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    “5D” bellek kristalleri ile veriler sonsuza kadar saklanacak

    Southampton Üniversitesi bilim insanları, 5D bellek kristali sayesinden verilerin milyarlarca yıl boyunca güvenli bir şekilde depolanabileceğini gözler önüne serdi.
    “5D” bellek kristalleri ile veriler sonsuza kadar saklanacak Tam Boyutta Gör
    Southampton Üniversitesi'nde görev yapan bilim insanları, insan genomunu "5D bellek kristali" adı verilen devrim niteliğindeki bir veri depolama formatında saklamayı başardı. Bu teknoloji, milyarlarca yıl boyunca varlığını sürdürebilecek bir veri depolama çözümü sunuyor.

    Southampton Üniversitesi Optoelektronik Araştırma Merkezi'nde (ORC) geliştirilen 5D bellek kristali, diğer veri depolama formatlarının aksine zamanla bozulmadan kalabiliyor. 360 terabayta kadar veri saklayabilen bu kristal, 1000°C'ye kadar yüksek sıcaklıklara ve aşırı koşullara dayanabiliyor.

    Bu kristal, kimyasal ve termal açıdan en dayanıklı malzemelerden biri olan kuvars ile eşdeğer bir yapıya sahip. Kozmik radyasyona, aşırı sıcaklıklara ve fiziksel darbelere karşı direnç gösteren kristal, doğrudan 10 tonluk bir kuvvetin altında bile değişmeden kalabiliyor. Peki nasıl çalışıyor? Femtosaniye lazerler kullanılarak, veriler kristalin içine üç boyutlu bir ızgara şeklinde yazdırılıyor. Kristalin farklı katmanları ve ışığın polarizasyonu gibi ek boyutlar sayesinde aynı noktaya çok daha fazla veri sığdırılabiliyor. Bu sayede küçük bir kristal parçası, terabaytlarca bilgiyi depolayabiliyor.

    Sonsuzluğun anahtarı

    “5D” bellek kristalleri ile veriler sonsuza kadar saklanacak Tam Boyutta Gör
    Kristalin sunduğu dayanıklılık ve uzun ömür, sadece insanlığı değil, aynı zamanda nesli tükenme tehlikesi altında olan bitki ve hayvan türlerini de gelecekte yeniden hayata döndürme potansiyeli taşıyor. Southampton ekibi, bu kristalin içinde insan genomunu başarıyla depoladı. İnsan genomu üzerindeki yaklaşık üç milyar harf, her bir harfin doğru pozisyonda olduğundan emin olmak için 150 kez dizilendi. Her ne kadar bugün sadece genetik bilgiyi kullanarak karmaşık canlıları sentetik olarak üretmek mümkün olmasa da bu adımlar büyük önem taşıyor.

    Öte yandan insan genomunun kaydedildiği kristal, Avusturya'nın Hallstatt bölgesindeki bir tuz mağarasında yer alan "İnsanlığın Hafızası" adlı özel bir zaman kapsülünde saklanıyor. Kristalin içindeki verilerin gelecekte insanlıktan sonra var olacak zeki bir tür veya makineler tarafından keşfedilme ihtimaline karşı, içindeki bilgilerin nasıl kullanılacağını gösteren görsel ipuçları da kristale işlenmiş durumda. Kristal üzerinde, DNA molekülünün dört bazı (adenin, sitozin, guanin ve timin) ve bu bazların moleküler yapıları ile birlikte, genlerin kromozomlarda nasıl konumlandığına dair bilgiler de yer alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34savas34 1 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 4 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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