070 modelinin ise 599 ila 699 dolar arasında bir fiyatla piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Bu fiyat aralıkları, özellikle performans arayan kullanıcılar için büyük yatırımlar anlamına geliyor.

    Geçmişte RTX 4090’ın yüksek fiyatına rağmen oldukça popüler bir ürün olduğunu gördük. Kripto madenciliği ve yapay zeka çalışmaları, satışları olumlu yönde etkilemişti. Ayrıca AMD tarafından tepe seviyede rekabet olmaması firmanın işlerini kolaylaştırmıştı. AMD, bu nesilde de Nvidia’ya karşı üst segmentte rakip olmayacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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