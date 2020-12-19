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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dünyanın ilk MicroLED ekranlı akıllı saati duyuruldu: Aphaea Watch

    Konka dünyanın ilk MicroLED ekranlı akıllı saatini duyurdu. Aphaea Watch isimli saat 35 güne kadar pil ömrü sunarken, -30 ila 70 santigrat derece arasındaki sıcaklıklarda çalışabiliyor.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Onur Seven
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    Dünyanın ilk MicroLED ekranlı akıllı saati duyuruldu: Aphaea Watch
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    Çinli elektronik üreticisi Konka, akıllı saat pazarında bir ilke imza attı. Şirketin Çin'de düzenlenen bir konferansta duyurduğu Aphaea Watch, dünyanın ilk MicroLED ekranlı akıllı saati oldu.

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    Cihazda DCI-P3 renk gamının yüzde 147'sini kapsayan 2 inç MicroLED ekran var. Maksimum parlaklık değeri 1500 cd/m2'ye (nit) ulaşıyor. Konka Aphaea Watch'un tek şarjla 35 güne kadar pil ömrü sunabildiği belirtildi.

    Dünyanın ilk MicroLED ekranlı akıllı saati duyuruldu: Aphaea Watch
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    MicroLED'in ne gibi avantajları var?

    Akıllı saatin en dikkat çekici özelliklerinden biri -30 ila 70 santigrat derece arasındaki sıcaklıklarda çalışabilmesi. MicroLED ekran derin siyah renk, hızlı tepki süresi ve yüksek kontrast oranı gibi avantajlar sağlıyor.

    MicroLED, OLED ekranlardan daha yüksek parlaklığa sahip. Ayrıca inorganik yapısı nedeniyle OLED'den daha kararlı bir teknoloji. Konka, saatin ekran üreticisini açıklamasa da kaynaklar bu firmanın BOE olduğunu söylüyor.



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    aslimdayok (suleyman ..................................................) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Forumuser31
    senin yorumunu ben napiyim
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    kayamtky 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Şu ana kadar satılan akıllı saatlerin hepsinde siyahlar tam siyah değil, hepsinde ışık sızması bariz şekilde fark ediliyor.
    Micro-led ekranlarla bu problem umarım çözülür.

    Ama bence gelecekte en iyi çözüm kitap okuyucular için üzerinde uğraşılan renkli e-ink ekranların geliştirilmesi ile çözüleceği kanaatindeyim.
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    eapantherea (354D 437) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    http://lcdtech.info/en/data/pixel.size.htm



    Abi bir yerlerde bir hata olsa gerek, buradan hesap yapmaya calistim, 30um yani 0.03mm bir piksel boyutu olsun diye 1:1 oranla çözünürlüğü bulmaya calistigimda 1180*1180 (834ppi 2” icin) gibi bir sey cikiyor.. Bu mikro led icin ‘imkansiz’ bir deger.. Normal lcd-led-mini led-oled icin bile imkansiz neredeyse (yanj seri uretim ornegini gormuslugumuz yok) cunku.. Eger boyle bir teknoloji varsa ben almak istiyorun bu saati anasini satayim.. 😂
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    eapantherea (354D 437) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Haber cok guzel, burada haber yapmaniz da cok guzel.. Bir de diger arkadasin dedigi gibi kac piksel oldugunu yazsaydiniz.. Cunku bu mikroled teknolojisinde henuz ledleri cok asiri kucultup kucuk alana fazla piksel sigdiramiyorlar... 110 ince 4k ekran filan yapiyorlar henuz..
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    androidmakaleniz (Android Makaleniz) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Ne varsa çinlilerde var her şeyi bunlar yapıyor helal olsun.
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    Ussuz (mehmet ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Çözünürlük ne? 15x15 falan mı?
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    palamutix 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Markası Apple olsa burası karışmıştı
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    Forumuser31 2 gün ( Mesaj Silindi )
    napim
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