Dünyanın ilk etkileşimli 3D hologramı geliştirildi

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Tam Boyutta Gör 3D hologramlar uzunca süredir var olsa da, filmlerde gördüğümüz gibi interaktif holografik elementler henüz hayata geçirilemedi. Ancak İspanyol araştırmacıların geliştirdiği bu yeni teknoloji ile yakında bu hayal gerçeğe dönüşebilir. İspanya'nın Navarra Kamu Üniversitesi'nden Dr. Elodie Bouzbib ve ekibi, fiziksel olarak etkileşime girilebilen dünyanın ilk 3D hologramını geliştirdiğini iddia ediyor.

Hologramlar genellikle "süpürmeli hacimsel" (swept volumetric) ekranlarla oluşturulur. Bu teknoloji, görüntülerin saniyede yaklaşık 3000 kez farklı yüksekliklere projeksiyonla yansıtılması ve bu yansımaların sert, titreşimli bir yüzey olan difüzör (yayıcı) üzerinde gösterilmesi ile çalışır. Bu da, özel gözlük ya da başlık gerekmeden üç boyutlu bir nesne izlenimi yaratır. Difüzör o kadar hızlı hareket eder ki, insan gözü tarafından çoğunlukla algılanamaz. Ancak, hologramla etkileşime girmeye çalıştığınız anda bir parmağınızı kaybedebilir veya makineyi tamamen kırabilirsiniz.

Çözüm: Elastik bantlı difüzörler

Kulağa basit gibi gelse de, ekip birçok farklı materyali, elastikiyet ve histerezis (gerildikten sonra orijinal şekline dönebilme) kadar optik özellikleri açısından da test etti. Projektör ekranı materyalinden silikona kadar çeşitli malzemeler denendi. Sonunda, FlexiVol isimli sistemlerinde “elastik bantları” en uygun malzeme olarak seçtiler, ancak tam olarak ne tür bir elastik bant kullandıklarını belirtmediler.

Telefon ekranlarında alışık olduğumuz hareketleri (kaydırma, dokunarak seçim, sıkıştırma, döndürme ve daha fazlası) kullanarak, kullanıcılar bu elastik difüzör sayesinde holografik nesneleri etkili bir şekilde kontrol edip etkileşimde bulunabiliyor.

3D fareden çok daha kolay ve sezgisel

Hologramlarla ya da diğer 3D ortamlarla etkileşim kurmanın standart yöntemi "3D fare"dir. Bu cihaz, uzay üssündeki bir kontrol panelinden çıkmış gibi görünür, son derece hassastır ama alışmadan hızlı kullanımı zordur.

Konsepti doğrulamak için ekip, 18 katılımcının 3D fareyi FlexiVol'e karşı karşıya getirdiği üç kullanım testi gerçekleştirdi: bir nesneyi seçme, iz sürme ve yerleştirme (bir nesneyi başka bir nesnenin içine oturtma).

Tam Boyutta Gör Seçim testinde, kullanıcılar topu parmaklarıyla dürtmede (seçmede) 3D fareye göre önemli ölçüde daha hızlıydı. İz sürme testinde, hız açısından benzer sonuçlar alındı; ancak iz yolları üst üste bindirilerek karşılaştırıldığında, FlexiVol kullanıcılarının izleri çok daha doğruydu. Tahmin edilebileceği gibi, yerleştirme testinde FlexiVol, parmaklarınızla tutup fırlatma yaklaşımıyla çok daha sezgisel bir şekilde ezici bir farkla kazandı.

127.000 ppi ile dünyanın en yoğun ekranı geliştirildi 1 hf. önce eklendi

Katılımcı sayısı sadece 18 kişiyle sınırlı olsa da, %94’ü süre açısından, %67’si de doğruluk açısından FlexiVol ile daha rahat olduklarını belirtti. Uzanma yönteminin fareye göre daha doğru, daha doğal ve daha az sinir bozucu olduğunu söylediler.

Dr. Bouzbib, dokunsal geri bildirimi simüle etmek için odaklanmış ultrason veya iletken iplikler kullanarak tasarımı daha da geliştirmeyi düşündüğünü belirtti.

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