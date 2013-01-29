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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

5.Nesil iPad'den ilk görüntüler sızdı; daha ince ve daha küçük.

6 yıl
1,9b
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72
iPad
Shady
Haber Editörü
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5.Nesil iPad'den ilk görüntüler sızdı; daha ince ve daha küçük.
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Tim Cook'un son açıklamalarıyla birlikte yoldaki ürünleri daha fazla merak edilmeye başlanan Apple, 5.nesil iPad ile iPad Mini'nin tasarımını iPad ailesi için standartlaştıracak gibi görünüyor.

9to5Mac sitesi tarafından yayınlanan ancak sitenin kendi kaynaklarına doğrulatamadığı fotoğraflarda iPad Mini'den daha büyük, ancak birebir aynı tasarımda daha büyük bir iPad arka kasası görülmekte. Fotoğraflarda büyük olmasına rağmen kasanın iPad Mini kadar ince olduğu gözlerden kaçmazken; fotoğrafları ulaştıran kaynaklar, fotoğraftaki kasanın 9.7 inçlik 5.nesil olduğuna ait olduğunu iddia etmekte. Öte yandan kasanın üst tarafında yer alan siyah bölüm bahsi geçen iPad'in hücresel ağ destekli model olduğunu kanıtlıyor.

5.Nesil iPad'den ilk görüntüler sızdı; daha ince ve daha küçük.
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9to5Mac'in yayınladığı fotoğraflar iLounge'ın güvenilir kaynaklarından aldığı 5.nesil iPad'in iPad Mini'nin tasarım çizgilerine sahip olacağı yönündeki iddia ile örtüşüyor. Fotoğraflarda iPad Mini standart olarak kabul edildiğinde 5.nesil iPad'in mevcut iPad modellerine göre ciddi oranda küçüleceği görülüyor. Diğer bir deyişle ilk nesilden bu yana iPad'in tasarım anlamında eleştirildiği başlıca noktalardan biri olan kalın çerçeve ile ağırlık ve incelik unsurları; 5.nesil iPad ile kullanıcıların beklediği boyutlara gelecek.

5.Nesil iPad'den ilk görüntüler sızdı; daha ince ve daha küçük.
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Son olarak iPad ailesinde önümüzdeki aylarda yaşanması muhtemel ihtimali hatırlamakta fayda var. Gerek iOS 6.1'in son betasında 128GB'lık iOS cihazının gün yüzüne çıkması, gerek 9to5Mac'in envanter sistemlerinde 128GB'lık 4.Nesil iPad'in kayıtlarının yapıldığı bilgisini alması gerekse de iLounge ekibinin 5.Nesil iPad'in Eylül-Ekim döneminde çıkacağı yönündeki iddiası bir arada değerlendirildiğinde; Apple'ın, önceki yıllarda yeni nesil iPad'in tanıtımını gerçekleştirdiği Mart-Nisan döneminde yeni nesil iPad'i değil 128GB'lık 4.Nesil iPad'i lanse edecek ve iPad'in normal döngüsünü Eylül-Ekim dönemine kaydıracağını söyleyebiliriz.


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iscanthere 6 yıl
Bu tasarım ilk ipod touch 5 te çıkmıştı zaten
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sarjaleti 6 yıl
Tasarım iyi yine.
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'Sefa 6 yıl
Rakipsiz bir şekilde devam ediyor iPad
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Doanc4n 6 yıl
Tablet telefon gibi değil daha fazla alan gerekiyor, bunu yapması iyi oldu ama 16 lığı kaldırıp 32-64-128 olarak satsın. Fiyatları da 16-32-64 gibi olsun.
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gx2delete 6 yıl
Firmanın sürekli yeni ürün çıkartması bende güvensizlik yaratıyor. Hem fiyatlarını son ürün çıkana kadar sabit tutacaksın, hiç bir indirim yapmayacaksın hem de ürünlerini 3-5 ayda bir yenileyeceksin. Bu bence müşterilerini ahmak yerine koymaktır. Hem de müşterilerinin firmaya TAPTIĞINI bile bile yapılmaktadır.
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One_Shot 6 yıl
DH Misafiri
a1g0rithm, ben teşekkür ederim. Maalesef bazı insanlar hala Appleın gücünü anlamış değil, bırakın ona tapmamayı, onu haşa sevmiyorlar bile. Elbet insanoğlu yaptığı yanlışdan er ya da geç dönecektir bundan adım gibi eminim. Ama önemli olan şey ne zaman dönecekleri. Umarım bu geç olmaz ve yüce Steve Jobsın kemikleri daha fazla sızlamaz.

sen apple a steve jobs a tapmaya devam et Allah(c.c) ile bir tutuyor, bunları insan yerine koymamak lazım
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DH Misafiri 6 yıl
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cengizhan1903 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Ek-kazanç için toplantımız başlamak üzere hemen tıkla toplantıya katıl..

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bunela
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inexo 6 yıl
haftalar önce böyle olacağını söylemiştim ve çıktı...

artık apple da bizi şaşırtan bir şey olmuyor bu üzücü.
şayet kötü bir tasarım değil olması gereken olmuş
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eminsayin 6 yıl
Bu yeni tasarımları beğenmedim
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XanthiN 6 yıl
Çok kötü
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__Nikolaus__ 6 yıl
Her urunu her donemde bir miktar inceliyor , ortalama bir hesapla 2025 de apple urunu diye birsey kalmayacak
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