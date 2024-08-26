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    Nvidia RTX 5060 mobil GPU'su daha az güç ile RTX 4070 mobil performansı sunacak

    Çinli dizüstü bilgisayar ve PC üreticisi Hasee'ye göre Nvidia’nın GeForce RTX 5060 “Blackwell” dizüstü bilgisayar GPU'su RTX 4070 seviyesinde performans sunacak.
    Nvidia RTX 5060 Laptop GPU'su RTX 4070 performansı sunacak Tam Boyutta Gör
    Nvidia’nın yeni nesil GeForce RTX 5060 "Blackwell" laptop GPU'su, performansıyla oyuncuların aklını çelebilir. Çinli dizüstü bilgisayar ve PC üreticisi Hasee'nin düzenlediği bir etkinlikte ortaya çıkan bilgilere göre, bu yeni GPU, RTX 4060'a kıyasla hem daha düşük güç tüketimi sunacak hem de gelişmiş performans vaat edecek.

    Güç tüketimi düşüyor

    Etkinlik sırasında şirketin başkanı Wu Haijun, yeni nesil PC'lerden neler beklenebileceği hakkında konuştu ve konuşma sırasında ilginç bir şekilde Nvidia’nın yeni nesil RTX 50 “Blackwell” serisi hakkında bazı önemli bilgiler verdi. Aktarılanlara göre GeForce RTX 50 Blackwell serisi, piyasaya çıktığında GDDR7 belleği destekleyen ilk GPU'lar olacak. GDDR7, mevcut bellek teknolojilerine kıyasla daha yüksek bant genişliği ve VRAM kapasitesi sunarak, oyun performansını önemli ölçüde artırmayı hedefliyor. Özellikle RTX 5060, bu yeni nesil belleğin avantajlarını sonuna kadar kullanacak ancak kapasitenin 8 GB olacağı söyleniyor. Bu, günümüz standartları için çok sınırda yer alıyor artık.

    RTX 5060 GPU'sunun güç tüketimi de dikkat çekici. Şu anki RTX 4060 Laptop GPU'su maksimum 140W TGP ile çalışırken, Wu Haijun’e göre RTX 5060'da bu değer 115W'a düşecek. Bu, özellikle ince ve hafif oyun platformları için önemli bir avantaj sağlayacak.

    RTX 4070 seviyesinde performans

    RTX 5060 GPU'sunun performans açısından da iddialı olduğu belirtiliyor. Hasee CEO'su Wu Haijun, bu GPU'nun RTX 4070 Laptop GPU'suna benzer bir performans sunacağını ve özellikle ray tracing senaryolarında bu çipi geçebileceğini ifade etti. Rasterizasyon performansında ise RTX 4070'e oldukça yakın sonuçlar elde edileceği söyleniyor. Nvidia’nın RTX 50 serisi ayrıca yeni nesil DLSS ve yükseltme teknolojileriyle donatılmış olarak gelecek.

    Eğer bu bilgiler doğruysa Nvidia, RTX 5060 mobil ekran kartında da yine dizüstü bilgisayar pazarını domine edebilir. Üstelik daha düşük güç tüketimi mobil platformlar için oldukça değerli.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 1 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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