5G destekli Dell Latitude 9510 dizüstü bilgisayar tanıtıldı

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Dell Latitude 9000 dizüstü bilgisayar serisinin Latitude 9510'un tanıtılmasıyla genişletildiğini duyurdu. Sadece 1,45 kg ağırlığında ve 17 mm kalınlığında olan Latitude 9510, 15 inç dizüstü bilgisayar piyasasının en uzun pil ömrüne sahip bilgisayarı olacak.

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Dell Latitude 9510, 14 inçlik dizüstü bilgisayar boyutuna sahip bir kasada bulunan 15 inç InfinityEdge ekrana sahiptir. Amplifikatör ve dört gürültü önleyici mikrofon gibi multimedya destekleyici bileşenler de vardır. Dell ayrıca konferans görüşmeleri sırasında gelişmiş bir deneyim sunmak için akıllı ses teknolojisini de sağlamıştır.

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Dell, Latitude 9510'un bugün piyasadaki diğer tüm 15 inçlik iş bilgisayarlarından daha iyi bir pil ömrüne sahip olacağını ve “yerleşik AI” olarak tanımladığı makine öğrenimini kullanarak toplam 30 saate kadar kullanım sağlayacağını söylüyor. Cihaz sadece 15 dakika fişe takıldıktan sonra bataryanın yüzde 35'ini şarj edebilir ve ExpressCharge aracı yaklaşık bir saat içinde yüzde 80'e kadar şarj edebilir.

2'si 1 arada

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Cihazın ayrıca 2'si 1 arada varyantı da satışa sunulacak. Cihaz, dokunmatik ekrana sahip olacak. Latitude 9510'un standart sürümü geleneksel kapaklı tasarım olacak. 2'si 1 arada sürümü ise aktif kalem desteği sağlayacak ve bir tablet formuna dönüşebilecek.

Latitude 9510'un teknik özellikleri ve fiyatı

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Latitude 9510'da, en yeni 10.Nesil Intel Core i7 işlemciler, 16 GB'a kadar LPDDR3 SDRAM ve 1 TB'a kadar SSD depolama seçeneği bulunuyor. Cihaz, bağlantı konusunda, ABD müşterileri için Qualcomm'un Snapdragon X20 LTE-A modemini sunacak, global müşteriler için de Snapdragon X55 5G modem Temmuz 2020'den itibaren kullanımda olacak.

Dell Latitude 9510, 26 Mart'tan itibaren 1,799 $ başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak. Cihazın öncelikli olarak ABD'de satışa sunulması, temmuz sonu ise Avrupaya gelmesi planlanıyor.

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