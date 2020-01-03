Oppo'dan F serisi yeni bir akıllı telefon geliyor

Tam Boyutta Gör

Oppo F15'in, Amazon'da yayınlanan bir tanıtımla 16 Ocak'ta Hindistan'da piyasaya sürüleceği doğrulandı. Çinli şirket, F11 Pro ve F9 Pro'nun halefi olarak çıkacak yeni Oppo telefonun dörtlü arka kamera kurulumu ile geleceğini ve VOOC Flash Charge 3.0 hızlı şarj teknolojisini destekleyeceğini belirtiyor. Şirket ayrıca F15'in tamamen yeni bir ekran içi parmak izi sensörü içereceğini doğruladı. Oppo F15, eğimli arka yüzeye sahip ergonomik bir tasarıma sahip olacak.

Ayrıca Bkz. "OnePlus'ın "görünmez kamera" tasarımıyla ilgili ilk video yayınlandı"

Fotoğraf ve video çekmek için Oppo F15, yapay zeka desteğine sahip 48 megapiksel birincil lense sahip olacak. Birincil sensör, dörtlü arka kamera kurulumunun yüksek kaliteli resimler çekmek için önemli bir parçası olacaktır. Oppo, kurulumda yer alan diğer lenslerin özelliklerini açıklamadı.

Oppo F15, sekiz çekirdekli bir işlemci tarafından desteklenecek ve 8GB RAM ile gelecek. Oppo F15'in Android 9 işletim sistemiyle geleceği ve 4000mAh çıkarılabilir olmayan bir bataryaya sahip olacağı güçlü söylentiler arasında yer alıyor.

https://www.digit.in/news/mobile-phones/oppo-f15-confirmed-to-launch-on-january-16-specs-teased-51668.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.