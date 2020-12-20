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    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    5G'deki güvenlik açıkları akıllı telefon kullanıcılarını risk altına sokuyor

    5G'de keşfedilen güvenlik açıkları akıllı telefon kullanıcılarını saldırı riskiyle karşı karşıya bırakıyor. Açıklar, internet erişiminin engellenmesine ve trafiğe müdahale edilmesine olanak sağlıyor.
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    Güvenlik
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    5G'deki güvenlik açıkları akıllı telefon kullanıcılarını risk altına sokuyor
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    Positive Technologies bünyesinde görev yapan güvenlik araştırmacıları, 5G protokollerinde yer alan güvenlik açıklarının, kullanıcıların akıllı telefonlarına saldırmak için kullanılabileceğini ortaya çıkardı.

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    Bilgisayar korsanlarının "uzun süredir devam eden" bu açıklardan faydalanarak kullancıların internet erişimini engelleyebilecekleri ve ağ trafiğine müdahale edebilecekleri belirtiliyor.

    Uzmanlar, 5G protokollerindeki güvenlik açıklarının hacker'lara; abonelere ve operatörün ağına saldırma olanağı sağladığını söyledi. Bu tür saldırılar uluslararası dolaşım ağından, operatörün ağından veya hizmetlere erişim sağlayan ortak ağlardan bile gerçekleştirilebilir.

    5G'deki güvenlik açıkları akıllı telefon kullanıcılarını risk altına sokuyor
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    DoS saldırısına zemin hazırlıyor

    Özellikle kritik HTTP/2 protokolünde güvenlik açıkları var. Bunlar da bilgisayar korsanlarının kullanıcılara karşı DoS (Denial of Service / Hizmet Engelleme) saldırıları düzenlemesine fırsat sunuyor.

    Positive Technologies araştırmacıları tarafından hazırlanan raporda, abone bağlantılarının kurulmasında kullanılan PFCP protokolünde de güvenlik açıkları ve bazı sorunların olduğuna dikkat çekildi.



    Kaynakça https://positive-tech.com/knowledge-base/research/5g-sa-core-security-research/ https://www.techrepublic.com/article/5g-standalone-networks-may-have-more-vulnerabilities-than-you-think/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Romeo84 1 gün ( Mesaj Silindi )
    şu 5g istasyonlarını yakanlarla, düz dünyacılar aynı kişiler...
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu haberden sonra Avrupa, ikinci bir 5G baz istasyonuna yapılması muhtemel saldırısına karşı hazırlanıyordu
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    Rachsuchtig 1 gün ( Mesaj Silindi ) Furkooo85
    O saldiranlarin bunu okuyup anlayacagini sanmiyorum ama git 5G kanser/korona yapyior de hemen aleve verirler istasyonlari
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    BuBBa123 (özer özer) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    bende ülkede 5g niye yok diodum meğer bizi düşünüolarmiş sevgili operatörler...

    5g yoksa güvenlik aciğida yoktur :D
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    joven 1 gün ( Mesaj Silindi )
    İnternet ve güvenlik asla ikisi örtüşmez
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