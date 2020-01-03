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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo'dan F serisi yeni bir akıllı telefon geliyor

    Oppo, yaklaşan F15 akıllı telefonunun ilk resmi tanıtımını yayınladı. 2019'dan itibaren popüler F11 Pro ve F9 Pro telefonların yerini alacak cihazın yakında piyasaya sürüleceği açıklandı.
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    Cep Telefonları
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Oppo'dan F serisi yeni bir akıllı telefon geliyor
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    Oppo F15'in, Amazon'da yayınlanan bir tanıtımla 16 Ocak'ta Hindistan'da piyasaya sürüleceği doğrulandı. Çinli şirket, F11 Pro ve F9 Pro'nun halefi olarak çıkacak yeni Oppo telefonun dörtlü arka kamera kurulumu ile geleceğini ve VOOC Flash Charge 3.0 hızlı şarj teknolojisini destekleyeceğini belirtiyor. Şirket ayrıca F15'in tamamen yeni bir ekran içi parmak izi sensörü içereceğini doğruladı. Oppo F15, eğimli arka yüzeye sahip ergonomik bir tasarıma sahip olacak.

    Ayrıca Bkz. "OnePlus'ın "görünmez kamera" tasarımıyla ilgili ilk video yayınlandı"

    Fotoğraf ve video çekmek için Oppo F15, yapay zeka desteğine sahip 48 megapiksel birincil lense sahip olacak. Birincil sensör, dörtlü arka kamera kurulumunun yüksek kaliteli resimler çekmek için önemli bir parçası olacaktır. Oppo, kurulumda yer alan diğer lenslerin özelliklerini açıklamadı.

    Oppo F15, sekiz çekirdekli bir işlemci tarafından desteklenecek ve 8GB RAM ile gelecek. Oppo F15'in Android 9 işletim sistemiyle geleceği ve 4000mAh çıkarılabilir olmayan bir bataryaya sahip olacağı güçlü söylentiler arasında yer alıyor.



    https://www.digit.in/news/mobile-phones/oppo-f15-confirmed-to-launch-on-january-16-specs-teased-51668.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    tiestoly 2 hf.
    Profesyonel görünmeyen bi afiş
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    nick bırakmamışsınız lan 2 hf. yeni yorumcu
    f7 çıkalı daha bir sene olmadı yahu. bu kadar sık model çıkması şirketin itibarını düşürüyor. güveni azaltıyor. bu kadar çok modelin güncellemesini de veremez bunlar şimdi.
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    ozansirinn 2 hf.
    Her mağazada var artık bu marka
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    Steelo 2 hf.
    Her birkaç günde bir yeni telefon modeli peydah oluyor adeta.Bu Oppoyu da kim alıyor anlamıyorum Epey den karşılaştırdığım da ne kadar karşılaştırma yaparsam yapayım donanım ve fiyat performans açısından en kötüsü çıkıyor, çok pahalı.Bu ne cüret anlamadım.
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    Manhunt Three 2 hf. Steelo
    Azıcık araştır. Bu ne ön yargı.
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    blackzeros 2 hf.
    saçlar süper
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