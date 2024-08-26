Nvidia RTX 5060 mobil GPU'su daha az güç ile RTX 4070 mobil performansı sunacak

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Nvidia’nın yeni nesil GeForce RTX 5060 "Blackwell" laptop GPU'su, performansıyla oyuncuların aklını çelebilir. Çinli dizüstü bilgisayar ve PC üreticisi Hasee'nin düzenlediği bir etkinlikte ortaya çıkan bilgilere göre, bu yeni GPU, RTX 4060'a kıyasla hem daha düşük güç tüketimi sunacak hem de gelişmiş performans vaat edecek.

Güç tüketimi düşüyor

Etkinlik sırasında şirketin başkanı Wu Haijun, yeni nesil PC'lerden neler beklenebileceği hakkında konuştu ve konuşma sırasında ilginç bir şekilde Nvidia’nın yeni nesil RTX 50 “Blackwell” serisi hakkında bazı önemli bilgiler verdi. Aktarılanlara göre GeForce RTX 50 Blackwell serisi, piyasaya çıktığında GDDR7 belleği destekleyen ilk GPU'lar olacak. GDDR7, mevcut bellek teknolojilerine kıyasla daha yüksek bant genişliği ve VRAM kapasitesi sunarak, oyun performansını önemli ölçüde artırmayı hedefliyor. Özellikle RTX 5060, bu yeni nesil belleğin avantajlarını sonuna kadar kullanacak ancak kapasitenin 8 GB olacağı söyleniyor. Bu, günümüz standartları için çok sınırda yer alıyor artık.

AMD RX 8800 XT, RTX 4080 performansını yarı fiyatına sunabilir 3 gün önce eklendi

RTX 5060 GPU'sunun güç tüketimi de dikkat çekici. Şu anki RTX 4060 Laptop GPU'su maksimum 140W TGP ile çalışırken, Wu Haijun’e göre RTX 5060'da bu değer 115W'a düşecek. Bu, özellikle ince ve hafif oyun platformları için önemli bir avantaj sağlayacak.

RTX 4070 seviyesinde performans

RTX 5060 GPU'sunun performans açısından da iddialı olduğu belirtiliyor. Hasee CEO'su Wu Haijun, bu GPU'nun RTX 4070 Laptop GPU'suna benzer bir performans sunacağını ve özellikle ray tracing senaryolarında bu çipi geçebileceğini ifade etti. Rasterizasyon performansında ise RTX 4070'e oldukça yakın sonuçlar elde edileceği söyleniyor. Nvidia’nın RTX 50 serisi ayrıca yeni nesil DLSS ve yükseltme teknolojileriyle donatılmış olarak gelecek.

Eğer bu bilgiler doğruysa Nvidia, RTX 5060 mobil ekran kartında da yine dizüstü bilgisayar pazarını domine edebilir. Üstelik daha düşük güç tüketimi mobil platformlar için oldukça değerli.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Nvidia RTX 5060 Laptop GPU'su RTX 4070 performansı sunacak