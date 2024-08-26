Nvidia RTX 5060 mobil GPU'su daha az güç ile RTX 4070 mobil performansı sunacak

Güç tüketimi düşüyor
Etkinlik sırasında şirketin başkanı Wu Haijun, yeni nesil PC'lerden neler beklenebileceği hakkında konuştu ve konuşma sırasında ilginç bir şekilde Nvidia’nın yeni nesil RTX 50 “Blackwell” serisi hakkında bazı önemli bilgiler verdi. Aktarılanlara göre GeForce RTX 50 Blackwell serisi, piyasaya çıktığında GDDR7 belleği destekleyen ilk GPU'lar olacak. GDDR7, mevcut bellek teknolojilerine kıyasla daha yüksek bant genişliği ve VRAM kapasitesi sunarak, oyun performansını önemli ölçüde artırmayı hedefliyor. Özellikle RTX 5060, bu yeni nesil belleğin avantajlarını sonuna kadar kullanacak ancak kapasitenin 8 GB olacağı söyleniyor. Bu, günümüz standartları için çok sınırda yer alıyor artık.
RTX 5060 GPU'sunun güç tüketimi de dikkat çekici. Şu anki RTX 4060 Laptop GPU'su maksimum 140W TGP ile çalışırken, Wu Haijun’e göre RTX 5060'da bu değer 115W'a düşecek. Bu, özellikle ince ve hafif oyun platformları için önemli bir avantaj sağlayacak.
RTX 4070 seviyesinde performans
RTX 5060 GPU'sunun performans açısından da iddialı olduğu belirtiliyor. Hasee CEO'su Wu Haijun, bu GPU'nun RTX 4070 Laptop GPU'suna benzer bir performans sunacağını ve özellikle ray tracing senaryolarında bu çipi geçebileceğini ifade etti. Rasterizasyon performansında ise RTX 4070'e oldukça yakın sonuçlar elde edileceği söyleniyor. Nvidia’nın RTX 50 serisi ayrıca yeni nesil DLSS ve yükseltme teknolojileriyle donatılmış olarak gelecek.
Eğer bu bilgiler doğruysa Nvidia, RTX 5060 mobil ekran kartında da yine dizüstü bilgisayar pazarını domine edebilir. Üstelik daha düşük güç tüketimi mobil platformlar için oldukça değerli.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.