5.Nesil iPad'den ilk görüntüler sızdı; daha ince ve daha küçük.

Tim Cook'un son açıklamalarıyla birlikte yoldaki ürünleri daha fazla merak edilmeye başlanan Apple, 5.nesil iPad ile iPad Mini'nin tasarımını iPad ailesi için standartlaştıracak gibi görünüyor.

9to5Mac sitesi tarafından yayınlanan ancak sitenin kendi kaynaklarına doğrulatamadığı fotoğraflarda iPad Mini'den daha büyük, ancak birebir aynı tasarımda daha büyük bir iPad arka kasası görülmekte. Fotoğraflarda büyük olmasına rağmen kasanın iPad Mini kadar ince olduğu gözlerden kaçmazken; fotoğrafları ulaştıran kaynaklar, fotoğraftaki kasanın 9.7 inçlik 5.nesil olduğuna ait olduğunu iddia etmekte. Öte yandan kasanın üst tarafında yer alan siyah bölüm bahsi geçen iPad'in hücresel ağ destekli model olduğunu kanıtlıyor.

9to5Mac'in yayınladığı fotoğraflar iLounge'ın güvenilir kaynaklarından aldığı 5.nesil iPad'in iPad Mini'nin tasarım çizgilerine sahip olacağı yönündeki iddia ile örtüşüyor. Fotoğraflarda iPad Mini standart olarak kabul edildiğinde 5.nesil iPad'in mevcut iPad modellerine göre ciddi oranda küçüleceği görülüyor. Diğer bir deyişle ilk nesilden bu yana iPad'in tasarım anlamında eleştirildiği başlıca noktalardan biri olan kalın çerçeve ile ağırlık ve incelik unsurları; 5.nesil iPad ile kullanıcıların beklediği boyutlara gelecek.

Son olarak iPad ailesinde önümüzdeki aylarda yaşanması muhtemel ihtimali hatırlamakta fayda var. Gerek iOS 6.1'in son betasında 128GB'lık iOS cihazının gün yüzüne çıkması, gerek 9to5Mac'in envanter sistemlerinde 128GB'lık 4.Nesil iPad'in kayıtlarının yapıldığı bilgisini alması gerekse de iLounge ekibinin 5.Nesil iPad'in Eylül-Ekim döneminde çıkacağı yönündeki iddiası bir arada değerlendirildiğinde; Apple'ın, önceki yıllarda yeni nesil iPad'in tanıtımını gerçekleştirdiği Mart-Nisan döneminde yeni nesil iPad'i değil 128GB'lık 4.Nesil iPad'i lanse edecek ve iPad'in normal döngüsünü Eylül-Ekim dönemine kaydıracağını söyleyebiliriz.