Dünyanın ilk MicroLED ekranlı akıllı saati duyuruldu: Aphaea Watch

Çinli elektronik üreticisi Konka, akıllı saat pazarında bir ilke imza attı. Şirketin Çin'de düzenlenen bir konferansta duyurduğu Aphaea Watch, dünyanın ilk MicroLED ekranlı akıllı saati oldu.İlginizi Çekebilir Oppo Watch'un ekran özellikleri resmiyet kazandı
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Cihazda DCI-P3 renk gamının yüzde 147'sini kapsayan 2 inç MicroLED ekran var. Maksimum parlaklık değeri 1500 cd/m2'ye (nit) ulaşıyor. Konka Aphaea Watch'un tek şarjla 35 güne kadar pil ömrü sunabildiği belirtildi.
MicroLED'in ne gibi avantajları var?
Akıllı saatin en dikkat çekici özelliklerinden biri -30 ila 70 santigrat derece arasındaki sıcaklıklarda çalışabilmesi. MicroLED ekran derin siyah renk, hızlı tepki süresi ve yüksek kontrast oranı gibi avantajlar sağlıyor.
MicroLED, OLED ekranlardan daha yüksek parlaklığa sahip. Ayrıca inorganik yapısı nedeniyle OLED'den daha kararlı bir teknoloji. Konka, saatin ekran üreticisini açıklamasa da kaynaklar bu firmanın BOE olduğunu söylüyor.
https://www.ithome.com/0/525/495.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Micro-led ekranlarla bu problem umarım çözülür.
Ama bence gelecekte en iyi çözüm kitap okuyucular için üzerinde uğraşılan renkli e-ink ekranların geliştirilmesi ile çözüleceği kanaatindeyim.
Abi bir yerlerde bir hata olsa gerek, buradan hesap yapmaya calistim, 30um yani 0.03mm bir piksel boyutu olsun diye 1:1 oranla çözünürlüğü bulmaya calistigimda 1180*1180 (834ppi 2” icin) gibi bir sey cikiyor.. Bu mikro led icin ‘imkansiz’ bir deger.. Normal lcd-led-mini led-oled icin bile imkansiz neredeyse (yanj seri uretim ornegini gormuslugumuz yok) cunku.. Eger boyle bir teknoloji varsa ben almak istiyorun bu saati anasini satayim.. 😂