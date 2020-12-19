Dünyanın ilk MicroLED ekranlı akıllı saati duyuruldu: Aphaea Watch

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Çinli elektronik üreticisi Konka, akıllı saat pazarında bir ilke imza attı. Şirketin Çin'de düzenlenen bir konferansta duyurduğu Aphaea Watch, dünyanın ilk MicroLED ekranlı akıllı saati oldu.

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Cihazda DCI-P3 renk gamının yüzde 147'sini kapsayan 2 inç MicroLED ekran var. Maksimum parlaklık değeri 1500 cd/m2'ye (nit) ulaşıyor. Konka Aphaea Watch'un tek şarjla 35 güne kadar pil ömrü sunabildiği belirtildi.

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MicroLED'in ne gibi avantajları var?

Akıllı saatin en dikkat çekici özelliklerinden biri -30 ila 70 santigrat derece arasındaki sıcaklıklarda çalışabilmesi. MicroLED ekran derin siyah renk, hızlı tepki süresi ve yüksek kontrast oranı gibi avantajlar sağlıyor.

MicroLED, OLED ekranlardan daha yüksek parlaklığa sahip. Ayrıca inorganik yapısı nedeniyle OLED'den daha kararlı bir teknoloji. Konka, saatin ekran üreticisini açıklamasa da kaynaklar bu firmanın BOE olduğunu söylüyor.

https://www.ithome.com/0/525/495.htm

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